Băncile chineze împrumută miliarde Rusiei, acoperind golul lăsat de sancțiunile occidentale

Cele mai mari bănci din China împrumută miliarde de dolari Rusiei, pe măsură ce sancțiunile presează creditorii occidentali să părăsească țara, potrivit Financial Times.

De la invazia Ucrainei de către Moscova în februarie 2022, autoritățile de reglementare occidentale au pedepsit Rusia impunând sancțiuni și îndemnând instituțiile bancare să retragă operațiunile din țară. Creditorii chinezi umplu acum golul, scrie FT, citată de Financial Intelligence.

Mișcările a patru dintre cele mai mari bănci din China fac parte din eforturile Beijingului de a promova renminbi ca monedă globală alternativă la dolar.

Expunerea Chinei la sectorul bancar al Rusiei a crescut de patru ori în cele 14 luni până la sfârșitul lunii martie a acestui an, potrivit celor mai recente date oficiale analizate pentru Financial Times de către Școala de Economie din Kiev.

Banca Industrială și Comercială a Chinei, Bank of China, China Construction Bank și Agricultural Bank of China și-au crescut expunerea combinată față de Rusia de la 2,2 miliarde USD la 9,7 miliarde USD în cele 14 luni până în martie, potrivit datelor băncii centrale ruse, ICBC și Bank of China reprezentând 8,8 miliarde USD din active.

În aceeași perioadă, Raiffeisen Bank din Austria – banca străină cu cea mai mare expunere în Rusia – și-a crescut activele în țară cu peste 40%, de la 20,5 miliarde dolari la 29,2 miliarde dolari. Ulterior, Raiffeisen a spus că este în cautarea unor modalități de retragere din țară și și-a redus activele la 25,5 miliarde de dolari din martie.

Creșterea tranzacționării cu renminbi evidențiază pivotarea economică a Rusiei către China, deoarece comerțul dintre cele două țări a atins un record de 185 de miliarde de dolari în 2022.

Pe de altă parte, Vladimir Putin va efectua în luna octombrie prima sa vizită oficială în străinătate de la intrarea în vizorul Curții Penale Internaționale (CPI) pentru crime de război în Ucraina. Destinația va fi China, scrie Bloomberg, care citează trei surse confidențiale.