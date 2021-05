Lăcomia, rol important în dezacordul danez cu privire la dobânda negativă

Potrivit Bloomberg, în Danemarca, băncile comerciale au fost nevoite să absoarbă dobânzile negative de când au fost introduse pentru prima dată de Banca Centrală în 2012.

Astăzi, danezii sunt campioni mondiali la purtarea poverii dobânzilor negative împreună cu băncile lor, cu 35% din depozite afectate.

Săptămâna trecută, guvernul de la Copenhaga a decis să intervină. Ministrul responsabil cu legislaţia bancară, Simon Kollerup, a apelat la reţelele sociale pentru a lansa un atac împotriva sectorului financiar şi „lăcomiei” pe care acesta a spus că o reprezintă.

"Băncile au scăzut recent ştacheta pentru dobânzilor negative", a spus el. „Şi acest lucru trebuie pur şi simplu să se oprească.”

Declaraţiile acestuia vin la o zi după ce Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca, a anunţat că va face ca şi alţii din sector şi va impune o dobândă de minus 0,6%.

"Îmi fac griji că băncile vor continua să strângă şuruburile la dobânzile negative, astfel încât danezii cu un statut financiar mediu trebuie să plătească pentru a-şi păstra banii într-o bancă", a spus ministrul într-un comentariu scris către Bloomberg.

Kollerup, care a convocat asociaţia bancherilor la discuţii, spune că nu există nicio scuză pentru a transmite rate negative clienţilor privaţi şi respinge ideea că politica monetară joacă un rol în determinarea dobânzilor băncilor comerciale.



Dobânzile sunt negative în Europa de ani întregi. Însă a fost nevoie de un val uriaş de economii acumulate pe fondul pandemiei pentru ca băncile să-şi taxeze deponenţii într-un final, scrie The Wall Street Journal. Cele mai mari bănci ale Germaniei le percep de anul trecut clienţilor noi o dobândă anuală de 0,5% pentru ca aceştia să-şi poată depozita sume mari la ele. Băncile spun că nu mai pot absorbi dobânzile negative pe care Banca Centrală Europeană le percep acestora. Cu cât au mai multe depozite, cu atât băncile sunt nevoite să plaseze mai mulţi bani la BCE.



Astfel se creează o situaţie neobişnuită, în care băncile care îşi doresc de obicei depozite ca o formă ieftină de finanţare, le transmit clienţilor să plece. Băncile chiar le oferă clienţilor noi instrumente online pentru a-i ajuta să-şi ducă depozitele în altă parte. Băncile din Europa s-au abţinut multă vreme de la a transmite dobânzile negative către clienţi în momentul introducerii acestora de către BCE în 2014. Unele au făcut acest pas doar în cazul clienţilor corporate.

Băncile au apelat la alte metode de a trece mai departe dobânzile negative, însă pandemia a schimbat lucrurile. Ratele de economisire au urcat puternic. Iar programele masive de susţinere lansate de BCE au inundat băncile cu depozite.



Băncile din Germania sunt în mod deosebit afectate de dobânzile negative pentru că nemţii economisesc foarte mult. Aproximativ 30% din volumul total de depozite din zona euro sunt în Germania, potrivit BCE.



În Danemarca, unde dobânzile au fost reduse sub zero cu doi ani înainte ca acest lucru să se întâmple în zona euro băncile au ajuns să impună astfel de dobânzi şi clienţilor mai puţin avuţi în ultimul an. Banca centrală daneză estimează că aproximativ un sfert din deponenţii ţării sunt afectaţi.



Totuşi, clienţii din această ţară nu sunt nevoiţi în unele cazuri să plătească nimic pentru a se împrumuta. Nordea a început să ofere în ianuarie credite ipotecare pe 20 de ani cu dobândă 0%.