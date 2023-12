Căpșuni proaspete tot timpul anului. Marea Britanie a început cultivarea acestor fructe în sere high-tech, cu rezultate uimitoare

Miliardarul britanic James Dyson a reușit să obține recolte de căpșuni într-o seră high-tech, în luna decembrie, în clima aspră din Anglia.

El susține că fructele sale sunt la fel de suculente și de gustoase precum cele culese într-o zi de vară.

„Totul este despre mașini, mecanică și știință, și experimentarea și îmbunătățirea lucrurilor, așa că este doar un alt proiect de inginerie - și se potrivește bine cu tot restul a ceea ce facem”, spune Dyson pentru Daily Mail.

Pentru a obține rezultatele dorite, ferma folosește drone, roboți, tractoare cu auto-dirijare și un sistem meteorologic controlat de calculator.

În interiorul unui imens solar, recent extins pentru a acoperi aproximativ 10 hectare, 20 de culegători roboți lucrează pe rândurile de plante, selectând automat cele mai bune fructe - senzorii detectează dimensiunea, forma, culoarea și textura potrivite - pentru a le pune în casete.

În loc să crească din pământ, semințele sunt plantate în ghivece mai ușor de gestionat la înălțimea capului, fixate pe suporturi mari.

Tavanul este prevăzut cu becuri LED care strălucesc într-o nuanță de roz-portocaliu în zilele de iarnă pentru a compensa lipsa luminii naturale.

Uși glisante separă clădirea în patru "anotimpuri", fiecare distincte în ceea ce privește căldura, lumina și umiditatea, pentru a imita 12 luni de natură sub același acoperiș și a asigura o aprovizionare constantă de fructe.

Există două dispozitive cu lumină UV, alimentate de smartphone-uri, programate să patruleze noaptea, pentru a elimina mucegaiul din seră și de pe frunze fără a fi nevoie de substanțe chimice.

Mai mult, parcă desprins dintr-un film SF, un robot de tip caracatiță eliberează insecte prietenoase pe frunze pentru a ucide afidele care mănâncă fructele.

Sir James Dyson a cules căpșuni în tinerețe

Miliardarul nu se ferește să își murdărească mâinile și hainele în fermă. „Am crescut în Norfolk - de acolo am căpătat interesul pentru agricultură. Am lucrat în ferme când eram copil, și mulți dintre prietenii mei sunt fermieri,” spune el.

„Am adunat căpșuni, am cules mure, și, posibil cel mai ciudat job pe care l-am avut a fost culesul pătrunjelului și expedierea lui la fabrica de supă Campbell's din King's Lynn. Trebuia să ajungă acolo într-o oră înainte să se ofilească”, își amintește miliardarul.

Sezonul căpșunilor din Marea Britanie este scurt, din iunie până în august; restul timpului, 94% dintre căpșuni sunt importate, în mare parte din Spania, Grecia și Africa de Nord.

Alte încercări de a le cultiva tot timpul anului au fost mult mai puțin naturale decât metoda Dyson și au inclus modificări genetice, hidroponie (utilizarea apei în loc de sol) și agricultura verticală, unde plantele sunt așezate în structuri asemănătoare unor turnuri.

Căpșunile lui Dyson, aproximativ 62,5 milioane, sunt o varietate consacrată numită Malling Centenary, dulci, de sezon timpuriu, originar din Kent, care a produs „o recoltă foarte delicioasă și vibrantă”, după cum spune șeful fermei.

Nimic la Ferma Dyson nu este risipit. Deșeurile lichide se întorc pe teren sub formă de fertilizant. Ploaia care cade pe acoperișul solarului este colectată într-un lac și folosită pentru a uda plantele. Singurul lucru pompat artificial este dioxidul de carbon, alimentat prin conducte pentru a stimula fotosinteza, a îndulci căpșunile și a mări dimensiunea frunzelor.

Odată culese și ambalate, căpșunile sunt verificate calitativ și transportate la un centru de distribuție din apropiere, care le poate duce la clienți în decurs de 24 de ore.