Alexandru Moldovan, Apa Nova: În 2024, intenționăm să realizăm investiții de aproximativ 1,8 milioane euro în domeniul protecției mediului

Furnizorul de apă şi servicii de canalizare al Capitalei a investit anul trecut un buget de aproximativ 41 milioane de euro pentru proiectele de modernizare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, prin proiecte care au inclus reabilitarea sectorului de pompare, înlocuirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, dar și continuarea implementării sistemului de contorizare inteligentă. Alexandru Moldovan, director general adjunct Apa Nova, a explicat, într-un interviu pentru Adevărul, care sunt perspectivele, dar și provocările pentru 2024 în ceea ce privește operatorul de apă potabilă și servicii de canalizare din București.

Știm că Apa Nova deservește peste 2 milioane de clienți, pentru care lucrează peste 1.900 de profesioniști în vederea furnizării serviciilor sale. Legat de canalizare ce ne puteți spune? Vă întrebăm pentru că este primăvară și încep ploile, nefiind excluse precipitațiile abundente de genul ploilor torențiale. Face față sistemul actual de canalizare?

Sistemul de canalizare care-i deservește pe locuitorii Bucureștiului operează sub un set de parametri proiectați inițial pentru a gestiona un nivel de precipitații conform standardelor din 1975, pe baza cărora a fost dimensionat. Capacitatea de preluare a rețelei de canalizare este de 23 de litri pe metru pătrat într-un interval de două ore, fiind proiectată/dimensionată pentru ploi cu frecvența de apariție de la o dată pe an și până la o dată la trei ani. Astfel, înseamnă că acceptăm că o dată pe an sau o dată la trei ani (după caz), se înregistrează ploi care depășesc capacitatea proiectată și trebuie să acționăm în consecință. În prezent, proiectăm și dimensionăm sistemul de canalizare pentru ploi cu frecvența de apariție de o dată la 10 ani, ceea ce înseamnă atât o adaptare la cerințele actuale privind normele de proiectare și dezvoltarea urbană cât și adaptarea la fenomenele asociate schimbărilor climatice.

În ciuda acestor provocări, ne străduim, prin investiții masive în lucrări de modernizare și extindere, să gestionăm eficient sistemul de canalizare. Echipele dedicate de profesioniști Apa Nova sunt mobilizate pentru a interveni rapid în situații de urgență, precum ploile abundente sau inundațiile, având un timp mediu de intervenție de aproximativ 30 de minute chiar și în cazul intervențiilor complexe.

De asemenea, de la preluarea concesiunii și până în 2023, am realizat investiții semnificative în extinderea și modernizarea rețelei de canalizare. Am extins sistemul cu 250 de kilometri de conducte de canalizare, am înlocuit peste 95,7 kilometri de rețea veche și am pus peste 10.700 de racorduri pentru a asigura o funcționare fiabilă a sistemului. De altfel, datorită eforturilor depuse și investițiilor realizate în cei 24 de ani, Apa Nova București a înregistrat performanțe operaționale remarcabile reflectate în calitatea superioară a serviciilor oferite clienților. Astfel, satisfacția clienților a crescut de la 46%, la începutul Concesiunii, la 80,27 % în anul 2023, nivelul de satisfacție al stakeholderilor a fost și el majorat, infrastructura a fost optimizată la standarde europene, iar impactul negativ al activităților desfășurate asupra mediului înconjurător a fost diminuat.

Care sunt provocările cu care vă confruntați în prezent în ceea ce privește extinderea și modernizarea rețelei de canalizare din București?

În ultimii ani, ne-am confruntat cu o serie de provocări semnificative, iar gestionarea acestora a reprezentat un aspect crucial al activității noastre. Una dintre cele mai pregnante provocări pe care le-am întâmpinat recent a fost impactul inflației accelerate asupra costurilor materialelor, combustibililor și forței de muncă. Acest fenomen a impus o adaptare constantă a strategiilor noastre, pentru a menține echilibrul între calitatea serviciilor oferite și costurile asociate.

Ne-am confruntat, de asemenea, cu întârzieri în obținerea avizelor necesare pentru unele proiecte, iar gestionarea acestor aspecte administrative a necesitat o abordare proactivă și colaborativă cu autoritățile abilitate. Ca răspuns la aceste provocări, am adoptat o serie de strategii flexibile, inclusiv identificarea alternativelor de furnizori pentru utilaje și materiale, reevaluarea proceselor noastre de aprovizionare și logistică și, în unele cazuri, înlocuirea echipamentelor sau tehnologiilor utilizate pentru a asigura eficiența și continuitatea proiectelor noastre.

Pentru că precipitațiile sunt la ordinea zilei în această perioadă, ne puteți spune ce investiții a făcut Apa Nova anul trecut?

În anul 2023, am alocat un buget de aproximativ 41 milioane de euro pentru proiectele de modernizare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. Aceste proiecte au inclus reabilitarea sectorului de pompare, înlocuirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, precum și continuarea implementării sistemului de contorizare inteligentă. Această sumă s-a tradus prin modernizarea și/sau extinderea a circa 26 kilometri de rețea de apă potabilă și 14 kilometri de rețea de canalizare.

Dar legat de sustenabilitate și protecția mediului?

Ca parte a angajamentului nostru față de sustenabilitate, am implementat o serie de inițiative menite să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la eficientizarea resurselor energetice. În 2023, am realizat proiecte de eficiență energetică, inclusiv montarea panourilor fotovoltaice în diverse locații cheie precum stațiile de pompare Nord, Sud, Grozăvești, stația de repompare Băneasa, stația de tratare Roșu, sediul Apa Nova București - Vitan și stația de pompare apă industrială Pantelimon. Aceste proiecte au implicat o investiție de 7,7 milioane euro și vor genera aproximativ 10.547 MWh/an de energie electrică, contribuind astfel la creșterea independenței energetice a infrastructurii pe care o gestionăm. Totodată, am implementat măsuri suplimentare de reducere a consumului de energie electrică, prin modernizarea iluminatului exterior, achiziționarea de mașini electrice și instalarea stațiilor de încărcare, iar toate aceste inițiative au condus la o scădere semnificativă a consumului specific de energie electrică pe metru cub de apă tratată, înregistrând o reducere de aproximativ trei ori față de nivelurile din anul 2002.

De asemenea, Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina a înregistrat în anul 2023 un nivel de autonomie energetică de 69,98%, reprezentând un pas semnificativ către reducerea dependenței de sursele tradiționale de energie.

În continuare, în cadrul programului nostru de dezvoltare durabilă pentru anul 2024, intenționăm să realizăm investiții de aproximativ 1,8 milioane euro în domeniul protecției mediului, cu accentul pus pe producția de energie regenerabilă. Aceste investiții reconfirmă angajamentul nostru față de sustenabilitate și evidențiază direcția noastră strategică către o operațiune mai ecologică și mai responsabilă.

Ce măsuri specifice ați luat pentru a reduce pierderile de apă și pentru a eficientiza consumul de resurse în cadrul rețelei de canalizare în 2023?

Unul dintre proiectele-cheie implementate în 2023 a fost introducerea telecitirii lunare pentru toți clienții casnici care au instalat contoare inteligente. Această inițiativă a permis eliminarea facturilor emise pe baza de estimare intermediară pentru aproximativ 80.700 de clienți, înlocuindu-le cu facturi emise lunar, bazate pe citiri reale. Acest lucru a contribuit la conștientizarea și controlul eficient al consumului de către clienți.

În plus, am continuat eforturile noastre de modernizare a parcului de contoare, înlocuind echipamentele de măsură non-smart. Astfel, procentul dispozitivelor cu citire la distanță a crescut semnificativ, atingând 81% la finalul anului 2023. De asemenea, în efortul nostru de a comunica mai eficient cu clienții noștri și de a încuraja responsabilitatea în utilizarea resurselor, am implementat un sistem automatizat de alertă prin SMS, începând cu a doua jumătate a anului 2023. Acest sistem a avut ca scop informarea rapidă a clienților în cazul detectării unui consum neobișnuit sau în creștere. Prin transmiterea rapidă a acestor alerte, am reușit să reducem timpul de reacție al clienților și consumatorilor, contribuind la diminuarea pierderilor în instalațiile interioare și la promovarea unei atitudini responsabile față de conservarea resurselor.

Ce planuri aveți pentru 2024? Ați planificat noi investiții?

Pentru anul 2024, proiectele de modernizare beneficiază de aproximativ 8 milioane euro, sumă alocată pentru proiectele de înlocuire și reabilitare rețele de apă potabilă și de canalizare și reabilitare a construcțiilor și instalațiilor hidrotehnice. Investițiile în rețeaua de canalizare se axează pe reabilitarea colectoarelor vechi cu risc înalt de prăbușire și înlocuirea rețelei, acolo unde durata de exploatare este depășită.

În cadrul proiectelor de modernizare sunt incluse și obligațiile prevăzute în Actul Adițional 10 și preluate în Actul Adițional nr. 11, iar pentru anul 2024 am estimat investiții în valoare de aproximativ 3,3 milioane euro, cu proiecte care se vor concentra pe înlocuirea conductelor de azbociment, reabilitarea fântânilor și reabilitarea stațiilor de pompare din pasajele subterane.

În cadrul proiectelor de extinderi, altele decât cele incluse în Noul Program Investițional Obligatoriu, investițiile prevăzute sunt de aproximativ 1 milion de euro, acest buget fiind alocat atât pentru extinderea rețelei de apă potabilă (aproximativ 0,35 milioane euro), cât și a rețelei de canalizare (aproximativ 0,65 milioane euro).

Articol susținut de Apa Nova