Dyson a lansat în România aspiratoare, purificatoare și produse de îngrijirea părului

Dyson a organizat în România, pe 22 noiembrie, evenimentului regional Next Gen Living, în cadrul căruia a lansat local aspiratorul fără fir Dyson Gen 5, aspiratorul cu funcție de curățare umedă Dyson Submarine, purificatorul Dyson Big & Quiet Formaldehyde, dar și produse de îngrijire a părului.

Evenimentul s-a desfășurat în București, la Combinatul Fondului Plastic - Galeria Senat, și a inclus o prezentare pe o scenă centrală și demonstrații de utilizare a produselor Dyson, în spații laterale, special amenajate. Pe scena principală au urcat Eva Comas Stokes – Senior Design Engineer Dyson, Andrew Aitchison, Senior Design Engineer – NPI. Ambasadorii Dyson, Florin Noje din România, Teuta Mesaros din Croația și Ioannis Michalelis au realizat demonstrații de hairstyling live, cu ajutorul dispozitivului Dyson Airwrap.

Câteva informații despre produsele lansate

Dyson Gen 5 este un aspirator vertical fără fir, care folosește tehnologia de detectare a prafului invizibil și filtrarea HEPA. Acest aspirator are un ecran care îți arată când podeaua este curată și are o autonomie de peste o oră. Dyson Gen 5 include și un cap de curățare Fluffy Optic și un accesoriu integrat pentru praf și colțuri.

Aspiratorul Dyson Submarine este un aspirator care combină puterea de aspirare a unui aspirator vertical cu capabilitatea de a curăța și pardoselile umede. Capul de aspirare umedă Dyson Submarine este proiectat pentru a curăța pardoseli de gresie, piatră, lemn, ceramică, vinil, linoleum etc.

Purificatorul de aer Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde este un purificator de care utilizează tehnologia Cone Aerodynamics și este conceput pentru a purifica aerul din spații mari, de până la 100 m².

Dyson Ceramic Pop Hair sunt o gamă de produse pentru îngrijirea părului, care includ un uscător de păr, o perie de păr și un ondulator de păr, care au următoarele caracteristici:

- Uscătorul de păr Ceramic Pop are un motor digital mic și puternic, care produce un jet de aer controlat, pentru uscare rapidă și stilizare precisă. Acesta are și un senzor inteligent de temperatură, care previne deteriorarea părului cauzată de căldură excesivă. Uscătorul de păr are mai multe accesorii magnetice

.- Peria de păr Ceramic Pop are peri de nailon și ceramica, care distribuie uniform căldura și reduc electrizarea părului. Peria de păr are și un mâner ergonomic și rotativ, care facilitează manevrarea și controlul.

- Ondulatorul de păr Ceramic Pop are un sistem de aer flexibil, care permite crearea de bucle și valuri naturale, fără a folosi căldură directă. Ondulatorul de păr are și un cilindru ceramic, care protejează părul de fricțiune.

Ceramic Pop Hair Products sunt disponibile în culori exclusive, cum ar fi roz, albastru și verde.

Dyson Airwrap este un aparat de coafat multifuncțional care folosește tehnologia Coandă pentru a crea o varietate de coafuri fără a folosi căldură extremă.

Tehnologia Coandă este un fenomen aerodinamic care descrie tendința unui flux de aer de a se lipi de o suprafață curbată. Dyson Airwrap folosește această tehnologie pentru a crea un flux de aer de mare viteză care înfășoară părul în jurul periilor sau accesoriilor. Acest lucru permite crearea de coafuri ondulate, bucle, bucle și volum fără a folosi căldură extremă, care poate deteriora părul.

Mai multe imagini din timpul evenimentului.

Interviu

Am discutat cu Andrew Aitchison, Senior Design Engineer – NPI despre noile aspiratoare Dyson și despre purificator. Andrew este cel mai tânăr inginer pe care l-am întâlnit, are 27 de ani și este originar din Malmesbury, Anglia.

Ce îmbunătățiri aduce aspiratorul fără fir Dyson Gen 5 în comparație cu modelele anterioare?

Seria Gen 5 poartă acest nume pentru că este dotat cu motorul nostru Hyperdymium 12, din a cincea generație, care utilizează magneți de neodim. Este cel mai puternic motor pe care l-am creat până acum, cu aproximativ 280 de wați. Un alt aspect este că interfața utilizatorului pentru contorul de particule este prezentată într-un mod diferit, pe care utilizatorul îl înțelege mai ușor.

Și apoi, un aspect important este că putem afirma că poate captura particule, 99,99% din particule cu dimensiuni de până la un micron, pe scurt însemnând virusuri, caracteristică care nu apare pe niciunul dintre produsele noastre anterioare.

Poți explica cum generează motorul digital din seria Gen 5 o astfel de putere?

Am puține informații despre acest aspect, deoarece nu fac parte din echipa de dezvoltare a motorului, dar știu că au reușit să facă motorul mai mic prin combinarea componentelor care erau separate anterior. Și apoi, de asemenea, acest motor se învârte mai rapid decât oricare dintre alte motoarele noastre, la aproximativ 135.000 de rotații pe minut.

Cum se compară durata de viață a bateriei la seria Gen 5 cu modelele anterioare?

Poate atinge până la 70 de minute de autonomie a bateriei, în timp ce modelul anterior, V15, ajunge până la 60 de minute. Desigur, bateria este și interschimbabilă, astfel încât să o poți scoate cu un buton și să pui imediat una nouă.

Poți explica cum funcționează sistemul de filtrare HEPA din Dyson Big & Quiet?

Deci, HEPA este prima linie de filtre și este destinată blocării celor mai mari particule, praf sau polen, sau particule de genul acesta. Gazele și alte lucruri sunt eliminate de celelalte filtre. Cum detectează și distruge Porrifier formaldehida? Are un senzor solid de formaldehidă, ceea ce înseamnă practic că nu se degradează în timp. Și senzorul acesta, împreună ceilalți senzori din gama noastră, analizează fluxul de aer care este aspirat în mașină. O parte din acest flux de aer este redirecționat prin senzor, astfel încât să poată ține evidența a ceea ce se află în cameră.

Cum detectează și distruge formaldehida purificatorul Dyson Big & Quiet Formaldehyde?

Filtrul de formaldehidă are tuneluri foarte mici în el și este un oxidant catalitic selectiv, deci este practic un catalizator. Formaldehida este instabilă și "vrea" să se descompună în apă și dioxid de carbon. Acest filtru SCO facilitează descompunerea formaldehidei pe măsură ce trece prin el, astfel încât când aceasta ajunge la partea opusă a filtrului, deja a fost descompusă. Și apoi, pentru că acest filtru este reenergizat cu oxigen din aer, filtrul nu se va epuiza niciodată sau nu se va degrada, va funcționa corespunzător pe toată durata de viață a produsului.

Ce face Dyson Big & Quiet Formaldehyde potrivit pentru purificarea aerului în spații largi ?

Modelul curent are cea mai bună proiecție a aerului din mașină dintre toate cele create până acum de Dyson. Poate proiecta aerul până la 10 metri distanță, dar nu proiectează doar puțin aer la 10 metri distanță, ci proiectează mult. Produce cel mai mare flux de aer, 87 de litri pe secundă, dintre toate produsele noastre de până acum.

Și datorită acestui fapt, creează o circulație în cameră, astfel încât atunci când împingeți aerul departe de mașină, această circulație ajută natural aerul poluat să se întoarcă către mașină, unde poate fi curățat.

Poți explica cum funcționează capul de aspirare umedă al Dyson Submarine?

Nu necesită puterea de aspirație a motorului. Totul este în interiorul capului. Rola motorizată începe să se rotească și apa este pompată prin opt locuri pentru a o umezi exact cât este necesar. Pe măsură ce treci peste lichidele sau deșeurile de pe podea, sunt adunate de rolă. Ceea ce este important de reținut, este că ulterior o placă metalică va îndepărtatoate deșeurile și o parte din umezeala de pe rolă și le va pune într-un recipient de gunoi înainte ca aceasta să continue să pună înapoi pe podea murdăria.

Dacă fiecare ciclu este curățat și rehidratat, poți curăța aproximativ 110 metri pătrați de podea cu el. Și când s-a terminat, poți scoate ușor tavă care conține toată apa murdară și evacua apa, iar noi am simplificat separarea deșeurile solide folosind o altă tavă.

Cum gestionează aspiratorul Dyson Submarine murdăria uscată, cât și pe cea lichidă?

Submarine poate să strângă și deșeurile solide și pe cele lichide. Cu toate acestea, dacă sunt suficient de multe deșeuri solide pe care de obicei le-ai aspira, acestea pot reduce performanța rolei de a strânge lichidele. Deci, dacă ai în casă mai multe deșeuri solide le aspiri mai întâi, iar apoi capul de aspirare umedă poate fi folosit pentru retușuri și pentru a aduna deșeurile umede.

Ce v-a inspirat să combinați un mop și un aspirator într-un singur produs?

Am dorit un produs multifuncțional. Vrem să poți achiziționa un singur produs care să acopere cât mai multe nevoi posibil, în loc să ai mai multe produse sau aparate. Și pentru că l-am făcut cu unul dintre capetele detașabile, am vrut să-l păstrăm mic și ordonat. Așa că acum, pentru prima dată, poți face curățenie pe podea umedă, împreună cu cea mai bună tehnologie anti-încurcare pentru păr și apoi cel mai actualizat cap optic pufos pentru a detecta praful de pe podea. Deci într-o singură mașină, primești cea mai bună tehnologie din întreaga noastră gamă de accesorii.

La eveniment sau ulterior nu au fost anunțate prețuri pentru produse, dar le-am găsit pe siteul local Dyson:.

- aspiratorul Dyson Gen5detect Absolute costă 4.499,99 lei

- purificatorul Dyson Big & Quiet Formaldehyde costă 4.999,99 lei

- aspiratorul Dyson V15s Detect Submarine costă 4.699,99 lei

- uscătorul de păr Dyson Supersonic (Ceramic Pop) costă 2.499,99 lei

- aparatul de coafat Dyson Airwrap Multistyler Complete Long costă 2.499,99 lei