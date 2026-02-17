Compania chineză Shein, anchetată de Comisia Europeană după ce a permis vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor

Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială împotriva platformei chineze de comerț online Shein, suspectată că a permis vânzarea unor produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale cu aspect de copil, și că folosește mecanisme de design care pot da dependență.

Comisia Europeană a anunțat marți, 17 februarie, declanșarea unei anchete oficiale împotriva gigantului chinez de comerț online Shein, una dintre cele mai mari platforme de vânzări pe internet la nivel global.

Executivul european suspectează compania că nu a prevenit în mod adecvat listarea și comercializarea unor produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale cu înfățișare de copii, și că utilizează elemente de design digital care pot stimula comportamente de tip dependent în rândul utilizatorilor.

Potrivit comunicatului oficial, investigația este derulată în temeiul Digital Services Act (Regulamentul privind serviciile digitale), cadrul legislativ prin care Uniunea Europeană impune obligații stricte marilor platforme online în materie de siguranță a utilizatorilor, protecția minorilor și transparență algoritmică.

Principalele suspiciuni legate de Shein

Ancheta va analiza în primul rând mecanismele implementate de companie pentru a limita vânzarea de produse ilegale pe piața Uniunii Europene.

Verificările vizează inclusiv modul în care sunt detectate și eliminate ofertele ce pot intra în categoria materialelor asociate abuzului sexual asupra copiilor, categorie în care autoritățile includ și păpușile sexuale cu aspect de copil.

Un al doilea palier al investigației privește modul de funcționare a platformei și elementele de interfață, care pot încuraja utilizarea excesivă și dau dependență.

Comisia indică sisteme de recompensare a activității utilizatorilor - puncte, bonusuri sau beneficii pentru interacțiune și cumpărături repetate - care pot crea mecanisme de tip adictiv.

Astfel, oficialii europeni vor evalua dacă aceste practici pot afecta bunăstarea utilizatorilor și nivelul de protecție a consumatorilor în mediul online, precum și dacă Shein a implementat suficiente măsuri de reducere a acestor riscuri.

De asemenea, ancheta se concentrează pe transparența sistemelor de recomandare folosite pentru promovarea produselor și conținutului.

Conform regulilor europene, platformele foarte mari trebuie să explice clar principalii parametri ai algoritmilor de recomandare și să ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă care nu se bazează pe profilare individuală.

Executivul european precizează că deschiderea procedurii oficiale nu anticipează rezultatul final al investigației.

În perioada următoare, vor fi colectate probe suplimentare prin noi solicitări de informații adresate companiei și terților, acțiuni de monitorizare și interviuri. Lansarea procedurii oferă Comisiei Europene competența de a impune măsuri provizorii, de a adopta decizii de neconformitate sau de a accepta angajamente corective din partea companiei, potrivit comunicatului oficial.

Nu există un termen legal fix pentru finalizarea unei astfel de investigații, durata depinzând de complexitatea cazului, de nivelul de cooperare al companiei și de exercitarea dreptului la apărare.

Decizia de deschidere a procedurii vine după analiza preliminară a rapoartelor de evaluare a riscurilor transmise de Shein, a răspunsurilor la solicitările oficiale de informații și a datelor furnizate de părți terțe.

Comisia Europeană a transmis companiei mai multe astfel de solicitări începând cu iunie 2024 și pe parcursul anilor 2025, axate pe protecția consumatorilor și a minorilor, precum și pe funcționarea sistemelor de recomandare.