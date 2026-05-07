Articol publicitar

Cum creează FOMO - The Festival Of Modern Owners contexte reale de învățare pentru antreprenorii de azi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Antreprenorii, freelancerii și profesioniștii din noua economie nu mai caută doar idei, ci spațiile în care acestea capătă sens - în conversații reale, în interacțiuni directe și în întâlniri care pot schimba direcții.

FOMO Contexte de networking 3 jpeg

Între 20 și 24 mai 2026, la Sala Palatului, dar și în mai multe locații din centrul Bucureștiului, FOMO – The Festival Of Modern Owners, eveniment aflat la a doua ediție, propune exact acest tip de experiență: un mix între conținut relevant și contexte autentice de networking, gândite nu ca simple momente de socializare, ci ca extensii naturale ale învățării. Conceptul rămâne același: dacă nu ești acolo, chiar pierzi ceva important.

Networking-ul ca instrument de creștere, nu ca obiectiv în sine

Pentru mulți participanți la evenimente de business, networking-ul a devenit un checklist: schimb de cărți de vizită, conversații scurte, conexiuni care rareori se transformă în colaborări reale. FOMO schimbă această dinamică, mutând accentul de pe cantitate pe calitate. Evenimentul nu promite soluții rapide, ci contexte reale de învățare, conexiune și perspectivă.

Experiența este construită astfel încât interacțiunile să apară organic, în jurul unor interese comune și al unor subiecte relevante. Fie că este vorba despre discuțiile de după sesiunile de pe Mainstage, despre dezbaterile din cadrul scenelor secundare sau despre evenimentele conexe din oraș, participanții sunt puși în contexte care facilitează dialogul autentic.

Nu este vorba despre „a cunoaște cât mai mulți oameni”, ci despre a întâlni oamenii potriviți, în momentul potrivit.

Învățare aplicată, dincolo de prezentări

Unul dintre elementele care diferențiază FOMO este formatul de conținut. Speakerii internaționali nu vin doar cu prezentări standardizate, ci și pregătiți pentru dialoguri deschise, interviuri pe scenă și Q&A cu publicul, oferind răspunsuri adaptate contextului real al participanților.

Printre numele confirmate pentru ediția din 2026 se numără:

●       Mika Häkkinen, dublu campion mondial de Formula 1, care aduce o perspectivă unică asupra deciziilor luate sub presiune și a performanței la cel mai înalt nivel

●       Chris Do, fondatorul The Futur, unul dintre cei mai influenți educatori globali în business și branding

●       Codie Sanchez, antreprenor și investitor cunoscut pentru abordările sale neconvenționale în business

●       Vishen Lakhiani, fondatorul Mindvalley, care explorează legătura dintre performanță, mindset și dezvoltare personală

Formatul interactiv – bazat pe dialog și întrebări din public – transformă fiecare sesiune într-o experiență relevantă, ancorată în realitatea celor din sală.

Un oraș întreg devine spațiu de învățare

Dincolo de scena principală de la Sala Palatului, FOMO se extinde în oraș printr-o serie de scene secundare dedicate antreprenorilor, experților și creatorilor români.

Locații precum Nook, Grădina Alhambra, Teatrul Mic, Apollo sau Sala Luceafărul devin, pe parcursul festivalului, spații de dialog în care discuțiile sunt mai apropiate, mai aplicate și mai ușor de transformat în idei concrete.

Temele abordate acoperă o gamă largă de interese actuale – de la business și tehnologie, până la wellbeing, content creation sau comunități profesionale – reflectând complexitatea parcursului antreprenorial de astăzi.

Acest format transformă participarea la festival într-un traseu personalizat, în care fiecare participant își poate construi propria experiență, în funcție de nevoile și obiectivele sale.

Între conținut și conexiuni: locul în care se întâmplă lucrurile

Poate cea mai importantă diferență pe care o propune FOMO este modul în care leagă conținutul de oameni.

Ideile nu rămân pe scenă, ci continuă în conversații. Întrebările nu se opresc la finalul unei sesiuni, ci se dezvoltă în discuții informale. Iar conexiunile nu sunt rezultatul unui efort forțat, ci apar firesc, în contexte în care participanții împărtășesc aceleași preocupări.

Într-un moment în care tot mai multe interacțiuni se mută în online, FOMO readuce în prim-plan valoarea întâlnirilor față în față – nu ca alternativă, ci ca element esențial în procesul de învățare și creștere.

FOMO – The Festival Of Modern Owners nu este doar un eveniment de business, ci un cadru în care ideile, oamenii și oportunitățile se întâlnesc într-un mod care poate schimba traiectorii.

Biletele sunt disponibile pe www.modernowners.com.

FOMO - The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„După Bolojan, prăpădul” pare să fie mesajul pe care PNL îl transmite, după votul de retragere în opoziție. Cum explică sociologii sacrificarea coaliției „pro-occidentale” pentru un singur om și virajul brusc de discurs al liberalilor
gandul.ro
image
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
mediafax.ro
image
Șeful de la Garda Forestieră București scos în cătușe din birou a executat silit instituția. Are de încasat un spor de risc uriaș
fanatik.ro
image
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce este Super El Niño, fenomenul care ar putea aduce temperaturi record în 2026, conform oamenilor de știință. Moment de cotitură pentru încălzirea globală
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla 1986
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Cristi Chivu semnează!
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Cum poate rămâne PSD la guvernare fără voturile AUR, PNL și USR. Două mari scenarii după debarcarea lui Bolojan – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
A doua zi de consultări informale de la Cotroceni! Kelemen Hunor, discuții cu Nicușor Dan. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu ar urma să se întâlnească și el cu președintele
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Barbari la Roma (© Rawpixel)
Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”