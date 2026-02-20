Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda

Quentin Griffiths, cofondator al retailerului online de modă ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unei clădiri de apartamente din orașul-stațiune Pattaya, din Thailanda.

Un anchetator al poliției a declarat pentru BBC că Griffiths, deținător al unui pașaport britanic, se afla singur, camera sa era încuiată pe interior, iar la momentul decesului nu existau urme de pătrundere prin efracție. Autopsia nu a indicat nicio dovadă privind implicarea unei alte persoane.

Griffiths a cofondat ASOS în anul 2000 și a rămas un acționar important după ce a părăsit compania, cinci ani mai târziu.

Poliția a mai precizat că Griffiths a fost găsit mort în exteriorul unui hotel de lux unde locuia de mai mult timp, într-un apartament situat la etajul 17.

De asemenea, polițiștii au afirmat că era implicat în două procese aflate în desfășurare, care ar fi putut să îi provoace stres.

Griffiths era separat de a doua sa soție, cetățean thailandez, și, potrivit informațiilor, se afla într-un litigiu cu aceasta în legătură cu o afacere pe care o administrau împreună.

El a fondat ASOS la Londra alături de Nick Robertson, Andrew Regan și Deborah Thorpe.

Numele companiei provenea inițial din expresia „As Seen On Screen”, întrucât vindea articole vestimentare inspirate de ținutele purtate de vedete din televiziune și film.

Compania a crescut și a devenit o piață online de modă care comercializează sute de branduri, precum și propriile colecții, iar la un moment dat a fost evaluată la peste 6 miliarde de lire sterline.

Printre cei mai mari acționari ai săi se numără miliardarul danez Anders Holch Povlsen, proprietarul gigantului danez din industria îmbrăcămintei Bestseller, și Mike Ashley, proprietarul Frasers Group.