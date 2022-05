Elon Musk anunţă că oferta sa de preluare a reţelei Twitter este temporar suspendată. Care este cauza

„Acordul Twitter este temporar în aşteptare, în aşteptarea detaliilor care să susţină calculul că spam-ul/conturile false reprezintă într-adevăr mai puţin de 5% dintre utilizatori”, a scris Musk pe Twitter.

Ştirea a făcut ca acţiunile Twitter să scadă cu peste 20% în tranzacţiile înainte de piaţă.

În tweet-ul său, Musk a făcut legătura cu un raport Reuters care spunea că Twitter a dezvăluit luni într-un dosar că acele conturi false sau spam-uri reprezentau mai puţin de 5% din utilizatorii activi zilnici monetizabili ai Twitter în primul trimestru.

Cel mai bogat om din lume şi directorul executiv al Tesla Inc spusese că, dacă va achiziţiona Twitter, ar face din eliminarea „boţilor de spam” de pe platformă una dintre priorităţile sale.

Chiar dacă Musk a lucrat pentru a asigura finanţare pentru preluare, speculaţiile cu privire la încheierea înţelegerii au fost răsucite de când consiliul de administraţie al Twitter a acceptat oferta pe 26 aprilie.

Marţi, Musk a ţinut titlurile de ziarelor după ce a anunţat că îi va permite fostului preşedinte Donald Trump să revină pe Twitter odată ce preluarea va fi finalizată. Contul lui Trump a fost eliminat definitiv după atacul adepţilor săi asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Compania estimase la începutul acestei luni că respectivele conturile false sau spam reprezentau mai puţin de 5% din utilizatorii săi activi zilnici în primul trimestru. De asemenea, a mai spus că se confruntă cu mai multe riscuri până la încheierea acordului cu fondatorul SpaceX, inclusiv dacă agenţii de publicitate vor continua să cheltuiască pe Twitter

Pe 25 aprilie, conducerea Twitter a căzut de acord să vândă reţeaua socială lui Elon Musk. „Libera exprimare este piatra de temelie în funcţionarea democraţiei iar Twitter este piaţa digitală unde chestiunile vitale pentru viitorul umanităţii sunt dezbătute”, a spus Musk într-un comunicat.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn