Băncile americane se pregătesc de recesiune

Cele mai recente raportări financiare ale marilor bănci americane au oferit o imagine eterogenă a mediului financiar în trimestrul al patrulea al anului trecut, potrivit analistului eToro Bogdan Maioreanu.

Inflația, reducerea numărului de tranzacții în zona de investiții, scaderea consumului și pregătirile pentru recesiune, inclusiv o combinație de creștere a rezervelor și a provizioanelor, au oferit câteva surprize bune dar și rele pentru investitori.

În ultimii ani, instituțiile financiare au fost printre favoritele investitorilor, dar este mai puțin sigur că lucrurile vor rămâne așa. Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, la sfârșitul trimestrului al 4-lea din 2022, 76% dintre investitorii români dețineau active din industria serviciilor financiare. Cu toate acestea, atunci când au fost întrebați cum va arăta portofoliul lor în următoarele trei luni, doar 73% au declarat că vor mai deține în continuare active în acest sector. Ultimele rapoarte financiare ale marilor bănci americane îi îngrijorează pe investitori din cauza creșterii abrupte a cheltuielilor și a provizioanelor dar și a scăderii profitabilității.

Goldman Sachs (GS) a avut un T4 dezamăgitor, profiturile sale ratând cu mult așteptările Wall Street, de 5,95 dolari. Profitul pe acțiune a scăzut la 3,32 dolari, de la 8,25 dolari în trimestrul al treilea și de la peste 10 dolari la sfârșitul lui 2021. Provizioanele pentru pierderile din credite au crescut la 972 de milioane de dolari, de la 344 de milioane în urmă cu un an. În timp ce veniturile au ratat estimările, cheltuielile cu compensațiile și beneficiile pentru personal au crescut la 3,76 miliarde de dolari de la 3,25 miliarde de dolari în urmă cu un an. Compania se concentrează asupra restructurării, iar numărul de angajați a scăzut cu 600 de persoane în ultimul trimestru din 2022, existând știri care arată că alte 4.000 de persoane urmează să fie concediate. Prețul acțiunilor a pierdut 5% după rapoartele privind câștigurile, dar este încă în creștere cu 0,83% în acest an.

JP Morgan și-a majorat profitul

În schimb, JP Morgan (JPM) a înregistrat cifre foarte bune, depășind așteptările analiștilor. Banca și-a majorat profitul cu 6% și a avut venituri de 35,57 miliarde de dolari, față de o estimare de 34,3 miliarde de dolari. Profitul pe acțiune în T4 a fost de 3,56 dolari, mai mare decât estimările analiștilor, de 3,1 dolari. Însă provizioanele au crescut la 2,29 miliarde de dolari, de la 1,29 miliarde în urmă cu un an, îngrijorând investitorii. Prețul acțiunilor a scăzut cu 2% după anunțarea rezultatelor, dar este în creștere cu 1,07% de la începutul acestui an.

Bank of America (BAC) a înregistrat și ea rezultate foarte bune în T4, raportând o creștere a profitului cu 2% și o majorare a veniturilor cu 11%, la 24,5 miliarde de dolari. Bank of America a pus deoparte 1,09 miliarde de dolari în provizioane pentru pierderi din credite în ultimul trimestru, față de 0,9 miliarde de dolari în trimestrul anterior. Acest lucru a stârnit îngrijorarea investitorilor cu privire la expunerea băncii în condițiile unei posibile recesiuni. Prețul acțiunilor a scăzut cu 2,6% după anunțarea rezultatelor, dar este încă în creștere cu 0,6% de la începutul anului până în prezent.

Goldman Sachs este puțin mai optimist

Goldman Sachs se așteaptă ca anul 2023 să fie mai puțin turbulent pentru piețe, în condițiile în care inflația se va domoli, iar marile bănci centrale se apropie de finalul ciclurilor de înăsprire a condițiilor financiare. O recesiune ușoară în 2023 este scenariul de bază pentru BAC, care vede cheltuielile legate de consum rămânând puternice, dar încetinind. JP Morgan vede aceeași recesiune ușoară, dar se așteaptă ca veniturile sale să fie susținute de cheltuielile cu cardurile de credit. În noiembrie, creditul de consum a crescut la o rată anuală ajustată sezonier de 7,1%.

Ultimele date privind cheltuielile legate de consum publicate de Federația Americana de Retail (National Retail Federation) au arătat o încetinire a acestora. Vânzările cu amănuntul ajustate la inflație au scăzut cu 1% în decembrie, a doua lună consecutivă de scăderi de 1%. De asemenea, a fost primul sezon de sărbători de iarnă din 2008 și, înainte de acesta, din 2001, în care vânzările cu amănuntul au scăzut cu 1% sau mai mult atât în noiembrie, cât și în decembrie.

Băncile americane au fost favorizate de ratele ridicate ale dobânzilor în trimestrul patru al anului trecut. Cu toate acestea, lipsa tranzacțiilor legate de investiții, creșterea costurilor și pregătirile pentru recesiune au dus la aceste rezultate mixte. Cu rezerve mari pentru eventuale pierderi din credite neperformante, băncile sunt mai bine poziționate pentru un scenariu de recesiune în 2023.