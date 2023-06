Casa Verde Fotovoltaice: S-a încheiat ultima sesiune de înscriere. Vor fi peste 130.000 de prosumatori

Peste 10.000 de persoane fizice din Regiunea Vest au rezervat bugetul de 200,048 milioane de lei alocat ultimei sesiuni din Programul "Casa Verde Fotovoltaice", a anunțat joi AFM.

"Astăzi, 22 iunie 2023, ora 10:00, a demarat ultima sesiune de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională - Casa Verde Fotovoltaice, pentru Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Bugetul de 200.480.000 de lei alocat acestei regiuni a fost rezervat integral prin înscrierea unui număr de 10.024 de persoane fizice", notează sursa citată.

Perioada 27 - 29 iunie 2023 va fi rezervată unităţilor de cult din toate regiunile, iar bugetul alocat se ridică la valoarea de 17,5 milioane de lei.

Programul "Casa Verde Fotovoltaice" are o finanţare totală pentru acest an de 1,75 miliarde de lei.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei pentru fiecare proiect, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de beneficiar din surse financiare proprii.

Numărul prosumatorilor va depăși 130.000

Numărul sistemelor fotovoltaice instalate pentru persoane fizice, la nivel naţional, va ajunge la 130.000, odată cu finalizarea ediţiei din acest an a programului "Casa Verde Fotovoltaice", a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Andrei Antipa, vicepreşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

"Noi ne ocupăm de celebrul program "Casa Verde". (...) Suntem practic la a treia ediţie, sperăm ca să fie cea mai reuşită ca formă de organizare. Pe programul de anul acesta, unde am alocat două miliarde de lei, am transferat responsabilitatea analizei către instalatori, astfel încât să putem instala programele cât mai repede şi să nu le blocăm prin procese anevoioase de verificare. Astăzi (joi, 22 iunie, n.r.) s-a încheiat ultima regiune de dezvoltare. Am încercat să-l împărţim (programul, n.r.) pe regiuni de dezvoltare şi de aceea avem mai multe sesiuni de înscriere, astfel încât să fie repartizat cât de cât uniform la nivel naţional şi să nu forţăm foarte mult reţelele, şi aşa încărcate până acum. Odată cu finalizarea programului, vom reuşi să introducem, aşa cum ne-am propus, undeva la 80.000 de sisteme noi de fotovoltaice la nivel naţional, care împreună cu celelalte de la sesiunile precedente, vom ajunge la peste 120.000 - 130.000 de sisteme fotovoltaice pentru persoane fizice, la nivel naţional", a transmis Antipa, la conferinţa PRIA Renewable Energy.

Întrebat de ce se aplică principiul "Primul venit, primul servit" în selecţia programului "Casa Verde Fotovoltaice", reprezentantul AFM a menţionat că este vorba despre un principiu european.

"Principiul "Primul sosit, primul servit" este un principiu european, nu e principiu românesc. E folosit în România foarte des, pentru că este foarte dificil să găseşti sistemul, mai ales pentru persoane fizice. Eu pe ce criterii stabilesc dacă anumite persoane fizice se califică sau nu ? Eu am o capacitate administrativă limitată... Ca să fac o evaluare concretă pe persoane fizice, unde sunt sute de mii de solicitanţi... Astăzi s-a încheiat ultima sesiune, la ora 9:10 fuseseră 500.000 de accesări. Săptămâna trecută am avut 3.800.000, a fost atacat site-ul AFM şi a rezistat cu surprinzător de bine. Sunt solicitări foarte multe. Noi nu putem evalua lucrurile acelea, pentru că oricum nu este relevant. Putem să le repartizăm la nivel naţional în aşa fel încât să nu suprasolicităm reţeaua, dar să punem criterii de selecţie pentru persoane fizice este nejustificat", este de părere Andrei Antipa.