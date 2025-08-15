search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pe ce și cât cheltuie ultra-bogații lumii

0
0
Publicat:

La nivel global, numărul ultrabogaților depășește 940.000 de persoane, cu o creștere estimată de 9% anual ca număr și 8% ca valoare totală a averii până în 2030, se arată într-un studiu care analizează comportamentul de consum al acestora.

Un iaht de lux în largul mării
Numărul ultrabogaților crește de la an la an. Foto Profimedia

Potrivit celei de-a 11-a ediții a Altagamma Consumer & Retail Insight, studiul anual care analizează comportamentul consumatorilor de lux și evoluția canalelor de retail, publicat de Boston Consulting Group (BCG), deși clienții ultra-high-end reprezintă doar 0,1% din totalul consumatorilor, aceștia generează 37% din valoarea globală a pieței de lux, consolidându-și statutul de segment strategic pentru brandurile premium.

Potrivit studiului, acești clienți cheltuiesc, în medie, peste 50.000 euro pe an pentru bunuri și servicii de lux, suma ajungând până la 360.000 euro în categoriile de lux personal (bijuterii, ceasuri, modă, parfumuri, cosmetice) și până la 500.000 euro atunci când sunt incluse automobilele de lux, wellness și longevitatea. Nu doar segmentele ultra-premium, precum iahturile și avioanele private, sunt dominate de această categorie, ci și domenii precum design interior (71% din piață), vinuri și băuturi fine (66%) și produse iconice de lux personal, precum ceasurile și bijuteriile (34%).

Tendințe cheie

Creșterea este susținută în special de categoriile cu un puternic component experiențial: design interior, artă, wellness și longevitate, fine dining, ospitalitate de lux și automobile premium. Categoria „health-as-wealth”, care îmbină estetica, starea de bine și valoarea personală, este în plină expansiune, cu o prognoză de creștere a cheltuielilor de aproximativ 10% în următoarele 18 luni.

În același timp, segmentul aspirațional – consumatorii care cheltuiesc sub 5.000 € anual pentru lux – a înregistrat o scădere de la 74% din piață în 2013 la 61% în prezent. Aproximativ 35% dintre acești consumatori și-au redus achizițiile în ultimul an, fenomen accentuat în China (45%), dar vizibil și în Europa și SUA (circa 30%). Printre cauze se numără creșterea prețurilor percepută ca nejustificată, diminuarea percepției valorii și prudența financiară sporită.

„Luxul a fost odinioară domeniul exclusiv al celor puțini. În goana după volum, o parte din industrie și-a pierdut ADN-ul și a schimbat exclusivitatea pe acoperire, stabilitatea pe volatilitate. Datele arată clar: brandurile care au rămas concentrate pe clienții de top nu doar că rezistă, ci performează semnificativ mai bine”, a declarat Filippo Bianchi, Managing Director și Global Head of Luxury la BCG.

Ce nevoi au ultrabogații

Acești consumatori nu caută doar produse, ci și o relație profundă cu brandul. 60% spun că sunt copleșiți de marketingul excesiv și impersonal, iar 80% își doresc spații intime și exclusiviste în magazine, în locul unor experiențe standardizate și aglomerate. Calitatea produsului este considerată de 90% dintre ei drept un criteriu non-negociabil, însă percepția asupra meșteșugului și transparenței lanțului de aprovizionare este încă sub așteptări.

Citește și: Oligarhul rus care construiește în Grecia o stațiune pentru ultrabogați. Complexul este ridicat pe fosta insulă a lui Onassis

„Calea de urmat începe de la nucleu: mai puțin zgomot, mai mult sens. Clienții de top cer excelență, conexiune și recunoaștere personală. Brandurile care se pot realinia rapid în jurul acestor valori vor conduce noua etapă a pieței”, a adăugat Guia Ricci, Managing Director și Partner la BCG.

Transformarea retailului de lux

Studiul subliniază și schimbările structurale în retail. Modelul mono-brand continuă să se extindă, cu magazine mai mari, adaptate specificului fiecărui oraș și strâns legate de ADN-ul brandului, în timp ce retailul multi-brand tradițional – magazine universale și buticuri independente – traversează o criză profundă. În ciuda potențialului, platformele online multi-brand nu au reușit să construiască modele sustenabile, iar încercările unor actori precum Farfetch de a domina piața nu au avut succes.

Viitorul canalelor multi-brand ar putea fi modelat de jucători hibrizi – colaborări între retaileri consacrați și giganți tehnologici (precum Amazon + Saks), formate inovatoare din Japonia (Seibu Ikebukuro) sau expansiunea brandurilor de fast fashion în zona premium (Inditex, Shein, Temu). În anumite categorii, „category killers” precum Sephora, EssilorLuxottica sau Rolex/Bucherer continuă să prospere datorită specializării și economiilor de scară.

Schimbări geografice și noi huburi de avere

Raportul BCG arată și o redistribuire globală a averii. Deși America de Nord rămâne epicentrul HNWI (High Net Worth Individuals), noi centre de creștere apar în India și Asia de Sud-Est. La nivel global, populația HNWI depășește 940.000 de persoane, cu o creștere estimată de 9% anual ca număr și 8% ca valoare totală a averii până în 2030. Această dinamică va remodela fluxurile comerciale și va genera oportunități pentru brandurile care știu să penetreze piețele emergente.

Provocarea identificării clienților valoroși

Un alt punct critic semnalat de studiu este lipsa de precizie în identificarea potențialilor clienți de top. 70% dintre aceștia nu sunt recunoscuți corect de branduri din cauza sistemelor CRM depășite și a modelelor de segmentare insuficient de sofisticate. Doar două dintre cele nouă branduri preferate de acești consumatori îi tratează conform potențialului real. Aceasta reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru jucătorii care investesc în tehnologii avansate de analiză și personalizare.

În concluzie, menționează studiul, succesul în noua eră a luxului nu va depinde de volum, ci de capacitatea brandurilor de a-și cunoaște clienții cei mai valoroși și de a le oferi experiențe personalizate, de înaltă calitate și relevante. Recentrându-se pe relație, experiență, calitate și identificarea corectă a clienților, companiile pot construi creștere sustenabilă pe termen lung.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
mediafax.ro
image
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
playtech.ro
image
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
400 de lei în plus la pensie pentru 2,7 milioane de români. În ce lună se vor da banii pensionarilor
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!