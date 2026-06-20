Benzina și motorina, mai scumpe sâmbătă la pompă. Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți

Prețurile combustibililor la pompă au crescut în București, Timișoara, Iași și Constanța, iar la Cluj-Napoca s-a scumpit doar motorina.

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește sâmbătă, 20 iunie 2026, la prețul de 8,27 de lei/l, cu 0,12 lei mai ieftin față de vineri, la stațiile Petrolium din Albești, județul Mureș, și din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, potrivit site-ului peco-online.ro.

În schimb, cea mai ieftină motorină standard costă 8,32 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și este tot la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, scrie Libertatea.

În București, benzina standard pornește sâmbătă de la 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât vineri, și se găsește la stațiile Petrom. În rest, la celelalte stații din Capitală precum OMV, Mol, Rompetrol, Lukoil etc., un litru de benzină se vinde cu 8,53 de lei.

În principalele orașe din țară, după numărul de locuitori, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este sâmbătă 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât ziua precedentă. În Cluj-Napoca, carburantul a rămas la fel ca ieri, la prețul de 8,39 de lei/l.

În București, benzina standard pornește sâmbătă de la 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât vineri, și se găsește la stațiile Petrom.

În rest, la celelalte stații din Capitală precum OMV, Mol, Rompetrol, Lukoil etc., un litru de benzină se vinde cu 8,53 de lei.

În principalele orașe din țară, după numărul de locuitori, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este sâmbătă 8,47 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât ziua precedentă. În Cluj-Napoca, carburantul a rămas la fel ca ieri, la prețul de 8,39 de lei/l.

Raportat la celelalte orașe analizate, motorina are un preț minim de 8,99 de lei/l la Cluj-Napoca, cu 0,03 lei mai mult față de vineri, iar în Timișoara, Iași și Constanța prețul minim este 9,03 lei/l la fel ca în București, o creștere cu 0,05 lei față de ziua precedentă.