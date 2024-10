Corina Crețu va conduce provizoriu AMEPIP: Mi-am afirmat disponibilitatea încă de când am plecat din PE

Corina Crețu, fost europarlamentar român și fost comisar european, va conduce interimar AMEPIP până când Guvernul va finaliza selecția noilor șefi pe guvernanța corporativă.

„Mi-am afirmat disponibilitatea încă de când am plecat din Parlamentul European de a-mi pune toată experiența și cunoștințele în efortul de modernizare a României. după 16 ani de Bruxelles, din care cinci ani am avut onoarea de a fi comisar european și de a rezolva probleme de acest gen în multe din cele 27 de state pentru are am fost responsabilă”, a declarat Corina Crețu pentru Economedia

Amintim că la jumătatea lunii iulie, conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și-a prezentat demisia, urmând să fie organizată selecția pentru o nouă echipă managerială a instituției.

Plecarea lor a fost cerută printr-o scrisoare a Comisiei Europene către Guvern, în care oficialii europeni au criticat modul netransparent în care cei trei au ajuns șefii super-agenției de stat.

Ulterior, Guvernul a emis o ordonanță care îi permite numirea membrilor de conducere interimară fără concurs.

„Având în vedere că procesul de selecţie pentru o nouă conducere implică mai multe etape şi poate dura câteva luni, actul normativ aprobat de Guvern stabileşte că prim-ministrul numeşte, prin decizie, preşedintele şi vicepreşedinţii, interimari, până la data numirii conducerii rezultate din procesul de selecţie, dar nu mai mult de șase luni”, spunea Executivul într-un comunicat.

AMEPIP funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului și are rolul de a elabora politica de proprietate a statului, care se aprobă prin lege, la propunerea Guvernului, de a coordona și monitoriza implementarea acțiunilor și politicilor de guvernanță corporativă la nivelul autorităților publice tutelare, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.

„Prin operaționalizarea AMEPIP, România a făcut progrese în ceea ce privește guvernanța corporativă, domeniu în care Guvernul și-a asumat responsabilități atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și prin procesul de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”, se mai arăta în comunicat.