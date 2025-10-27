search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
BNR lansează o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Ce valoare nominală are și care e prețul de vânzare

Publicat:

Banca Naţională a României (BNR) lansează luni, 27 octombrie, în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere",  precizează banca într-un comunicat.

Moneda are putere circulatorie pe teritoriul României. FOTO BNR
Moneda are putere circulatorie pe teritoriul României. FOTO BNR

Aversul monedei prezintă frontonul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, inscripţia „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, stema României şi anul de emisiune „2025”.

Pe reversul monedei  apare numele lui Lucian Blaga şi anii între care acesta a trăit „1895” - „1961".

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Emisiune numismatică cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere. FOTO BNR
Emisiune numismatică cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere. FOTO BNR

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare şi mapa cartonată.

Moneda din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere are putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României

Caracteristicile monedei. FOTO BNR
Caracteristicile monedei. FOTO BNR

În 2022, Banca Naţională a României a lansat o monedă din aur cu tema 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda și o monedă din argint cu tema 50 de ani de la aderarea României la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.

În 2019, Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismati o monedă din aur şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 550 de ani de la sfinţirea bisericii Mănăstirii Putna, informează BNR.

