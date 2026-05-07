Cum creează FOMO - The Festival Of Modern Owners contexte reale de învățare pentru antreprenorii de azi

Antreprenorii, freelancerii și profesioniștii din noua economie nu mai caută doar idei, ci spațiile în care acestea capătă sens - în conversații reale, în interacțiuni directe și în întâlniri care pot schimba direcții.

Între 20 și 24 mai 2026, la Sala Palatului, dar și în mai multe locații din centrul Bucureștiului, FOMO – The Festival Of Modern Owners, eveniment aflat la a doua ediție, propune exact acest tip de experiență: un mix între conținut relevant și contexte autentice de networking, gândite nu ca simple momente de socializare, ci ca extensii naturale ale învățării. Conceptul rămâne același: dacă nu ești acolo, chiar pierzi ceva important.

Networking-ul ca instrument de creștere, nu ca obiectiv în sine

Pentru mulți participanți la evenimente de business, networking-ul a devenit un checklist: schimb de cărți de vizită, conversații scurte, conexiuni care rareori se transformă în colaborări reale. FOMO schimbă această dinamică, mutând accentul de pe cantitate pe calitate. Evenimentul nu promite soluții rapide, ci contexte reale de învățare, conexiune și perspectivă.

Experiența este construită astfel încât interacțiunile să apară organic, în jurul unor interese comune și al unor subiecte relevante. Fie că este vorba despre discuțiile de după sesiunile de pe Mainstage, despre dezbaterile din cadrul scenelor secundare sau despre evenimentele conexe din oraș, participanții sunt puși în contexte care facilitează dialogul autentic.

Nu este vorba despre „a cunoaște cât mai mulți oameni”, ci despre a întâlni oamenii potriviți, în momentul potrivit.

Învățare aplicată, dincolo de prezentări

Unul dintre elementele care diferențiază FOMO este formatul de conținut. Speakerii internaționali nu vin doar cu prezentări standardizate, ci și pregătiți pentru dialoguri deschise, interviuri pe scenă și Q&A cu publicul, oferind răspunsuri adaptate contextului real al participanților.

Printre numele confirmate pentru ediția din 2026 se numără:

● Mika Häkkinen, dublu campion mondial de Formula 1, care aduce o perspectivă unică asupra deciziilor luate sub presiune și a performanței la cel mai înalt nivel

● Chris Do, fondatorul The Futur, unul dintre cei mai influenți educatori globali în business și branding

● Codie Sanchez, antreprenor și investitor cunoscut pentru abordările sale neconvenționale în business

● Vishen Lakhiani, fondatorul Mindvalley, care explorează legătura dintre performanță, mindset și dezvoltare personală

Formatul interactiv – bazat pe dialog și întrebări din public – transformă fiecare sesiune într-o experiență relevantă, ancorată în realitatea celor din sală.

Un oraș întreg devine spațiu de învățare

Dincolo de scena principală de la Sala Palatului, FOMO se extinde în oraș printr-o serie de scene secundare dedicate antreprenorilor, experților și creatorilor români.

Locații precum Nook, Grădina Alhambra, Teatrul Mic, Apollo sau Sala Luceafărul devin, pe parcursul festivalului, spații de dialog în care discuțiile sunt mai apropiate, mai aplicate și mai ușor de transformat în idei concrete.

Temele abordate acoperă o gamă largă de interese actuale – de la business și tehnologie, până la wellbeing, content creation sau comunități profesionale – reflectând complexitatea parcursului antreprenorial de astăzi.

Acest format transformă participarea la festival într-un traseu personalizat, în care fiecare participant își poate construi propria experiență, în funcție de nevoile și obiectivele sale.

Între conținut și conexiuni: locul în care se întâmplă lucrurile

Poate cea mai importantă diferență pe care o propune FOMO este modul în care leagă conținutul de oameni.

Ideile nu rămân pe scenă, ci continuă în conversații. Întrebările nu se opresc la finalul unei sesiuni, ci se dezvoltă în discuții informale. Iar conexiunile nu sunt rezultatul unui efort forțat, ci apar firesc, în contexte în care participanții împărtășesc aceleași preocupări.

Într-un moment în care tot mai multe interacțiuni se mută în online, FOMO readuce în prim-plan valoarea întâlnirilor față în față – nu ca alternativă, ci ca element esențial în procesul de învățare și creștere.

FOMO – The Festival Of Modern Owners nu este doar un eveniment de business, ci un cadru în care ideile, oamenii și oportunitățile se întâlnesc într-un mod care poate schimba traiectorii.

