Cât se pierde din greutatea unui porc după taiere. Cât costă în realitate un porc „în viu”

În perioada aceasta foarte mulți români caută să cumpere porci „în viu” direct de la micii fermieri, considerând că prețul mediu de 15 lei/kg este foarte bun, în comparație cu prețurile practicate în magazinele de specialitate.

În plus, au declarat cumpărătorii pentru „Adevărul”, una este când porcul este crescut „pe bătătură”, hrănit ca la carte, nu îmbuibat cu tot felul de substanțe care-l ajută să ia repede în greutate, „iar la prepararea termică să rămâi cu o palmă de carne dintr-un kilogram”.

„Vreau să cumpăr un porc întreg! Am vorbit deja cu un mic fermier care crește vreo 20 de porci pe bătătură. Mi l-am și ales! Am vorbit cu el și mi-a zis că îl vinde cu 15 lei/kg un porc în viu. Știu că o să fie și oase și grăsime, dar la magazin prețul slăninii tranșate costă cel puțin 16 lei/kg. Așa că îmi convine”, a declarat bărbatul pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă și-a făcut un calcul, acesta a răspuns afirmativ. „Am ales un porc de 200 de kilograme, să rămân și eu cu ceva carne pentru toate preparatele de Crăciun. Soția mea face și cârnați și tobă, caltaboș, piftie, am să pun și slănina, fiartă în prealabil în zeamă de varză, la afumat. Așa că am nevoie de toate componentele porcului, inclusiv căpățâna. La 200 de kilograme aș plăti 3.000 de lei”, a spus bărbatul.

Cât costă de fapt un kilogram de porc după tăiere

Dincolo de faptul că, dacă nu cumpără din magazine specializate trebuie să ducă bucăți de carne la laboratoarele ANSVSA pentru analiză, trebuie spus că greutatea inițială a porcului scade considerabil după tăiere.

Potrivit site-urilor de specialitate, imediat după sacrificare, înainte de a fi tranșat, porcul pierde circa 15% din greutate, doar prin scurgerea sângelui.

Tradițional, imediat după ce a fost înjunghiat și a trecut timpul necesar scurgerii sângelui, gospodarii trec la pârlirea porcului, operațiune absolut necesară pentru obținerea unui șorici fraged. Și la această procedură porcul pierde din greutate. După tranșarea porcului este obligatorie golirea și curățarea intestinelor și a burții, ajungându-se în total la o pierdere din greutatea porcului „în viu” de circa 25 – 28%.

Cum se calculează greutatea animalului, fără a-l urca pe cântar? Ar fi dificil să faci porcul să se urce pe cântar și să stea liniștit până poți citi greutatea indicată. Dar specialiștii în creșterea porcilor folosesc frecvent o formulă, bazată pe măsurători, potrivit Agrointel.ro.

Primul pas – se măsoară lungimea porcului (L), începând din spatele urechilor şi până unde începe coada

Pasul doi – se măsoară circumferinţa porcului (C), care se face din spatele picioarelor din faţă ale animalului.

Greutatea aproximativă a porcului va fi notată în formula de calcul cu G.

Formula de calcul:

G = C x C X L x 69,3

unde:

G – Greutatea aproximativă a porcului

L – lungimea porcului

C – circumferinţa porcului

69,3 – constanta de calcul

Pentru a se afla greutatea carcasei porcului se înmulţeşte greutatea aproximativa cu 0,72

Carcasa = G x 0,72

Model calcul:

L= 1,02 m

C = 1,27 m

G = C X C X L x 69,3 = 1,27 X 1,27 X 1,02 X 69,3 = 114 kg

Greutatea carcasei este G X 0,72, adică 82 kg.

Asta înseamnă că porcul de 114 kg „pierde” după sacrificare și tranșare 32 de kilograme, respectiv 28% din greutatea inițială.

Aplicând acest procent la o greutate a porcului de 200 de kilograme, rezultă că bărbatul care l-a cumpărat va rămâne cu doar 144 de kilograme, pe care a plătit suma totală de 3.000 de lei, adică aproape 21 lei/kg.

Ce condiții trebuie să respecte românii care sacrifică porci în 2022

Obiceiul de tăiere al porcului se păstrează și în 2022. Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), cei care vor să sacrifice porcul trebuie să o facă respectând aceleași condiții de salubritate ca în anii trecuți, potrivit ansvsa.ro.

Sacrificarea porcului în gospodărie se face de către medicul veterinar. Înainte de sacrificare este obligatorie contenția animalului, prin folosirea unor metode mecanice care să nu provoace durere, suferințe, contuzie sau rănire, potrivit normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii din 11.08.2006.

Picioarele animalului nu trebuie legate și se interzice suspendarea acestuia înainte de sacrificare. Metodele legale utilizate pentru sacrificarea porcului sunt:

• Pistolul cu glonte captiv

• Aplicarea unei lovituri care cauzează pierderea cunoștinței

Lovitura se realizează cu ajutorul unui instrument mecanic care administrează o presiune pe craniul animalului în urma percuţiei, fără penetrarea craniului. Persoana în cauză trebuie să se asigure că instrumentul se aplică în poziţia corespunzătoare, conform instrucţiunilor de utilizare, pentru a produce o asomare eficientă, fără fracturarea craniului.

• Electronarcoza

• Expunerea la dioxid de carbon

De asemenea, după asomarea porcului sau a altor animale, deținătorii trebuie să le provoace sângerarea prin incizarea cel puţin a unei artere carotide sau a vaselor din care aceasta porneşte. După incizia vaselor sanguine nu se va aplica nicio procedură de fasonare, înainte ca sângerarea să se fi terminat.

Carnea trebuie analizată de medicul veterinar

După tăierea porcului, deținătorii trebuie să ia o bucată de carne și să o ducă la medicul veterinar pentru testul de Trichinella.

După sacrificare, carnea nu trebuie consumată până când medicul veterinar nu dă rezultatul negativ la examinarea pentru Trichinella.

Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Pentru test, oamenii pot tăia o bucată mică de carne (de dimensiunea unei nuci) din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali, partea musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor sau a sternului și să o ducă la medicul veterinar.

Prețul examenului trichineloscopic variază între 22 de lei +TVA și 81 de lei + TVA.