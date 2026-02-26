search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analist economic: Performanța peste așteptări în reducerea deficitului bugetar stimulează optimismul în rândul investitorilor

0
0
Publicat:

Adrian Codirlaşu, președintele Asociației CFA România, afirmă că reducerea neașteptată a deficitului bugetar a majorat încrederea în economie și a diminuat riscul de creștere a fiscalității, ceea ce a temperat anticipațiile inflaționiste ale analiștilor.

Adrian Codirlaşu FOTO: FB
Adrian Codirlaşu FOTO: FB

„Performanţa peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar a condus la ajustarea în sens pozitiv a încrederii în economie. În acelaşi timp, s-a redus şi riscul de majorare a fiscalităţii, ceea ce a condus şi la reducerea anticipaţiilor inflaţioniste”, a transmis Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică a crescut în ianuarie cu 10,4 puncte. Componenta de anticipații a urcat cu 10 puncte, ajungând la valoarea de 48,6, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 11,3 puncte.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni (februarie 2027) a scăzut comparativ cu luna precedentă, ajungând la 5,85%, iar 94% dintre participanți estimează o reducere a inflației față de nivelul actual, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 83% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următorul an. Valoarea medie anticipată pentru orizontul de 6 luni este de 5,1471 lei pentru un euro, iar pentru 12 luni, 5,1982 lei/euro.

Referitor la piața imobiliară, 61% dintre participanți estimează că prețurile proprietăților rezidențiale din orașe vor rămâne stabile în următoarele 12 luni. Totodată, 61% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 33% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat pentru 2026 este prognozat la 6,6% din PIB, în scădere față de luna precedentă, iar anticipațiile de creștere economică se situează la 1,1%, în creștere față de exercițiul anterior. În schimb, datoria publică raportată la PIB este anticipată să ajungă la 63% în următoarele 12 luni.

Sondajul CFA România se realizează lunar de peste 14 ani și reflectă anticipațiile analiștilor financiari privind evoluția economiei românești pe un orizont de un an.

Asociația reunește peste 250 de membri deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA) și aproximativ 140 de candidați la examenele CFA, profesioniști care activează în instituții de reglementare, bănci, firme de asigurări și asset management, sectorul public, companii private și instituții de învățământ.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Se anunță primăvara protestelor în România. Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului. Și angajații din sistemul sanitar se pregătesc să iasă în stradă
gandul.ro
image
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta”
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ce sancțiune riscă românii care au construcții fără autorizație. Verificări cu drone în toată țara
playtech.ro
image
Tensiuni în creștere la granițele României. Viktor Orban acuză Ucraina și ordonă mobilizarea de militari în punctele cheie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un tânăr fotbalist de 19 ani a fost găsit fără suflare după ce a luat mai multe pastile pentru migrenă: „Niciun cuvânt nu poate exprima durerea..”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Ethan Hawke foto profimedia 1046035703 jpg
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Ce ascundea de poliție pedofilul care pretindea trei orgasme pe zi. Tocmai ce a fost descoperit depozitul secret al lui Epstein!

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic