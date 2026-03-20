Ambasadorul Braziliei în România: Sectorul cărnii de vită în acordul Mercosur înseamnă o friptură pe an de persoană în UE

Exportul de carne de vită din Brazilia corespunde standardelor sanitare aplicate în Uniunea Europeană, precum şi în alte 160 de state din întreaga lume. În unele cazuri legislaţia braziliană este chiar mai strictă decât reglementările sau procedurile puse în aplicare în blocul comunitar, a transmis, vineri, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araujo.

"Exportul de carne de vită din Brazilia corespunde standardelor sanitare aplicate în Uniunea Europeană, precum şi în alte 160 de state din întreaga lume, iar în unele cazuri legislaţia braziliană este şi mai strictă sau mai riguroasă, comparativ cu acele reglementări sau proceduri puse în aplicare în Uniunea Europeană. Şi daţi-mi voie să fac o remarcă: reglementările europene sanitare şi fitosanitare sunt atât de complexe, sunt atât de birocratice, există atât de multă birocraţie în spatele acestor reglementări şi România ştie acest lucru. Agricultorii din România ştiu despre ce vorbesc. Aceste proceduri şi reglementări sanitare sunt greu de stăpânit şi greu de întrunit chiar şi de fermierii şi agricultorii din România. Aşadar, unul dintre aspectele majore care ar trebui discutate acum nu ţine de oportunităţile şi provocările exportului de carne din Brazilia, ci cum să facem faţă birocraţiei şi complexităţii birocratice în creştere pe care Bruxellesul o impune tuturor statelor membre şi cu precădere sectorului agricol. Ştiu ce se întâmplă: dacă nu întruneşti standardele europene nu primeşti fondurile de coeziune, dacă nu respecţi standardele fitosanitare nu primeşti fondurile, ştiu că aceste constrângeri sunt foarte importante", a afirmat diplomatul, scrie Agerpres.

Ambasadorul Braziliei în România a atras atenţia că există foarte multă dezinformare în ceea ce priveşte exportul de carne prevăzut de acordul Mercosur şi afirmă că foarte puţină lume a citit acest document.

"Sunt foarte multe neînţelegeri şi este foarte multă dezinformare în ceea ce priveşte mai ales exportul de carne. Nu este adevărat, trebuie să o spun, că exportul de carne din Brazilia şi din alte state Mercosur va inunda piaţa europeană cu produse cu standarde sanitare joase. Aceasta este retorica pe care presa şi unele sindicate au promovat-o. Nu am auzit această retorică doar din partea României. Multe alte state din Uniunea Europeană au menţionat-o, precum Franţa, care poate că este ţara cea mai vocală în ceea ce priveşte sectorul agricol în cadrul acordului dintre cele două blocuri. Daţi-mi voie să vă reamintesc. Foarte puţini au citit acest acord. Oamenii vorbesc, dar nu ştiu dacă au acordat timpul necesar pentru a citi acest acord şi dacă au văzut care sunt detaliile, dar oamenii au o anumită retorică, pe când pe noi ne interesează informaţiile factuale incluse în acest acord biregional", a susţinut acesta.

Potrivit ambasadorului, contingentul tarifar impus conform acestui acord corespunde unui procent de 1,5 din consumul total de carne de vită al Uniunii Europene, care corespunde, practic, unei fripturi per capita anual.

"Daţi-mi voie să recapitulez ce se va întâmpla cu sectorul cărnii odată ce acordul va intra în vigoare în mai. Tarifele vamale se aplică pentru produse care ajung la o cantitate de 99.000 tone. Pentru acestea se va aplica 7,5% din taxele vamale. Doar 15% din această cantitate este carne refrigerată de vită şi va fi competitorul cărnii de vită Angus. Vă spuneam că doar 15% va fi refrigerată şi exportată conform acordului bilateral. Daţi-mi voie să vă reamintesc că Uniunea Europeană - şi mă refer acum la toate statele Uniunii Europene, nu doar România - consumă aproximativ 6,5 milioane de tone carne de bovină, din care doar 5% este importată din afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană exportă mai multă carne de vită decât importă. Contingentul tarifar impus conform acestui acord corespunde unui procent de 1,5 din consumul total european, repet, 1,5% din consumul total al Uniunii Europene. Vreau să vă prezint imaginea de ansamblu a consumului despre care vorbim. Acest 1,5% corespunde mai mult sau mai puţin unei cantităţi de 220 grame/capita în Uniunea Europeană, adică o friptură de vită pe an. Deci, vorbim de 220 g de carne de vită de persoană pe an. Iată aşadar cum se prezintă sectorul cărnii de vită în acest acord", a arătat Ricardo Guerra de Araujo.

El a amintit că acordul de liber schimb între ţările Mercosur şi Uniunea Europeană a fost semnat în decembrie 2024, după 25 de ani de negocieri şi va intra în vigoare la începutul lunii mai 2026.

"Acordul va intra în cele din urmă în vigoare probabil la începutul lunii mai 2026 temporar. După cum ştiţi, Parlamentul European a hotărât să trimită acordul interregional la Curtea Europeană de Justiţie pentru a fi evaluată compatibilitatea acestuia cu reglementările Uniunii Europene. De aceea am spus că va intra în vigoare într-o manieră temporară la începutul lunii mai. Din perspectiva Mercosur, acest acord a fost deja aprobat. Trei din patru state Mercosur au ratificat deja acordul de liber schimb, inclusiv Brazilia, care este cea mai mare piaţă dintre pieţele statelor Mercosur", a menţionat ambasadorul.

Ricardo Guerra de Araujo a precizat că UE este al doilea partener comercial al Braziliei, după China, şi cel mai bun partener pentru investiţii.

"China a devenit partenerul comercial al Braziliei numărul 1 cu 15 - 20 de ani în urmă. Avem un flux bilateral care ajunge la peste 150 de miliarde de dolari anual, dar UE rămâne al doilea cel mai important partener comercial al Braziliei şi de departe cel mai bun partener pentru investiţii străine în Brazilia. China este un partener comercial important, dar nu un investitor relevant pentru piaţa braziliană. Acordul interregional creează astfel cea mai mare zonă de liber schimb la o populaţie de 720 de milioane de oameni şi un PIB de 23 de trilioane dolari. Deci, probabil unul dintre cele mai mari acorduri biregionale negociate şi aprobate vreodată în lume. Produsele de bază care vor beneficia de scutirea taxelor vamale în UE sunt fructele exotice, fructele tropicale pe care România nu le produce, cafeaua, peştele, sucul de portocale. Alte produse care vor avea acces îmbunătăţit, nu gratuit, vor fi carnea, etanolul şi zahărul, iar printre aceste trei produse cu acces îmbunătăţit sectorul cărnii este cel mai polemizat şi există multe înţelegeri greşite vizavi de acest produs exportat de Brazilia", a subliniat oficialul.

Acesta a adăugat că Brazilia şi ţările Mercosur vor importa produse cu valoare adăugată mai mare din Uniunea Europeană şi vor îmbunătăţi condiţiile locale din UE, astfel încât să fie integrate mai bine lanţurile valorice, acesta fiind un avantaj care va reieşi din acest acord regional.

"Comerţul va fi supus unor dispoziţii de salvgardare, vor exista bariere, taxe de export, vor exista taxe pentru litium şi drepturi de autor pentru produsele exportate de UE în statele Mercosur. Acordul comercial de liber schimb între cele două regiuni va stimula şi fluxurile de investiţii. De asemenea, acordul acoperă şi cooperarea politică, îşi propune să reconsolideze mesajul din partea celor două blocuri privind promovarea democraţiei, sustenabilitatea de mediu şi aşa mai departe. Mai mult, protecţia indicaţiilor europene, un punct foarte important pentru companiile din Uniunea Europeană care îşi vor exporta produsele către pieţele din Brazilia şi statele Mercosur. Încă un aspect cât se poate de pertinent al acestui acord este că produsele de bază braziliene sunt competitive. Brazilia este un stat mare, avem activitate agricolă foarte mare, deci suntem probabil una dintre cele mai competitive ţări din punct de vedere agricol din lume şi vreau să evidenţiez şi faptul că avem standarde de calitate foarte stricte şi standarde sanitare conform reglementărilor europene", a transmis reprezentantul Braziliei în România.

În altă ordine de idei, diplomatul a făcut referire la forumul bilateral de afaceri România - Brazilia care va avea loc în luna mai, atât la Bucureşti, cât şi în Cluj şi Timişoara.

"Întrucât am sosit în România în 2023, aproape cu 2 ani şi jumătate în urmă, am organizat cu partenerii de la Camera de Comerţ din Bucureşti şi cu Camera Naţională de Comerţ din România forumuri bilaterale de business. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la acest forum aducem comunitatea de afaceri din Brazilia şi din România care au posibilitatea să discute provocările şi oportunităţile din domeniu. Acest forum bilateral de afaceri a avut loc o dată pe an. A treia ediţie a acestui forum de business va avea loc în mai anul acesta chiar aici, în Bucureşti, însă de această dată vom descentraliza acest forum pentru a facilita întâlniri între comunităţile din Brazilia şi România şi în alte oraşe precum Cluj şi Timişoara. Ideea este să nu centralizăm aceste discuţii de afaceri doar în Bucureşti. Da, Bucureştiul este important, este Capitala, concentrează realitatea afacerilor, dar este important să vedem şi alte oraşe", a mai spus ambasadorul.

Decidenţi din sectorul agricol, reprezentanţi ai autorităţilor şi experţi în politici economice s-au reunit, vineri, la conferinţa "România în noul context global - Oportunităţi şi riscuri economice, agricole şi comerciale", organizată de G4Food.ro şi Economedia.ro.