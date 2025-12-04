Cât câștigă românii care returnează PET-uri: o activitate care combină bani, responsabilitate și protecția mediului

Implementat la nivel național, Sistemul de Garanție-Returnare a produs un efect economic de aproape 1,5 miliarde de lei într-un singur an, arată un studiu care evaluează impactul RetuRo asupra economiei, pieței muncii și incluziunii sociale.

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), administrat de compania RetuRo, a devenit nu doar un mecanism de protecție a mediului, ci și un actor economic important. În anul 2024, impactul total al SGR în economia României a fost de aproximativ 1,49 miliarde de lei, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din București.

„În termeni absoluţi, analiza impactului economic generat de Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) administrat de RetuRO arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând aproximativ 1,49 miliarde lei”, se arată în documentul citat de stirileprotv.

Contribuția economică totală a SGR vine din trei direcții principale. Contribuția directă, în valoare de 677,8 milioane de lei, reprezintă valoarea adăugată generată de activitatea RetuRo: salarii, cheltuieli operaționale, investiții în infrastructură, centre de numărare, logistică și servicii achiziționate.

Contribuția indirectă, estimată la 482,42 milioane de lei, reflectă impactul asupra lanțului de furnizare, prin plățile făcute către transportatori, furnizori de echipamente, firme de mentenanță, servicii IT și logistică.

Al treilea canal este contribuția indusă, de 331,26 milioane de lei, provenită din cheltuirea în economie a veniturilor salariale ale angajaților RetuRo și ale firmelor partenere. Acești bani alimentează consumul în comerț, servicii, transport, energie și alte domenii.

Deși contribuția totală a RetuRo în Produsul Intern Brut este de 0,085%, realizatorii studiului subliniază că aceasta este „perfect coerentă cu structura economică a sectorului”.

Spre comparație, sectorul băuturilor răcoritoare are o contribuție de aproximativ 0,48% din PIB, iar industria berii a ajuns la 0,9% în 2023, potrivit unui raport Oxford Economics.

„Sistemul de Garanţie-Returnare (...), implementat în România şi operat de RetuRO, se evidenţiază ca fiind cea mai amplă iniţiativă naţională de colectare selectivă a ambalajelor de băuturi. Analiza integrată a impactului socio-economic şi de mediu confirmă că SGR depăşeşte funcţia sa logistică, devenind un mecanism de transformare sistemică ce aliniază România la obiectivele europene de economie circulară”, se precizează în studiu.

De ce returnează românii ambalajele

La nivel de comportament, SGR a reușit să creeze ceea ce specialiștii numesc un „capital comportamental stabil”, bazat pe beneficii financiare, psihologice și morale.

94% dintre tineri returnează ambalajele pentru a recupera garanția, iar 93% o fac din grijă pentru mediu.

Familiile cu copii percep SGR ca pe un instrument educațional: 97% îl consideră un exemplu pozitiv, iar 94% o lecție de responsabilitate.

76% dintre părinți spun că se simt „o echipă” atunci când merg împreună la returnare.

Seniorii manifestă o disciplină ridicată: 88% se simt utili și implicați în comunitate.

Studiul arată că SGR joacă un rol esențial și în incluziunea economică a grupurilor vulnerabile. Participarea acestora este de 100%, iar venitul mediu obținut ajunge la aproximativ 520 de lei pe lună.

„Venitul, deşi modest, asigură securitatea financiară de bază şi reduce dependenţa de activităţile informale. Participarea la SGR generează schimbări pozitive extinse, incluzând reducerea deşeurilor menajere şi o planificare mai bună a cumpărăturilor”, notează autorii cercetării.

Analiza arată că funcționarea SGR produce efecte economice pe întreg lanțul valoric: producători, retail, transport, reciclatori și autorități locale.

Chiar dacă ponderea în PIB rămâne moderată – 0,033% în 2024 sau 0,057% dacă sunt incluse și economiile bugetare locale – specialiștii spun că efectele arată „o integrare economică puternică și capacitatea sistemului de a activa industrii complementare”.

Studiul privind impactul socio-economic al RetuRo urmează să fie lansat oficial joi, în cadrul unui eveniment organizat de RetuRo și Green Report, fiind realizat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ).