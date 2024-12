Cât costă porcul în viu și cât se pierde din greutate după sacrificare. „Speculanții își fac loc printre oamenii cinstiți”

Prețul cărnii de porc a scăzut în acest an, atât la poarta abatoarelor, cât și la micii fermieri, însă au apărut speculanții care adaugă 3 lei pe kilogram și câștigă 600 de lei la un porc mare.

Datele Ministerului Agriculturii, prin Comisia de Clasificare a Carcaselor, indică un preț mediu al porcului în viu, la intrarea în abator, de 8,03 lei pe kilogram (față de 10,05 lei/kg anul trecut), însă foarte mulți dintre gospodari vând porcul în viu la prețuri care ajung la valori mai mult decât duble.

Potrivit datelor consultate de „Adevprul” prețul porcilor în viu variază, în funcție de zonă, între 12 și 20 de lei/kg, în timp ce carcasa se vinde cu prețuri cuprinse între 20 și 28 de lei pe kilogram.

Câteva exemple de preț pentru kilogramul de porc în viu, în funcție de zonă, prețuri cerute pe rețelele de socializare:

Târgul de la Călugăreni – 15 lei/kg

Călărași – 16 lei/kg

Buzău – 20 lei/kg

Câmpulung, Argeș – 18 lei/kg, cu transport gratuit pe o distanță de max 18 km

Vălenii de munte – 18 lei/kg

Dragomirești vale și Dragomirești Deal – 20 lei/kg

București – Ilfov 18 lei/kg

Suceava – 15 lei/kg

La fața locului, prețurile sunt însă mult mai mici, în Ilfov, Moara Vlăsiri porcul viu fiind vândut cu 13 lei/kg, în Sibiu cu 12 lei/kg, iar în Olt cu 14 lei/kg.

În general, prețul pentru porcii în viu este mai mare dacă porcul este mai mic, adică are mai puțină grăsime, și mai mici dacă porcul este mai mare, de peste 150-180 kg.

„Au apărut speculanții, doamnă. Iau de la noi cu 12 - 13 lei/kg porci vii și-i vând cu 3-4 lei în plus. Câștigă 600 - 800 lei la un porc de 200 de kilograme, fără să fi făcut nimic, nici să le dea apă, să le curețe grajdul, să le dea de mâncare, să cheme și să plătească veterinarul dacă sunt probleme.... Se fac bani mulți și fără efort”, a declarat un gospodar din Ilfov pentru „Adevărul”. „Eu am crescut cinci porci, de circa 150-180 de kilograme, că am doi copii cu familiile lor. Păstrăm și noi unul și le dau lor doi. Speram să pot vinde aștia doi porci care-mi rămân, de-asta am lăsat prețul jos, la numai 13 lei/kg”, a adăugat el.

Cât costă de fapt un kilogram de porc după tăiere

Dincolo de faptul că, dacă nu cumpără din magazine specializate trebuie să ducă bucăți de carne la laboratoarele ANSVSA pentru analiză, trebuie spus că greutatea inițială a porcului scade considerabil după tăiere.

Potrivit site-urilor de specialitate, imediat după sacrificare, înainte de a fi tranșat, porcul pierde circa 15% din greutate, doar prin scurgerea sângelui.

Tradițional, imediat după ce a fost înjunghiat și a trecut timpul necesar scurgerii sângelui, gospodarii trec la pârlirea porcului, operațiune absolut necesară pentru obținerea unui șorici fraged. Și la această procedură porcul pierde din greutate. După tranșarea porcului este obligatorie golirea și curățarea intestinelor și a burții, ajungându-se în total la o pierdere din greutatea porcului „în viu” de circa 25 – 28%.

Cum se calculează greutatea animalului, fără a-l urca pe cântar? Ar fi dificil să faci porcul să se urce pe cântar și să stea liniștit până poți citi greutatea indicată. Dar specialiștii în creșterea porcilor folosesc frecvent o formulă, bazată pe măsurători, potrivit Agrointel.ro.

Primul pas – se măsoară lungimea porcului (L), începând din spatele urechilor şi până unde începe coada

Pasul doi – se măsoară circumferinţa porcului (C), care se face din spatele picioarelor din faţă ale animalului.

Greutatea aproximativă a porcului va fi notată în formula de calcul cu G.

Formula de calcul:

G = C x C X L x 69,3

unde:

G – Greutatea aproximativă a porcului

L – lungimea porcului

C – circumferinţa porcului

69,3 – constanta de calcul

Pentru a se afla greutatea carcasei porcului se înmulţeşte greutatea aproximativa cu 0,72

Carcasa = G x 0,72

Model calcul:

L= 1,02 m

C = 1,27 m

G = C X C X L x 69,3 = 1,27 X 1,27 X 1,02 X 69,3 = 114 kg

Greutatea carcasei este G X 0,72, adică 82 kg.

Asta înseamnă că porcul de 114 kg „pierde” după sacrificare și tranșare 32 de kilograme, respectiv 28% din greutatea inițială.

De la 15 lei/kg, prețul ajunge la 21 lei/kg

Aplicând acest procent de 28% la o greutate a porcului de 200 de kilograme, rezultă că bărbatul care l-a cumpărat va rămâne cu doar 144 de kilograme, pe care a plătit suma totală de 3.000 de lei, adică aproape 21 lei/kg.

Astfel, prețul de 21 lei/kg poate fi extrem de avantajos raportat la prețurile din supermarket.

Potrivit prețurilor menționate în Monitorul Prețurilor – aplicația Consiliului Concurenței – prețul unui kilogram de spată de porc este de 24,99 lei în București, prețul pulpei de porc fiind de 26 lei/kg.

În plus, dintr-un porc întreg se pot scoate și delicatesele precum șoriciul, care se vinde cu cel puțin 90 lei/kg

Carnea trebuie analizată de medicul veterinar

După tăierea porcului, deținătorii trebuie să ia o bucată de carne și să o ducă la medicul veterinar pentru testul de Trichinella.

După sacrificare, carnea nu trebuie consumată până când medicul veterinar nu dă rezultatul negativ la examinarea pentru Trichinella.

Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Pentru test, oamenii pot tăia o bucată mică de carne (de dimensiunea unei nuci) din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali, partea musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor sau a sternului și să o ducă la medicul veterinar.