Ce salariu are un pilot de avion în România. Condițiile pentru a ajunge la 100.000 de euro pe an

Profesia de pilot de avion este captivantă, însă pentru a ajunge la acel nivel, va trebui să parcurgi un proces de instruire pentru a obține licența de pilotaj.

În etapa inițială, vei putea alege între obținerea unei licențe de pilot privat (PPL), licențe de pilot de linie (ATPL) sau licențe de pilot comercial (CPL).

Deși costurile pot porni de la 8.300 de euro, avantajele unei astfel de cariere sunt numeroase și se ridică pe măsură ce depui efort și perseverență. După absolvirea modulelor teoretice și acumularea tuturor orelor de instruire în simulatorul de zbor, vei fi pregătit să treci la pasul următor.

Salariul unui pilot de avion variază în funcție de mai mulți factori, cum ar fi vechimea acestuia, compania aeriană care îl angajează, rangul în ierarhia piloților, tipul de avion pe care îl zboară și, nu în ultimul rând, locul de origine al angajatorului, fie că este din Uniunea Europeană sau din afara acesteia, potrivit stirileprotv.ro.

În funcție de numărul de ani de vechime, un pilot cu o experiență îndelungată în cadrul unei companii aeriene poate ajunge să câștige chiar și 100.000 de euro pe an, așa cum se întâmplă în cazul piloților angajați de companii prestigioase precum Lufthansa, Sas Scandinavian, Condor, TUifly, KLM sau Easyjet.

La Tarom, un pilot poate câștiga lunar între 6.000 și 7.000 de euro, în timp ce alte companii au propriile grile de salarizare. Iată ce salarii au piloții companiilor mari, conform Aviationacademy.ro: Wizz Air: salariu între 36.000 și 52.000 euro/ an; Ryanair: salariu între 52.200 și 116.000 euro / an; Air Berlin: salariu între 71.826 și 104.004 euro/ an; Norwegian: salariu între 84.000 și 108.000 euro/ an; Air France: salariu între 96.000 și 156.000 euro/ an; Lufthansa: salariu între 117.000 și 193.000 euro/ an; Condor: salariu între 110.220 și 143.148 euro/ an; TUifly: salariu între 106.140 și 203.736 euro/ an; Easyjet: salariu între 112.826 și 157.393 euro/ an.