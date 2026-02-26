Analist economic: Performanța peste așteptări în reducerea deficitului bugetar stimulează optimismul în rândul investitorilor

Adrian Codirlaşu, președintele Asociației CFA România, afirmă că reducerea neașteptată a deficitului bugetar a majorat încrederea în economie și a diminuat riscul de creștere a fiscalității, ceea ce a temperat anticipațiile inflaționiste ale analiștilor.

„Performanţa peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar a condus la ajustarea în sens pozitiv a încrederii în economie. În acelaşi timp, s-a redus şi riscul de majorare a fiscalităţii, ceea ce a condus şi la reducerea anticipaţiilor inflaţioniste”, a transmis Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică a crescut în ianuarie cu 10,4 puncte. Componenta de anticipații a urcat cu 10 puncte, ajungând la valoarea de 48,6, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 11,3 puncte.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni (februarie 2027) a scăzut comparativ cu luna precedentă, ajungând la 5,85%, iar 94% dintre participanți estimează o reducere a inflației față de nivelul actual, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 83% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următorul an. Valoarea medie anticipată pentru orizontul de 6 luni este de 5,1471 lei pentru un euro, iar pentru 12 luni, 5,1982 lei/euro.

Referitor la piața imobiliară, 61% dintre participanți estimează că prețurile proprietăților rezidențiale din orașe vor rămâne stabile în următoarele 12 luni. Totodată, 61% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 33% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat pentru 2026 este prognozat la 6,6% din PIB, în scădere față de luna precedentă, iar anticipațiile de creștere economică se situează la 1,1%, în creștere față de exercițiul anterior. În schimb, datoria publică raportată la PIB este anticipată să ajungă la 63% în următoarele 12 luni.

Sondajul CFA România se realizează lunar de peste 14 ani și reflectă anticipațiile analiștilor financiari privind evoluția economiei românești pe un orizont de un an.

Asociația reunește peste 250 de membri deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA) și aproximativ 140 de candidați la examenele CFA, profesioniști care activează în instituții de reglementare, bănci, firme de asigurări și asset management, sectorul public, companii private și instituții de învățământ.