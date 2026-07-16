 Brokerii 123Credit.ro au primit peste 1.500 de clienți calificați în primele 6 luni din 2026 prin intermediul platformei | adevarul.ro
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Brokerii 123Credit.ro au primit peste 1.500 de clienți calificați în primele 6 luni din 2026 prin intermediul platformei

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Cea mai mare schimbare din brokerajul de credite al ultimilor ani nu ține de dobânzi sau produse financiare, ci de felul în care clientul ajunge la broker. 

PR leaduri png

Dacă acum câțiva ani un consultant își găsea singur fiecare client, prin recomandări și telefoane, astăzi o parte tot mai mare din cerere se naște online, iar oamenii care caută o finanțare pe internet ajung la brokeri prin canale digitale, de cele mai multe ori deja verificați înainte de prima discuție.

Cererea s-a mutat pe internet

Tot mai mulți români care se gândesc la un credit încep de la o căutare pe telefon. Compară dobânzi, DAE, citesc condiții, completează formulare. Momentul în care ridică mâna și spun „vreau și eu să aplic" se întâmplă acum în online, nu la ghișeu.

Companiile de brokeraj au urmat această mișcare. În loc să lase fiecare broker să își găsească singur clienții, au construit sisteme care atrag cererea online și o distribuie în rețea. Diferența față de un simplu formular de contact stă în ce se întâmplă între click și telefonul brokerului.

Ce înseamnă un lead „calificat"

Aici e nuanța care contează. Un lead calificat nu este doar un nume și un număr de telefon, culese de pe internet. Este un client care a trecut deja printr-o verificare la Biroul de Credit și ANAF, înainte să ajungă la broker.

Un exemplu de astfel de mecanism este 123Credit. Clienții care aplică pe site trec printr-un algoritm de prescoring care le estimează eligibilitatea în câteva minute și abia apoi sunt contactați de broker. 

Brokerul nu primește un contact rece, ci un om care căuta activ o finanțare și despre care se știe deja că are șanse reale de aprobare. Practic, munca de filtrare, care înainte îi ocupa brokerului ore bune, e făcută înainte ca discuția să înceapă.

Din online, direct în rețea

Odată calificat, lead-ul este distribuit către brokerii potriviți din rețea.

Volumul spune cel mai clar cât de mult contează canalul. Potrivit companiei, 123Credit a distribuit peste 1.500 de leaduri calificate brokerilor din rețeaua sa doar în prima jumătate a anului 2026 (oameni care au aplicat online, le-a fost făcut prescoring, au fost verificați și repartizați mai departe către un broker din zona lor).

De acolo, brokerul se întâlnește cu clientul și administrează totul dintr-o aplicație internă. Acolo își ține evidența clienților și a dosarelor, vede în orice moment în ce stadiu se află fiecare aplicație și își urmărește statisticile de activitate. Drumul clientului, de la click-ul din online până la semnătură, e vizibil și ușor de gestionat într-un singur loc.

Ce înseamnă asta pentru broker

Cea mai mare schimbare pentru un broker e că nu mai începe fiecare lună de la zero. Clienții calificați intră direct în portofoliul brokerului, alături de clienții din recomandări și networking. Cele doua fluxuri se adună.

Pe măsură ce tot mai mulți clienți își încep căutarea în online, acest canal devine motorul principal de creștere pentru brokeri în 2026.

123Credit continuă să investească în această direcție și își extinde rețeaua de brokeri la nivel național. Cei care își doresc să facă parte din această transformare pot trimite CV-ul la cariere@123credit.ro.

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