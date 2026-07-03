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De ce susținerea IMM-urilor înseamnă mai mult decât sprijin pentru afaceri

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În fiecare zi, fără să ne dăm seama, interacționăm cu zeci de afaceri mici și mijlocii. Cumpărăm pâine de la brutăria din cartier, bem cafeaua pregătită de o cafenea locală, apelăm la un service, un atelier sau un producător român. Sunt gesturi firești, dar care spun o poveste mai mare despre economia în care trăim.

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În spatele fiecărei astfel de afaceri sunt antreprenori care și-au asumat riscuri, au creat locuri de muncă și contribuie, zi de zi, la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

IMM-urile, o parte esențială din viața de zi cu zi

În ultimii ani, tot mai mulți români au ales să transforme o idee într-un business. Multe dintre aceste inițiative au devenit afaceri stabile, care oferă produse și servicii de care ne bucurăm aproape zilnic.

În același timp, mediul economic s-a schimbat constant.

Modificările fiscale, presiunile economice și contextul geopolitic au adus noi provocări pentru antreprenori. Unele afaceri au reușit să se adapteze și să crească, altele au fost nevoite să își regândească planurile sau, din păcate, chiar să renunțe.

În acest context, Banca Transilvania continuă inițiativa începută în urmă cu șase ani prin campania „Cumpără de lângă tine”, lansând o nouă etapă sub mesajul „Ce ne-am face unii fără alții?”.

Un mesaj despre continuitate, nu despre o campanie de moment

Noua etapă este susținută de Ömer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, care revine la Filgud, un mic producător de gustări vegane și unul dintre antreprenorii prezenți și în campania din urmă cu șase ani.

Gestul are o puternică valoare simbolică. El vorbește despre consecvență și despre relațiile construite în timp cu antreprenorii români, nu doar despre o inițiativă de comunicare.

Mesajul este simplu: într-o perioadă în care multe IMM-uri traversează noi momente de incertitudine, susținerea lor rămâne la fel de importantă ca acum șase ani.

„Orice susținere se vede și se duce mai departe în economie și țară. Hai să le fim alături”, transmite Ömer Tetik, în clipul video care însoțește inițiativa BT.

Fiecare alegere produce un efect mai mare decât pare

Campania pornește de la o idee ușor de înțeles: atunci când alegem să susținem o afacere locală, impactul nu se oprește la casa de marcat.

În spatele unei vânzări există angajați, furnizori, colaboratori și alte companii care depind unele de altele. O afacere care merge înainte contribuie la dezvoltarea întregului ecosistem economic.

Tocmai de aceea, mesajul „Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare” este un puternic apel la solidaritate.

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