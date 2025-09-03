Comisii pentru Acord Unic, soluția propusă de Consiliul Concurenței pentru eliberarea autorizațiilor de construire

Consiliul Concurenței atenționează că tarifele pentru eliberarea acordurilor/avizelor de amplasament solicitate prin certificatele de urbanism diferă foarte mult de la o localitate la alta, iar, în anumite cazuri, emitentul avizului este atât reglementator, cât şi operator. Soluția la aceste probleme ar fi înființarea Comisiilor pentru Acord Unic.

Autoritatea de concurenţă recomandă, în acest context, introducerea unor reguli clare şi transparente pentru stabilirea tarifelor pentru avizele de amplasament necesare în construcţii şi înfiinţarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reşedinţele de judeţ, în vederea reducerii birocraţiei, precizează Consiliul Concurenţei într-o analiză publicată miercuri, potrivit Agerpres.

Analiza Consiliului a vizat reşedinţele de judeţ din România, inclusiv Bucureşti, precum şi localităţile Voluntari, Chiajna, Otopeni, Corbeanca, Popeşti - Leordeni şi Chitila, din judeţul Ilfov.

„Pentru a obţine o autorizaţie de construire, solicitanţii trebuie să intre în posesia certificatului de urbanism, document care conţine lista furnizorilor / administratorilor de utilităţi urbane de unde trebuie obţinute avize de amplasament. Astfel, fiecare solicitant trebuie să obţină avize de amplasament de la furnizorii din mai multe domenii, precum: alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară. Încă din 2009, există obligaţia înfiinţării CAU, care reuneşte specialişti din administraţia publică locală şi centrală, reprezentanţi ai administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane, în vederea obţinerii, contra cost, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei depuse în format electronic", se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis AGERPRES.

Doar în nouă oraşe au fost înfiinţate Comisii pentru Acord Unic

În prezent, Comisii pentru Acord Unic au fost înfiinţate doar în nouă oraşe, iar portalul www.edirect.e-guvernare.ro, prin care documentaţia poate fi depusă online, nu este folosit de nicio autoritate locală.

Analiza făcură de Consiliul Concurenţei arată faptul că tarifele pentru eliberarea acordurilor/avizelor de amplasament solicitate prin certificatele de urbanism diferă foarte mult de la o localitate la alta, iar, în anumite cazuri, emitentul avizului este atât reglementator, cât şi operator.

Consiliul Concurenţei a constatat că tarifele pentru acordurile/avizele de amplasament nu au fost aprobate în multe oraşe. Astfel, autorităţile din Alexandria, Deva, Piteşti, Ploieşti, Reşiţa, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Slobozia, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Sectoarele 2, 3, 5, şi 6 ale municipiului Bucureşti nu au aprobat tarifele pentru apă şi canalizare, energie termică, iluminat public şi transport public local. În celelalte localităţi analizate, tarifele au fost aprobate selectiv, numai pentru anumite domenii.

„(...) Tarifele pentru apă şi canalizare, transport public local de călători, energie termică şi iluminat public sunt aprobate de autorităţi sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pentru energia electrică sunt stabilite în cuantum fix de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru gazele naturale sunt stabilite de operatorii sistemelor de distribuţie conform unei metodologii de calcul aprobată de ANRE, iar pentru salubrizare, tarifele trebuie stabilite pe baze concurenţiale de fiecare companie. În acest context, Consiliul Concurenţei recomandă administraţiilor publice locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ANRE şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) să stabilească şi să aprobe tarifele fie la nivelul fix, fie pe baza unei formule de calcul stabilită de fiecare reglementator şi să realizeze controale la companii care emit acorduri/avize/avize de amplasament cu privire la modul de implementare a tarifelor aprobate", se menţionează în comunicat.

Cele nouă reşedinţe de judeţ în care există Comisii pentru Acord Unic sunt: Alexandria, Arad, Călăraşi, Constanţa, Craiova, Deva, Slatina, Galaţi şi Drobeta Turnu-Severin) din cele 41, iar în Botoşani, Miercurea Ciuc şi Suceava este în curs de organizare o astfel de comisie.

Totodată, în Alexandria, Constanţa, Deva şi Drobeta Turnu-Severin, deşi CAU a fost înfiinţată, nu s-au primit solicitări ale persoanelor fizice sau juridice pentru obţinerea acordurilor/avizelor prin intermediul acesteia, iar la Galaţi, comisia nu a mai primit solicitări din anul 2020.

Ca urmare a acestor situaţii, Consiliul Concurenţei propune modificarea legislaţiei privind autorizarea lucrărilor de construcţii, prin introducerea de sancţiuni pentru împiedicarea simplificării procesului de obţinere a avizelor şi acordurilor de amplasament pentru utilităţile urbane, în cazurile în care CAU nu este înfiinţată în oraşele reşedinţă de judeţ şi nu este utilizat portalul www.edirect.e-guvernare.ro.

Onstituţia recomandă realizarea băncilor de date, ce conţin informaţii din cadastrul general şi din cadastrele de specialitate, necesare CAU, prin solicitarea planurilor cadastrale cu reţelele tehnico-edilitare de la companiile care le deţin.

„În acest fel, emiterea avizelor s-ar simplifica, iar costurile pentru consumatori s-ar reduce", precizează Consiliul.

Autoritatea de concurenţă s-a implicat în reformarea procesului de autorizare a activităţilor industriale şi de acordare a licenţei unice în România, iar în acest sens a colaborat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) pentru a interconecta, prin intermediul unei platforme digitale - Punctul de contact unic electronic pentru licenţă industrială (PCUEL) - toate instituţiile care emit avize, acorduri, autorizaţii, permise, licenţe sau alte acte administrative necesare desfăşurării unei activităţi industriale.

Mai exact, companiile vor putea obţine toate documentele necesare printr-un singur portal de tip one-stop shop, fără a mai fi obligate să parcurgă proceduri separate pentru fiecare autorizaţie în parte.

Raportul privind piaţa serviciilor de emitere a avizului tehnic de amplasament privind utilităţile urbane este disponibil pentru consultare publică pe site-ul Consiliului Concurenţei, iar observaţiile şi eventualele propuneri pot fi transmise până pe pe data de 3 octombrie 2025.