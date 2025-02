Cristi și Ralu, doi dintre cei mai cunoscuţi vloggeri de călătorii din România, au testat una dintre delicatesele culinare ale japonezilor, renumita carne de vită Kobe, considerată a fi „cea mai scumpă carne”.

„Am fost să mâncăm cea mai scumpă carne de pe pământ. Și nu oriudne, ne-am dus durect lala mama ei acasă în Japonia. Frumusețea asta de oraș se numește Kobe. 500 de euro kilogramul de carne. De un kg nu am bani, dar 200 tot băgăm azi”, spune Cristi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit vloggerului, practic vița Kobe este specială „datorită grăsimii intramusculare care îi dă o textură unică, de asta și arată atât de apetisantă”.

„Ca să fie treaba treabă, am fost și la unu din cele mai top locații din Kobe. Și da, este extraordinară! Ba chiar aș spune ca își merită prețul ăsta nebun. Dar doar pentru un cunoscător! (...)Uitați ce culoare poate să aibă, nu am gustat niciodată nimic care să se apropie măcar de textura acestei cărni. (...) Însă mai târziu, urma să-mi dau seama că papilele mele gustative, de sărăc de Petroșani, nu știu să aprecieze așa ceva. Și după patru îmbucături mi s-a părut prea grasă. Dar este o experiență pe care o voi ține minte toată viața, ținând cont de preț”, spune românul.

În ciuda popularității de care se bucură carnea Kobe, tinerii vloggeri nu au fost deloc impresionați de gustul ei.

„Am gustat Hida Wagyu, am gustat Vaca Rubia gallega și am mâncat la cel mai bun steakhouse din lume, Don Julio în Buenos Aires. Toate mai ieftine însă niciuna mai rea decât Kobe, după părerea mea. Ideea e ca la un moment dat devine prea unsuroasă, prea grasă si chiar nu mai e apetisantă deloc. Și mă bucur să văd ca am mai auzit asta și la alții și nu sunt eu nebun. Total această masa, cum ați văzut pe videoul întreg cei ce ne urmăriți, 311€ ”, a mai spus Cristi.

Cristi și Ralu sunt foarte cunoscuți în România, iar din 2019 și până în prezent au realizat sute de clipuri în numeroasele țări pe care le-au vizitat. În prezent, cei doi vloggeri au numai pe YouTube aproape 230.000 de urmăritori.