Economist: Urmează valul 3 de scumpiri

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 8,35% în luna ianuarie 2022, de la 8,19% în decembrie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit acestora, raportat la luna ianuarie a anului trecut, cel mai mult s-au scumpit gazele naturale, cu aproape 61%, combustibilii cu 24,45%, energia termică cu 21,6%, serviciile poştale cu 22%.

Dintre mărfurile alimentare, cel mai mult în ultimul an s-a scumpit uleiul 25,76%, cartofii 25,67%, pâinea şi zahărul 11%, peştele 9%, brânza şi ouă 8%.

„Preţurile de consum în luna ianuarie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, au crescut cu 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 este 8,4%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - februarie 2021) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - februarie 2020) este 5,5%”, a informat INS.

Cabat: Cererea a crescut mai rapid decât oferta

Contactat telefonic, economistul Dragoş Cabat a explicat pentru „Adevărul” că aceste scumpiri au avut două cauze principale.

„În primul rând, aceste scumpiri au drept cauza faptul că uşor-uşor ieşim din pandemie. Iar în comparaţie cu perioadele de lockdown de anul trecut începe să crească şi consumul. Doar că acest consum creşte mai repede decât poate face faţă oferta, producţia şi distribuţia produselor fiind puternic afectată de criza cipurilor şi de transport. Cererea mare şi rapidă a consumului a dus la creşterea accelerată a preţurilor”, a explicat economistul.

Pe de altă parte, spune acesta, creşterea preţurilor gazelor naturale are drept cauza îngrijorarea privind schimbările climatice. „La gaze (scumpirea – n. red.) e din cauza îngrijorărilor privind schimbările climatice, îngrijorări care s-au suprapus peste efectele pandemiei. Se renunţă la anumite tipuri de energie şi se promovează altele, inclusiv mixurile de energie verde plus energia fosilă, care devine din ce în ce mai scumpă din cauza preţurilor certificatelor verzi. Aceasta este a doua cauză principală a scumpirilor înregistrate în ultimul an în România”, a explicat Dragoş Cabat.

Urmează valul 3 de scumpiri

În ce priveşte aşteptările pentru perioada următoare, economistul a spus că, în primă fază, Comisia Europeană şi BNR au greşit când au vorbit despre „un efect tranzitoriu al scumpirilor” şi au estimat că preţurile îşi vor reveni în câteva luni. ”Nu este aşa, creşterea accelerată a inflaţiei nu este tranzitorie şi nu ne putem reveni în câteva luni, aşa cum, într-un final, şi-au şi corectat estimările cele două instituţii. Va veni un val 3 de scumpiri la servicii şi alte activităţi conexe”, a adăugat specialistul.

BNR prognozează o inflaţie de 11,2% în acest an

BNR prognozează o inflaţie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an şi de 9,6% la sfârşitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei publicat la finele săptămânii trecute.

„Prognoza actuală presupune o accelerare a inflaţiei în luna aprilie 2022, la expirarea perioadei de aplicare a măsurilor de plafonare şi compensare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale pentru populaţie. Ulterior, rata anuală a inflaţiei va decelera gradual până în trimestrul I 2023, respectiv abrupt în luna aprilie 2023, pe fondul unui amplu efect de bază favorabil. Valorile proiectate sunt de 9,6% în luna decembrie 2022, respectiv 3,2% în decembrie 2023, cu o contribuţie directă semnificativă, de 6,3 puncte procentuale, a dinamicii preţurilor bunurilor energetice (combustibili, energie electrică, gaze naturale) pentru sfârşitul acestui an”, se spune în raport.

În ce priveşte scumpirea alimentelor, BNR prognozează că aceasta va depăşi 12% încă de la finalul primului trimestru din acest an, dar se va tempera ulterior.