Creșterea TVA-ului a accelerat tranzacțiile din domeniul imobiliar

Creșterea TVA a accelerat tranzacțiile imobiliare înainte de finalul anului 2023, în timp ce numărul mai mic de autorizații de construcție și condițiile favorabile de creditare au susținut cererea pentru imobilele existente.

Vânzările de imobile au avut o creștere semnificativă în ultima lună a anului trecut, ne arată datele oficiale furnizate în 15 ianuarie de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Capitala a înregistrat o creștere de 30% a vânzărilor în Decembrie, față de luna precedentă. S-au înregistrat 15.454 de tranzacții în Decembrie, față de 11.916 tranzacții în Noiembrie. Această evoluție pozitivă ne arată un interes crescut pentru sectorul imobiliar din București și încrederea potențialilor clienți în evoluția pieței imobiliare din Capitală.

„Eram obișnuiți ca în luna decembrie a fiecărui an să avem o perioadă mai calmă, cu mai puține tranzacții. Ultima lună a anului 2023 a fost una atipică. Am avut parte de o evoluție remarcabilă în cadrul companiei North Bucharest Investments. În decembrie am înregistrat o creștere cu 40% față de noiembrie, iar zona de Nord a Capitalei a fost cea mai activă la capitolul vânzări, fiind dominată de investitori ce achiziționează din fonduri proprii. Anticipând creșterea TVA cu 4 puncte procentuale, care urma să adăuge în medie peste 5.000 de Euro la costuri, mulți clienți au fost motivați să nu mai amâne decizia de achiziție a unui imobil”, transmite Vlad Musteață, fondator al companiei North Bucharest Investments.

În plus, creșterea vânzărilor din decembrie a fost extrem de semnificativă, ajungând la aproximativ 17 puncte procentuale, comparativ cu aceași perioadă a anului anterior. În luna Decembrie 2023 au fost vândute 15.454 de imobile, în comparație cu luna Decembrie 2022, când au fost cumpărate 13.254 de unități.

Ce a dus la creșterea de vânzări din imobiliare

Potrivit unui raport realizat de North Bucharest Investments, creșterile vânzărilor din luna decembrie a anului 2023 au fost cauzate de modificarea cotei de TVA, numărul de autorizații de construcție și ratele diminuate la ipoteci.

Astfel, anunțul privind creșterea TVA-ului pentru imobile în 2024, de la 5% la 9%, a stimulat potențialii cumpărători să finalizeze achizițiile înainte de intrarea în vigoare a noii rate, contribuind la creșterea vânzărilor în trimestrul IV al anului 2023.

De asemenea, a fost observată o scădere a numărului de autorizații pentru construcții noi, fapt ce a limitat oferta de noi proprietăți de piață, iar această restricție a ofertei a avut ca afect creșterea cererii pentru imobilele existente.

Iar băncile au oferit rate mai mici la ipotecile imobiliare, făcând astfel achiziționarea de imobile mai accesibilă pentru cumpărători. Această politică bancară a facilitat realizarea unui număr mai mare de tranzacții imobiliare.

„Privind spre anul 2024, este de așteptat ca aceste tendințe să continue să modeleze piața. Creșterea TVA ar putea tempera inițial cererea, dar pe termen lung, limitarea ofertei de noi construcții și condițiile favorabile de creditare vor continua să stimuleze piața. Este foarte important ca dezvoltatorii și investitorii să răspundă agil la aceste schimbări, adaptându-se la cerințele în continuă evoluție ale cumpărătorilor”, mai menționează fondatorul companiei de imobiliare.