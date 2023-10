Metrorex: Lucrările la magistrala 1 Mai - Otopeni vor începe curând. | Alstom întârzie livrarea trenurilor pentru Drumul Taberei

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex, Mihai Barbu, a declarat marți că lucrările la magistrala 1 Mai - Otopeni vor începe curând, nemaifiind nevoie decât de un aviz pentru utilități.

"Lucrările vor începe cât de curând posibil. Mai este de obţinut un singur aviz, un aviz de utilităţi de la Primăria Capitalei, pentru coordonarea utilităţilor, şi apoi pot începe lucrările pentru construcţia metroului pe tronsonul Tokyo, adică Mall Băneasa - 1 Mai (secţiunea de sud - n. r.). Lucrările vor începe de undeva dintr-o parcare din spatele magazinului Ikea, zona comercială Băneasa. Un utilaj a ajuns deja în Bucureşti. El este demontat, urmează să se monteze acolo de unde începe foratul şi apoi va trebui să ajungă şi al doilea utilaj de foraj, care va începe imediat după ce primul sapă o lungime de 200 metri - aşa ne-a spus constructorul, asta vă spun şi eu dumneavoastră - şi vor merge în paralel cele două tunele până la staţia 1 Mai", a susţinut Barbu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, partea de execuţie de structură, conform contractului, trebuie să dureze 36 de luni.

"Apoi urmează partea de arhitectură şi apoi achiziţia de trenuri, toate procedurile fiind în derulare la această oră. Va fi o altă procedură şi un alt contract pentru lucrările de arhitectură", a spus preşedintele CA al Metrorex.

Întrebat dacă există o dată estimativă pentru începerea lucrărilor, Mihai Barbu a dat asigurări că avizul de la Primăria Bucureşti va fi dat foarte curând.

"Ordinul de începere a lucrărilor s-a dat pentru execuţie. Trebuie să înceapă, după ce obţin toate avizele. Ei ne-au spus că îl vor lua foarte curând, dar ceea ce este important de spus: cadrul legislativ s-a îmbunătăţit, autorizaţia de construire o eliberează acum Ministerul Transporturilor, ceea ce se va întâmpla foarte repede. Deci, imediat după obţinerea avizului, obţin autorizaţia de construire şi pot începe lucrările de structură", a explicat el.

În ceea ce priveşte secţiunea de nord a Magistralei M6 de metrou, Tokyo - Aeroportul Otopeni, ordinul de începere a lucrărilor de structură a fost dat pe 2 octombrie, iar termenele contractuale vor fi de 48 de luni de la această dată.

"Pentru porţiunea de la Tokyo, de la Băneasa la Otopeni, ordinul de începere a lucrărilor de structură s-a dat deja, pe data de 2 octombrie încep lucrările de proiectare şi apoi lucrările de execuţie de structură. Deci, întâi proiectarea şi apoi lucrările de execuţie pentru structură. Termenele contractuale sunt aceleaşi ca şi la primul tronson 48 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Deci 12 proiectarea şi 36 execuţia", a adăugat Mihai Barbu.

1,28 miliarde de lei pentru proiectare și execuție

Contractul în valoare de 1,28 miliarde de lei (fără TVA) pentru proiectarea şi execuţia secţiunii Tokyo - Aeroport Otopeni a Magistralei 6 de metrou a fost atribuit unei asocieri de constructori şi proiectanţi din Turcia, a anunţat pe 28 februarie 2023 pe pagina sa de Facebook ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, lotul 1.2 (Tokyo - Aeroport Otopeni) al M6 va avea o lungime de 7,6 km. Finanţarea contractului este asigurată din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri externe rambursabile, iar lucrările sunt programate să dureze 48 luni de la data emiterii Ordinului de Începere.

"Vor fi realizate 6 staţii de metrou: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni. După finalizare, acest lot va completa traseul Magistralei 6 de metrou şi va asigura legătura între actuala staţie de metrou 1 Mai existentă şi Aeroportul Otopeni", a notat Grindeanu.

Secţiunea de sud va avea următoarele staţii: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo.

Întreaga Magistrală 6 a metroului bucureştean va avea o lungime de 14,2 km şi 12 staţii de metrou.

Potrivit unui comunicat al Metrorex, câştigătorul licitaţiei restrânse organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie sectorială având ca obiect: "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Magistrala 6 1 Mai - Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni" este Asocierea Gulermak Aazir Sanayi Inşaat Ve Taahhut A.S.- Somet SA.

Sursele de finanţare ale contractului sunt bugetul de stat şi fonduri externe rambursabile - credit extern JICA.

Barbu: Alstom a întârziat foarte mult livrarea trenurilor pentru Magistrala 5

Metrorex are în desfăşurare o procedură de achiziţie pentru alte 12 garnituri de metrou care să deservească Magistrala 1 Mai - Otopeni (M6) şi sper să câştige o companie care să nu ne mai amâne livrarea, a declarat, marţi, Mihai Barbu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Metrorex.

Acesta s-a referit la cele 13 trenuri destinate Magistralei 5, care ar fi trebuit să ajungă în România de aproape un an şi jumătate şi pentru care producătorul are de plătit penalităţi de peste 10 de milioane de euro.

"Pentru Magistrala 6 vor fi contractate spre achiziţie încă 12 trenuri. Procedura de achiziţie este în desfăşurare şi, cu siguranţă, atunci când vom avea magistrala gata, vor fi şi aceste 12 trenuri pentru această magistrală. Sperăm să nu mai avem situaţia de astăzi şi să câştige o companie care apoi să ne amâne livrarea. Pentru această achiziţie avem fondurile necesare şi pentru primul tronson al magistralei, 1 Mai - Tokyo, şi pentru Tokyo - Otopeni avem o parte din această finanţare şi o parte urmează să fie alocată la Guvernul României. Nu vă pot spune acum dacă a fost sau nu publicată în SICAP (procedura de licitaţie - n. r.), dar ştiu că se lucrează la ea şi în perioada următoare probabil că o să o vedem şi în SICAP şi mai departe în desfăşurare", a spus Barbu,

În ceea ce priveşte cele 13 trenuri care ar fi trebuit deja să intre în circulaţie pe M5, Mihai Barbu a afirmat că, deşi s-a discutat cu reprezentanţii Alstom la cel mai înalt nivel, aceştia nu au dat un nou termen pentru livrarea lor, în condiţiile în care un prim tren ar fi trebuit să vină pe 18 noiembrie 2023, însă au fost constatate o serie de nereguli în fabricaţie.

Conform contractului încheiat în anul 2020, primul tren trebuia să vină în România în luna iunie 2022.

"Ultimele veşti pe care le am este că noi am avut o întâlnire cu reprezentanţii companiei Alstom, cu reprezentanţi la cel mai înalt nivel - şeful companiei pe Europa - dar am discutat foarte multe aspecte. Bineînţeles că iarăşi au invocat toate motivele pe care le-au invocat până acum, dar nu ne-au dat un termen când va fi primul tren în România. Trebuia să fie plecat în 18 noiembrie, aşa ne-au spus iniţial. Mergând acolo, o echipă de la Metrorex a constatat diverse nereguli în fabricaţie şi trebuie să le remedieze şi apoi să trimită primul tren pentru teste în România. Din Brazilia, trebuie să ajungă, acolo este fabrica Alstom unde se produc aceste trenuri pentru România. Iar după ce ajunge primul tren în România, trebuie să intre în teste. Testele durează, nu ştiu să vă spun în timp, dar vă pot spune în kilometri: sunt 10.000 km (primul tren - n. r.) şi apoi celelalte câte 2.000 km. Încercăm să le facem cât mai repede posibil, să le oferim cadrul în care să facă cât mai repede posibil aceste teste şi să avem trenul în circulaţie pe Magistrala 5 cât mai repede", a explicat şeful CA al Metrorex.

Potrivit acestuia, penalităţile acumulate de producător pentru neîndeplinirea contractului referitor la trenurile pentru M5 se ridică la peste 10 de milioane de euro.

"Este un contract de 100 de milioane de euro pentru care noi am plătit un avans de 20 de milioane de euro. Bineînţeles că sunt penalizări. Până acum câteva zile, calculul penalităţilor ducea la o sumă de 10 milioane şi ceva de euro şi bineînţeles că vor trebui să plătească aceste sume. Deci, 10% din contract. Dar cum v-am spus, de multe ori mai puţin interesează călătorii noştri cât înseamnă aceste penalităţi, ci interesează să aştepte cât mai puţin în staţii şi, prin aducerea acestor 13 trenuri, bineînţeles că timpul de aşteptare se va îmbunătăţi", a arătat Mihai Barbu.

El a precizat că Alstom nu a contestat aceste penalităţi, care sunt conform contractului, şi va trebui să le plătească.

"Nu au contestat nimic. Bineînţeles că trebuie să le recunoască, sunt conform contractului şi trebuie să le plătească", a susţinut acesta.

În plus, Barbu a susţinut că Metrorex nu are datorii la Alstom, ci doar "sumele facturate care sunt în termenul de plată".

Întrebat despre neconformităţile constatate de echipa care a mers la fabrica din Brazilia, Barbu a spus că "nu sunt semnificative, dar nici minore" şi trebuie remediate.

"Nu sunt semnificative, nu ne-au spus că ar fi semnificative, dar nici minore, şi bineînţeles că trebuie remediate. Atunci când cumpărăm un lucru nou, trebuie să fie în parametrii contractaţi", a subliniat preşedintele CA al Metrorex.

În altă ordine de idei, Mihai Barbu a spus că Metrorex are acum în circulaţie 57 de trenuri.