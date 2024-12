Video Cozobrad cu umplutură de caramel sărat sau ciocolată, rețeta Jamilei: „Este pufos, aromat și are formă care îi impresionează pe copii”

Rețeta de cozobrad sau cozonac brăduț cu umplutură de caramel sărat sau ciocolată este perfectă pentru masă de Crăciun și mai ales pentru familiile cu copii. Are o formă frumoasă de brad și este foarte aspectuos, susține Jamila Cuisine.

Cozobradul reprezintă o varianta mult mai simplă de cozonac gustos si aromat. Poate fi umplut cu caramel sau ciocolată și va face furori pe orice masă de sărbătoare, spune Jamila.

„Mie îmi place cozonacul la nebunie, mai ales cald. Iubesc cozonacul cald și-mi place să mă bucur de el în ziua în care l-am făcut. În copilărie o rugăm pe mama să ne lase să rupem unul din cozonacii de sărbători. Îl devoram așa fierbinte cum era, iar tată mânca mereu capetele. Acum îmi fac eu cozonacii”, susține Jamila Cuisine, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri culinari din România.

Pentru ingrediente aveți nevoie de: 500 g făină, 100 g unt moale, 250 ml lapte, coajă de la o lămâie, patru gălbenușuri, 300 g crema de caramel/ dulce de leche/ciocolată 100 g zahăr tos, o lingură esență de vanilie, o lingură esență de lămâie, 10 g drojdie, puțină sare gronjoasa, puțină sare fină.

Această rețeta de cozobrad este una simplă, mai simplă că cea de cozonac tradițional. Aluatul este cel clasic, de cozonac. Doar umplutură și formă sunt diferite, dezvăluie Jamila.

„Aluatul pentru cozobrad nu e așa de greu de făcut. Aveți nevoie de ingrediente de bună calitate. De făină bună pentru cozonac, lapte gras, unt cu 80% grăsime. Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Mama lasa totul pe masă cu o seară înainte, mai puțin laptele. Eu prefer să le las cam două ore. Ouăle le pun în apă caldă pentru a se încălzi mai repede, apoi le sparg și le separ. Folosesc doar gălbenușurile pentru că mama m-a învățat că albușurile întăresc cozonacul. Drojdie folosesc în mod obișnuit din cea uscată. Asta pentru că o am mereu la îndemână. Cea proaspătă e la fel de bună, doar că are termen mic și mereu îmi expiră în frigider”, expilică Jamila.

Foarte important, la cozobrad trebuie să verificați consistentă aluatului. Acesta trebuie să fie moale, însă să-și păstreze și forma.

„Dacă e prea dens, puteți să mai adăugați puțin lapte cald. Dacă e prea moale, puțină făină în plus. După ce a dospit trebuie doar să-l împărțiți în 22 de bucăți. Crema de caramel am făcut-o din dulce de leche în care am adăugat sare. Puteți vedea cum obțineți dulce de leche în rețeta de tort Marlenka. Bineînțeles că puteți folosi orice fel de umplutură doriți și va promit că veți obține o pufosenie nemapomenita, aromată și gustoasă”, explică Jamila, pe site-ul său.