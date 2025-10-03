Banca Centrală Europeană cere o supervizare mai atentă a IFN-urilor

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat cu privire la reducerea standardelor de reglementare bancară, argumentând că în schimb trebuie întărită supervizarea instituţiilor financiare non bancare.

După anii de îmbunătăţire a supervizării în urma crizei financiare, este momentul unei analize a reglementărilor care trebuie respectate de instituţiile financiare şi verificarea posibilei simplificări a unor reglementări, a declarat vineri şefa BCE la o conferinţă desfăşurată la Amsterdam.

Lagarde vede extinderea instituţiilor financiare non bancare (IFN-uri - n. red.) ca un fenomen care ameninţă să creeze „condiţii de concurenţă inechitabile", ceea ce demonstrează necesitatea rezolvării urgente a problemei, scrie Bloomberg.

„Este vital ca autorităţile să adapteze reglementările şi supervizarea în acest mediu dificil. Ele nu ar trebui să facă asta prin reducerea standardelor de reglementare pentru bănci, ci prin sporirea cerinţelor pentru instituţiile financiare non bancare care sunt implicate în activităţi asemănătoare băncilor, sau au legături semnificative cu sectorul bancar", a afirmat preşedinta BCE.

În Statele Unite şi Marea Britanie, autorităţile de reglementare şi supervizare modifică semnificativ unele cerinţe pentru bănci. Oficialii europeni caută de asemenea să eficientizeze reglementările adoptate de blocul comunitar după criza financiară din 2008, pentru ca băncile să nu fie dezavantajate faţă de concurenţii lor.

Oficiali de la băncile centrale au cerut reducerea poverii reglementărilor bancare. Deşi aceştia au subliniat că nu se pune problema dereglementării, există temeri că exact acest lucru se va produce.

Miercuri, vicepreşedintele BCE, Luis de Guindos, a anunţat că instituţia cu sediul la Frankfurt este aproape de reducerea complexităţii privind cerinţele de capital pentru bănci.

„Obiectivul nu este de a relaxa reglementările, nu vrem să renunţăm la ce am obţinut deja. Oficialii nu-şi pot permite să lase garda jos după ce au întărit în ultimii ani cadrul de reglementare şi supervizare", a declarat Lagarde.

Instituţiile financiare non bancare, în care sunt incluse fondurile de investiţii, societăţile de asigurări, fondurile de pe piaţa monetară şi vehicule de securitizare, au crescut semnificativ în zona euro, în ultimii ani.

O supervizare mai bună a instituţiilor financiare non bancare ar face mai vizibil orice risc la adresa stabilităţii financiare care ar persista în economie, a explicat şefa BCE.