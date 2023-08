Importurile de îngrășăminte rusești în UE au crescut de cinci ori într-un an, a relatat ziarul german Bild.

Îngrășămintele rusești au umplut piața germană, în timp ce costul producției lor în lumina refuzului achizițiilor de gaz din Federația Rusă, a crescut în Germania cu 150%, a relatat ziarul Bild.

Publicația scrie că exportul de îngrășăminte nu este supus sancțiunilor UE. „Și într-un moment în care gazul este ieftin în Rusia, refuzul achiziționării de gaz rusesc pentru industria chimică [Germania] are consecințe fatale: prețurile gazelor au crescut cu 40%, costul producerii îngrășămintelor sub eticheta Made in Germany - cu 150%”, spune articolul. "Rezultatul este că producția de îngrășăminte cu consum mare de gaze (azot și amoniac) a devenit nerentabilă. În același timp, importurile de îngrășăminte rusești în UE, conform datelor industriei, au crescut de cinci ori pe parcursul anului", a remarcat ziarul.

Drept urmare, producătorii germani s-au confruntat cu amenințarea cu încetarea producției. Bild a subliniat că BASF a anunțat anterior închiderea fabricii sale de amoniac din Ludwigshafen am Rhein. Acum, potrivit acesteia, o altă companie chimică, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKWP), care produce îngrășăminte la fabrica sa din 1915, se confruntă cu dificultăți. A investit 1,5 miliarde de euro în producție din 2005 și, mai recent, încă 400 de milioane de euro pentru a trece de la gaze la alte tehnologii. SKWP a justificat dificultățile cu „importurile ieftine de [îngrășăminte] din Rusia în Germania, legalizate de politicieni”, a menționat ziarul.

„Întreaga industrie a îngrășămintelor din Germania funcționează cu o pierdere uriașă”, a declarat ministrul Economiei și Agriculturii din Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, pentru Bild. Potrivit acestuia, „se pune întrebarea de ce în ultimele luni s-a reușit să se crească importul de gaz rusesc în Germania sub formă de carbamidă (uree) și amoniac”. El a susținut că Federația Rusă poate, „după cum vrea, să reducă prețul gazului și, prin urmare, să subvenționeze în mod semnificativ producția de uree și amoniac”.

„Fabricile de îngrășeminte germane și europene sunt nevoite să închidă sau cel puțin să reducă producția, deoarece Rusia poate umple în mod liber piața cu îngrășăminte ieftine”, a spus Schulze. El i-a cerut cancelarului Olaf Scholz să ia măsuri pentru a schimba situația.