Concedieri masive la compania care furnizează trenuri României. Alstom pune pe liber 1.500 de angajați

Producătorul trenurilor emblematice TGV din Franța, care are numeroase contracte și în România, a anunțat că va concedia aproximativ 1.500 de angajați pentru a-și optimiza cheltuielile.

Producătorul francez a anunțat miercuri, printr-un comunicat, că va face concedieri, fiind vorba de o reducere de personal cu circa 1.500 de angajați, și va vinde o serie de active în încercarea de a-și optimiza bilanțul, potrivit Reuters și Bloomberg.

Alstom plănuiește să-și reducă datoria netă cu 2 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) până în martie 2025. La 30 septembrie, avea o datorie netă de 3,43 miliarde de euro.

Grupul a adăugat că va propune să nu fie plătit niciun dividend pentru anul fiscal curent.

În urma acestui anunț, acțiunile au scăzut cu până la 22%, ștergând 1,1 miliarde de euro (1,2 miliarde de dolari) din valoarea de piață a companiei. Declinul s-a accelerat după ce directorul executiv Henri Poupart-Lafarge a spus pentru Bloomberg Television că o majorare de capital este o opțiune, deși nu cea preferată de companie.

Problemele au început după achiziția Bombardier

Acțiunile și-au pierdut mai mult de jumătate din valoare în acest an, după ce Alstom și-a redus previziunile pentru întregul an pentru fluxul de numerar liber luna trecută, ca răspuns la o creștere a stocurilor și la întârzierile unui proiect major din Marea Britanie. Reducerea perspectivelor se adaugă la problemele cauzate de achiziția de către Alstom, în valoare de 5,5 miliarde de dolari, a producătorului canadian Bombardier Inc.

Pentru a stopa arderea numerarului, producătorul francez a demarat un program de dezinvestiții pentru a strânge până la 1 miliard de euro, a anunțat miercuri. De asemenea, Alstom plănuiește să reducă aproximativ 1.500 de poziții.

„Până când întrebarea „vor ei/nu vor” nu va fi rezolvată printr-o majorare de capital, acțiunile pot rămâne volatile”, au spus analiștii Citi conduși de Martin Wilkie într-o notă. Luna trecută, compania a exclus vânzarea de acțiuni pentru a ridica capital.

Cu aceste măsuri, Alstom își propune să-și mențină ratingul de calitate investițional și să reducă datoria netă cu 2 miliarde de euro până în martie 2025. Reducerile de locuri de muncă reprezintă aproape 10% din vânzările totale și pozițiile administrative și nu vor afecta muncitorii de inginerie sau fabrici.

„Vom face tot ce este necesar pentru a menține acest bilanț solid”, a spus Poupart-Lafarge, care deține și funcția de președinte al consiliului de administrație, în interviu, adăugând că este prea devreme pentru a spune ce active vor fi vândute.

La aproape trei ani de la achiziționarea afacerii feroviare a Bombardier, Alstom continuă să treacă prin contractele moștenite costisitoare de la fostul său concurent. A dat vina pe managementul defectuos al Bombardier pentru întârzierile de livrare și pentru cheltuielile grele necesare pentru a le finaliza.

Pe 31 octombrie, producătorul a semnat o nouă linie de lichiditate de 2,25 miliarde de euro cu o bancă internațională.

Emisiunile de acțiuni și acțiuni similare, inclusiv refinanțarea anumitor active, fac, de asemenea, parte din programul de performanță. Alstom a spus că rămâne „flexibil” în ceea ce privește succesiunea și corectarea acestor instrumente.

Compania a declarat luna trecută că se așteaptă la o întârziere a proiectului Aventra din Marea Britanie pe care l-a moștenit de la Bombardier, care include 443 de trenuri care deservesc linii precum London Overground și Elizabeth Line. Alstom a spus că lucrările ar trebui să fie finalizate în perioada fiscală 2024-2025, nu în prima jumătate a acestui an.

Alstom are întârzieri de peste un an și jumătate în România

În urmă cu o lună, Mihai Barbu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex, a afirmat că cele 13 trenuri destinate Magistralei 5, care ar fi trebuit să ajungă în România de aproape un an şi jumătate şi pentru care producătorul are de plătit penalităţi de peste 10 de milioane de euro.

Potrivit acestuia, deși s-a discutat cu reprezentanţii Alstom la cel mai înalt nivel, aceştia nu au dat un nou termen pentru livrarea lor, în condiţiile în care un prim tren ar fi trebuit să vină pe 18 noiembrie 2023, însă au fost constatate o serie de nereguli în fabricaţie.

Conform contractului încheiat în anul 2020, primul tren trebuia să vină în România în luna iunie 2022.

"Ultimele veşti pe care le am este că noi am avut o întâlnire cu reprezentanţii companiei Alstom, cu reprezentanţi la cel mai înalt nivel - şeful companiei pe Europa - dar am discutat foarte multe aspecte. Bineînţeles că iarăşi au invocat toate motivele pe care le-au invocat până acum, dar nu ne-au dat un termen când va fi primul tren în România. Trebuia să fie plecat în 18 noiembrie, aşa ne-au spus iniţial. Mergând acolo, o echipă de la Metrorex a constatat diverse nereguli în fabricaţie şi trebuie să le remedieze şi apoi să trimită primul tren pentru teste în România. Din Brazilia, trebuie să ajungă, acolo este fabrica Alstom unde se produc aceste trenuri pentru România. Iar după ce ajunge primul tren în România, trebuie să intre în teste. Testele durează, nu ştiu să vă spun în timp, dar vă pot spune în kilometri: sunt 10.000 km (primul tren - n. r.) şi apoi celelalte câte 2.000 km. Încercăm să le facem cât mai repede posibil, să le oferim cadrul în care să facă cât mai repede posibil aceste teste şi să avem trenul în circulaţie pe Magistrala 5 cât mai repede", a explicat şeful CA al Metrorex.

Potrivit acestuia, penalităţile acumulate de producător pentru neîndeplinirea contractului referitor la trenurile pentru M5 se ridică la peste 10 de milioane de euro.

"Este un contract de 100 de milioane de euro pentru care noi am plătit un avans de 20 de milioane de euro. Bineînţeles că sunt penalizări. Până acum câteva zile, calculul penalităţilor ducea la o sumă de 10 milioane şi ceva de euro şi bineînţeles că vor trebui să plătească aceste sume. Deci, 10% din contract. Dar cum v-am spus, de multe ori mai puţin interesează călătorii noştri cât înseamnă aceste penalităţi, ci interesează să aştepte cât mai puţin în staţii şi, prin aducerea acestor 13 trenuri, bineînţeles că timpul de aşteptare se va îmbunătăţi", a arătat Mihai Barbu.

El a precizat că Alstom nu a contestat aceste penalităţi, care sunt conform contractului, şi va trebui să le plătească.

"Nu au contestat nimic. Bineînţeles că trebuie să le recunoască, sunt conform contractului şi trebuie să le plătească", a susţinut acesta.

În plus, Barbu a susţinut că Metrorex nu are datorii la Alstom, ci doar "sumele facturate care sunt în termenul de plată".

Întrebat despre neconformităţile constatate de echipa care a mers la fabrica din Brazilia, Barbu a spus că "nu sunt semnificative, dar nici minore" şi trebuie remediate.

"Nu sunt semnificative, nu ne-au spus că ar fi semnificative, dar nici minore, şi bineînţeles că trebuie remediate. Atunci când cumpărăm un lucru nou, trebuie să fie în parametrii contractaţi", a subliniat preşedintele CA al Metrorex.