Bancherii avertizează: 4 din 10 firme plătesc salariile cash. Economia gri a ajuns la 24% din PIB

41% din firme plătesc salariile cash, a declarat, marţi Gabriela Folcuţ, director executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), avertizând că ponderea economiei gri în PIB-ul României a ajuns la 24%.

„Un lucru destul de important care trebuie luat în considerare de către autorităţi în mod special este că, în continuare, o pondere foarte importantă a companiilor efectuează plata salariilor în numerar: 41% dintre companiile din România efectuează plata salariilor în numerar. Este într-adevăr o scădere, dar scăderea este modică comparativ cu anul 2022, de la 43% - şi aici putem deschide o discuţie, apropo de faptul că, în România, ponderea economia gri în Produsul Intern Brut (PIB) este mare, de 24% - şi din această perspectivă România se situa în top 10 în Uniunea Europeană, ca pondere a economiei gri în produsul intern brut", a menţionat Gabriela Folcuţ.

Ea a prezentat datele unei cercetări realizate de IRES pe zona populaţiei, cu eşantion de 1.360 de persoane, dintre care 1.060 de persoane bancarizate. Pe zona companiilor sondajul a fost efectuat pe 500 de firme.

11% din magazine primesc bani predominant în numerar

Totodată, Gabriela Folcuţ a subliniat că sunt şi veşti bune în zona companiilor, în condiţiile în care gradul de acceptare a plăţilor cu cardul la POS a crescut până la 36% în rândul firmelor.

„Circa 9% dintre companii declară că au un magazin online. La întrebarea ce metode folosesc pentru a încasa banii, companiile au răspuns: 29% predominant cu ordin de plată, 24% toate metodele de plată în egală măsură, 22% exclusiv ordin de plată, 11% predominant numerar, 5% predominant card, 4% exclusiv numerar, 3% exclusiv card. Este foarte adevărat că, în ultimii ani, a scăzut ponderea numerarului sau ponderea plăţilor cu numerar, dar analizăm perioada de dinainte de pandemie, undeva la nivelul anului 2016, 94% dintre plăţile efectuate pe zona de retail erau efectuate numerar. În prezent, probabil că ponderea plăţilor efectuate în numerar pe zona de retail este la 60-65%", a adăugat Folcuţ.

Potrivit acesteia, gradul de incluziune financiară a avansat până la 71% în iulie 2024, creşterea fiind de trei puncte procentuale comparativ cu jumătatea anului 2022.

„Incluziunea financiară a fost măsurată în rândul persoanelor adulte. În funcţie de rezidenţă, 82% dintre cei care locuiesc în mediul urban deţin produse şi servicii bancare, respectiv 60% dintre cei care locuiesc în mediul rural. Circa 77% dintre bărbaţi deţin produse şi servicii bancare şi 66% dintre femei", a precizat Gabriela Folcuţ.

29% dintre români nu au cont curent

Potrivit acesteia, 29% dintre cei care nu sunt incluşi financiar afirmă că nu deţin un cont curent pentru că au venituri prea mici şi primesc bani în numerar, efectuează cumpărăturile numai cu numerar sau că nu consideră util un cont curent.

„Important este că, la momentul acesta, cei chestionaţi şi integraţi financiar afirmă că efectuează plăţi în proporţie de 34% mai mult cu cardul, 32% în numerar şi card în egală măsură, 20% mai mult numerar, 11% numai numerar, 3% numai card. Din perspectiva utilizării de către populaţie a serviciilor de internet şi mobile banking s-a înregistrat o creştere destul de importantă, astfel că 57% dintre persoanele incluse financiar utilizează internet şi mobile banking", a adăugat Gabriela Folcuţ.

Potrivit acesteia, 87% dintre companii efectuează plăţi prin mobile şi internet banking. "S-a constatat o creştere destul de amplă de la ultimul sondaj realizat în 2022 până la cel realizat în iulie 2024 al utilizării mobile banking în regim zilnic, de la 22% la 37%", a adăugat aceasta.

BNR: Partea de fraudă este gestionabilă la un nivel relativ confortabil

Partea de fraudă este una gestionabilă la un nivel relativ confortabil în România, comparativ cu alte state mult mai dezvoltate din perspectivă financiară, în condiţiile în care ţara noastră este încă una a cash-ului, a afirmat marţi Claudiu Negrea, director adjunct al Direcţiei monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor în Banca Naţională a României.

„În România, deocamdată, partea de fraudă este una gestionabilă la un nivel relativ confortabil, comparativ cu alte state mult mai dezvoltate din perspectivă financiară decât România. România încă este o ţară a cash-ului. În România încă există apetitul acesta de a ne îmbogăţi peste noapte. Credem că o investiţie de 500-1.200 lei poate să fie valorificată peste noapte în 5.000-10.000 lei. Este destul de dificil să gestionezi acest lucru şi este destul de dificil să-l faci pe om să înţeleagă că nu este uşor să-ţi investeşti banii - şi că orice investiţie are şi un risc. De aceea, noi trebuie în permanenţă să fim educaţi. Acum 30 de ani umblam cu saci de bani aici, în clădirea alăturată a băncii centrale, pentru a face decontarea - şi am ajuns la decontarea fondurilor de mică valoare în 10 secunde, ceea ce cumva, poate este de multe ori mult mai rapid decât dacă am face schimb de cash între noi, pentru că mai aşteptăm şi restul, mai numărăm şi banii. Este o evoluţie majoră", a menţionat Claudiu Negrea.

Atenție la cumpărăturile online: site-urile pot fi clonate

Pe de altă parte, Negrea a atras atenţia că este nevoie de o mare atenţie atunci când se fac cumpărături online, chiar dacă procedura este simplă, deoarece site-urile pot fi clonate.

„Nu putem să facem banking şi să facem orice altceva în acelaşi timp. Trebuie să fim foarte atenţi în orice acţiune a noastră şi, când facem o cumpărătură online, chiar dacă ni se pare că este atât de uşor de făcut. Gândiţi-vă că sunt foarte multe site-uri clonate care imită aproape 100% site-ul de bază şi putem să ne pierdem banii printr-o simplă neglijenţă a noastră, că nu suntem atenţi. (...) Am ajuns acum ca banii să fie transmişi în 10 secunde de la un cont la altul. Avem şi reglementări europene care vor forţa toţi jucătorii din piaţa din Europa să facă plăţi instant în 10 secunde. Vom avea confortul să transmitem bani în Spania, în Italia şi să ajungă în 10 secunde şi la nişte costuri total gestionabile, ceea ce este o bucurie pentru toţi - şi pentru noi, ca autorităţi, pentru că vom face o mai bună verificare a lichidităţii care pleacă sau care intră în ţară", a mai spus reprezentantul BNR.

Reprezentanţi ai unor instituţii şi asociaţii din domeniul financiar au participat marţi la conferinţa "Banking Innovation Lab", organizată de publicaţia BankingNews. În cadrul conferinţei s-a discutat despre rolul pe care îl joacă digitalizarea în dezvoltarea industriei bancare şi în procesul de incluziune financiară, despre provocările digitalizării şi securitatea cibernetică.