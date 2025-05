Franța, afectată de o nouă pană de curent. Autoritățile franceze denunță un act de sabotaj

Autoritățile franceze au demarat o anchetă privind o pană de curent atribuită unui act de sabotaj, care a afectat cel puțin 45.000 de persoane, la doar o zi după ce o defecțiune similară a perturbat ultima zi a Festivalului de Film de la Cannes.

Autoritățile din Nisa au declarat că un transformator electric a fost incendiat în vestul orașului în primele ore ale zilei de duminică, iar energia electrică a fost restabilită ulterior în cursul aceleiași zile. Cu o zi înainte, un alt incendiu, despre care se crede că a fost provocat intenționat, a contribuit la o pană de curent care a afectat Cannes, potrivit The Guardian.

Prima pană de curent a afectat 160.000 de gospodării, oprind semafoarele și bancomatele pe toată Coasta de Azur. Postul de televiziune BFMTV a raportat că incidentul a fost agravat de tăierea cu un fierăstrău a trei din cei patru stâlpi ai unui turn de electricitate din zonă.

Primarul din Nisa, Christian Estrosi, a denunțat pe rețelele sociale, duminică, „actele malițioase”. El a spus că energia a fost restabilită rapid, iar poliția locală și națională a fost mobilizată. De asemenea, a anunțat că orașul va pune la dispoziția anchetatorilor imaginile camerelor de supraveghere și va întări rețeaua de camere în jurul punctelor electrice strategice din oraș.

Festivalul de la Cannes, afectat de blackout

Referindu-se la penele de curent care au afectat Cannes, înaintea ultimului incendiu, Laurent Hottiaux, prefectul regiunii Alpes-Maritimes, a declarat pentru BFMTV că există anumite elemente care „nu sunt o coincidență”, dar nu a oferit mai multe detalii, deoarece o anchetă condusă de Parchetul Național este în curs. El a adăugat că autoritățile au luat măsuri suplimentare de securitate.

Pana de curent a lovit sediul Festivalului de Film de la Cannes, întrerupând mai multe proiecții, dar ceremonia de închidere a avut loc grație generatoarelor de rezervă. Marele premiu a fost câștigat de regizorul disident iranian Jafar Panahi pentru drama sa „It Was Just an Accident” („A fost doar un accident”), inspirată din timpul petrecut în închisoare sub regimul iranian.

Autoritățile iraniene au reacționat cu tăcere la victoria regizorului în vârstă de 64 de ani, al cărui film prezintă cinci persoane confruntându-se cu omul pe care îl cred vinovat de tortură în închisoare. După ce a câștigat Palme d’Or, Panahi, care a fost închis de mai multe ori, a făcut un apel pentru unitate națională.

Duminică, însă, Iranul a convocat însărcinatul cu afaceri al Franței la Teheran pentru „comentarii insultătoare” făcute de ministrul francez de externe.

„Ca urmare a afirmațiilor insultătoare și acuzațiilor nefondate ale ministrului francez … însărcinatul cu afaceri al acelei țări la Teheran a fost convocat la minister”, a raportat agenția de stat IRNA. Jean-Noel Barrot numise filmul „un gest de rezistență împotriva opresiunii regimului iranian.”

Autoritățile au spus că nu cred că penele de curent reprezintă o amenințare specifică la adresa Festivalului de Film de la Cannes și nu au comentat asupra posibililor autori.

Europarlamentarul francez de dreapta Éric Ciotti, care reprezintă regiunea în adunarea națională, a descris incidentele drept acte de sabotaj și terorism. Ciotti, fost lider al partidului de dreapta Les Républicains, a spus că pagubele sunt extrem de grave și pot pune în pericol vieți. „Aceste atacuri teroriste trebuie combătute neîncetat”, a scris el pe X.

Serie de sabotaje în Europa

Oficialii europeni au afirmat că grupuri criminale care acționează pentru puteri străine, în special Rusia, sunt responsabile pentru o serie de acte de sabotaj pe continent, precum incendii în supermarketuri și centre comerciale, atacuri cibernetice, agresiuni și graffiti antisemiți.

Pe măsură ce conștientizarea publică a sabotajelor a crescut, propagatorii de dezinformare au încercat să profite de pe urma situației. Penele recente de curent din Spania au fost atribuite Rusiei în articole false online.

Cauza unui incendiu recent la o stație electrică din Londra, care a forțat închiderea aeroportului Heathrow și a provocat haos în transporturi, rămâne necunoscută, deși activitatea suspectă a fost exclusă.