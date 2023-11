Alstom construiește un depou modern în București pentru mentenanța noilor trenuri electrice cumpărate de ARF

Alstom a anunțat că va investi peste 50 de milioane de euro pentru înființarea unui depou de ultimă generație în București, pentru mentenanța noilor trenuri electrice de călători Coradia Stream.

Pentru început, Alstom a contractat achiziționarea a 30.000 de metri pătrați care includ mai multe clădiri pe Calea Grivitei din centrul Bucureștiului, cu acces direct la magistrala feroviară. Tranzacția a fost încheiată cu Atelierele Grivița, companie din București specializată în reparații de material rulant.

Proiectul va include lucrări semnificative de modernizare a facilităților existente și construirea altora noi pentru crearea unui depou modern și complet echipat pentru mentenanța celor 37 de trenuri de pasageri Coradia Stream achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Faza inițială a investiției – un depou echipat pentru operațiuni de testare și mentenanță – va fi gata la sfârșitul lunii ianuarie 2024, iar finalizarea completă este estimată în a doua jumătate a anului 2024. Noul depou va fi dotat cu utilaje și tehnologie de ultimă generație, care sunt folosite în depouri moderne de mentenanță a materialului rulant din Europa, inclusiv o instalație de diagnosticare digitală bazată pe cea mai avansată tehnologie, HealthHub – soluția Alstom pentru mentenanță predictivă, precum și un strung subteran pentru reprofilarea roților.

„Această investiție reflectă angajamentul pe termen lung al Alstom față de piața din România, unde furnizăm servicii de mentenanță pentru flota de metrou din București de aproape 20 de ani. Investiția într-o nouă facilitate de mentenanță pentru unități electrice multiple pentru ARF marchează o etapă semnificativă pentru noi și va deschide un nou capitol al prezenței noastre în România, mai ales că finalizarea investiției coincide cu cea de-a 30-a aniversare a Alstom în România,” a declarat Gabriel Stanciu, Managing Director Alstom pentru România, Bulgaria și Moldova.

Alstom face angajări

Alstom recrutează activ pentru noua unitate de mentenanță, cel puțin 50 de noi angajați urmând să se alăture companiei pentru acest proiect, după care vor parcurge o etapă de instruire specializată.

În martie 2022, Alstom și Autoritatea Română pentru Reformă Feroviară (ARF) au semnat un contract pentru livrarea a 20 de trenuri interregionale Coradia Stream și servicii de mentenanță asociate pe 15 ani. În septembrie 2022 a fost semnat un act adițional la contractul inițial pentru livrarea a încă 17 trenuri interregionale Coradia Stream și servicii de mentenanță asociate pe 15 ani. Aceste 37 de trenuri, aflate în prezent în producție, sunt primele trenuri electrice de pasageri noi achiziționate în România.

Alstom este lider global în servicii de mentenanță feroviară, cu peste 16.000 de angajați în 250 de unități de mentenanță în 40 de țări. Peste 35.500 de vehicule sunt deservite de contracte de întreținere a materialului rulant, dintre care aproximativ 50 de contracte au o durată de 20 de ani sau mai mult.

Metrorex spune că Alstom a întârziat livrarea trenurilor pentru metrou

În România, Alstom asigură neîntrerupt mentenanța flotei metroului din București din anul 2004, după cum a informat luni compania în comunicat.

La 17 octombrie a.c., preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex, Mihai Barbu, a declarat că 13 trenuri destinate Magistralei 5 ar fi trebuit să ajungă în România de aproape un an şi jumătate, dar pentru că nu au ajuns Alstom are de plătit penalităţi de peste 10 de milioane de euro.

Conform contractului încheiat în anul 2020, primul tren trebuia să vină în România în luna iunie 2022.

"Ultimele veşti pe care le am este că noi am avut o întâlnire cu reprezentanţii companiei Alstom, cu reprezentanţi la cel mai înalt nivel - şeful companiei pe Europa - dar am discutat foarte multe aspecte. Bineînţeles că iarăşi au invocat toate motivele pe care le-au invocat până acum, dar nu ne-au dat un termen când va fi primul tren în România. Trebuia să fie plecat în 18 noiembrie, aşa ne-au spus iniţial. Mergând acolo, o echipă de la Metrorex a constatat diverse nereguli în fabricaţie şi trebuie să le remedieze şi apoi să trimită primul tren pentru teste în România. Din Brazilia, trebuie să ajungă, acolo este fabrica Alstom unde se produc aceste trenuri pentru România. Iar după ce ajunge primul tren în România, trebuie să intre în teste. Testele durează, nu ştiu să vă spun în timp, dar vă pot spune în kilometri: sunt 10.000 km (primul tren - n. r.) şi apoi celelalte câte 2.000 km. Încercăm să le facem cât mai repede posibil, să le oferim cadrul în care să facă cât mai repede posibil aceste teste şi să avem trenul în circulaţie pe Magistrala 5 cât mai repede", a explicat şeful CA al Metrorex.