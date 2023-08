Ciolacu: România va trimite CE un nou plan RePowerEu în valoare de 1,4 miliarde de euro

România va trimite Comisia Europeană un nou plan RePowerEu în valoare de 1,4 miliarde de euro, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu, precizând că acesta include și achiziția de fotovoltaice.

„1,1 miliarde de euro pentru români pentru panouri fotovoltaice și eficientizarea energetică a locuințelor! Noul plan ”REPowerEu”, în valoare totală de 1.4 miliarde de euro, pe care îl vom trimite la Comisia Europeană până la sfârșitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct românilor!”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a explicat că „vor fi peste 600 de milioane de euro pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocare a energiei”.

„Aproximativ 60 de mii de gospodării vor putea accesa acest program, iar valoarea fiecărui grant va fi de aproximativ 10 mii de euro cumulat.

În paralel, alții 500 de milioane de euro vor merge pentru amenajarea locuințelor în vederea reducerii consumului de energie și implicit a facturilor cu până la 30%. Iar o pondere semnificativă dintre acești bani va fi alocată țintit către populația vulnerabilă și cei din mediul rural”, a spus el.

Numărul prosumatorilor va depăși 130.000

Numărul sistemelor fotovoltaice instalate pentru persoane fizice, la nivel naţional, va ajunge la 130.000, odată cu finalizarea ediţiei din acest an a programului "Casa Verde Fotovoltaice", anunța la 22 iunie Andrei Antipa, vicepreşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

"Noi ne ocupăm de celebrul program "Casa Verde". (...) Suntem practic la a treia ediţie, sperăm ca să fie cea mai reuşită ca formă de organizare. Pe programul de anul acesta, unde am alocat două miliarde de lei, am transferat responsabilitatea analizei către instalatori, astfel încât să putem instala programele cât mai repede şi să nu le blocăm prin procese anevoioase de verificare. Astăzi (joi, 22 iunie, n.r.) s-a încheiat ultima regiune de dezvoltare. Am încercat să-l împărţim (programul, n.r.) pe regiuni de dezvoltare şi de aceea avem mai multe sesiuni de înscriere, astfel încât să fie repartizat cât de cât uniform la nivel naţional şi să nu forţăm foarte mult reţelele, şi aşa încărcate până acum. Odată cu finalizarea programului, vom reuşi să introducem, aşa cum ne-am propus, undeva la 80.000 de sisteme noi de fotovoltaice la nivel naţional, care împreună cu celelalte de la sesiunile precedente, vom ajunge la peste 120.000 - 130.000 de sisteme fotovoltaice pentru persoane fizice, la nivel naţional", spunea atunci Antipa.