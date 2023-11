Colectarea de TVA este așteptată să crească până la finele anului pâna la 1%

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a lansat, în 26 septembrie, draftul strategiei României de inteligenţă artificială, în prezent aflându-se în consultare publică, a declarat luni ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan.

„Din punct de vedere al Inteligenţei Artificiale (AI), în 26 septembrie am lansat draftul strategiei României de inteligenţă artificială. Este în consultare publică şi pe site-ul nostru. Am făcut un eveniment public cu foarte mulţi antreprenori şi foarte multe universităţi din toată ţara. Până la jumătatea lunii noiembrie îl avem în continuare în dezbatere publică. Am primit feedback din foarte multe zone, m-aş bucura să primesc în continuare, pentru că până la finalul lunii noiembrie urmează să pregătesc draft-ul de HG şi să-l trecem prin Guvern”, a menţionat Bogdan Ivan, la conferinţa organizată de Consiliul Concurenţei.

Potrivit acestuia, România ar urma să fie una dintre ţările din Uniunea Europeană care este pregătită din punct de vedere legislativ, ca reglementare, pentru a se asigura de etica utilizării inteligenţei artificiale, de respectarea drepturilor omului în folosirea inteligenţei artificiale. În acelaşi timp, aduce un cadru pentru beneficii economice concrete pentru mediu privat şi pentru cel din stat.

Referindu-se la sistemul naţional de facturare electronică, e-factura, ministrul Digitalizării a menţionat că, în ultimele trei-patru săptămâni, a lucrat "pe aceste mecanisme" împreună cu colegii săi de la Ministerul de Finanţe.

„Deja am identificat ce putem să facem pe termen foarte scurt. Mă refer în materie de zile, pentru a folosi inteligenţa artificială, ERP-uri, roboţi care procesează automat date şi le corelează pentru a avea date financiare relevante, pentru a creşte colectarea în special de TVA. Estimările sunt între 0,9 şi 1% creştere a colectării TVA, folosind instrumente de inteligenţă artificială”, a adăugat ministrul.

România s-a clasat pe primul loc în UE la deficitul de colectare a TVA

Conform celor mai recente date referitoare la deficitul de încasare a TVA-ului, statele membre UE au pierdut venituri în valoare de 61 de miliarde de euro în 2021, iar România s-a aflat prima pe listă.

Deși suma reprezentată de deficitul de încasare a TVA în țările membre UE este extrem de mare, aceasta a înregistrat o scădere de aproximativ 38 miliarde de euro faţă de datele revizuite din 2020, majoritatea statelor membre UE înregistrând progrese în asigurarea conformării la plata TVA, se arată într-un raport publicat marţi de Comisia Europeană.

Suma de 61 de miliarde de euro reprezintă venituri pierdute din: fraudă şi evaziune în materie de TVA, practici de optimizare şi evitare a TVA-ului, falimente nefrauduloase, insolvenţe financiare şi greşeli de calcul.