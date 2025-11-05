Cumpără inteligent de Black Friday: Reduceri de până la 50% pe Wolt și taxă 0 de livrare

Anul acesta, de Black Friday, Wolt face cumpărăturile smart mai simple ca niciodată, direct de pe telefon și livrate rapid, la ușa ta. Începând de vineri, 7 noiembrie, ora 9:00, și până duminică, 9 noiembrie, la ora 23:59, te așteaptă oferte irezistibile, de la alimente și produse de bază, până la cadouri pentru sezonul sărbătorilor.

Este momentul perfect să te pregătești din timp pentru zilele onomastice de Sfântul Andrei sau Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pentru Moș Nicolae sau Crăciun, la prețuri mult mai bune.

Reducerile sunt clare și avantajoase: 50 de lei discount la fiecare comandă de peste 200 de lei de la Carrefour, Kaufland sau Freshful, folosind codul BF_50, și până la 50% reducere în secțiunea dedicată “Magazine”, la categorii precum electronice, beauty și fashion. Iar abonații Wolt+/ Genius se bucură de taxă 0 de livrare.

Black Friday pe Wolt înseamnă timp câștigat și bani economisiți, fără să ieși din casă. Cu cât comanzi mai repede, cu atât ai mai multe șanse să prinzi produsele dorite înainte de epuizarea stocurilor.

În plus, varietatea magazinelor din aplicație face totul și mai convenabil. Găsești nu doar alimente și produse pentru casă, ci și decorațiuni, produse pentru animale, cosmetice, gadgeturi, articole de îngrijire personală, haine, flori sau articole pentru adulți. Iar toate acestea provin de la branduri cunoscute, locale și internaționale, verificate și de încredere.

Deschide aplicația Wolt și descoperă ofertele de Black Friday.

Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația Wolt, în perioada 7–9 noiembrie. Taxa 0 de livrare este disponibilă pentru abonații Wolt+/ Genius.