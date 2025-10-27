Ambalaje reutilizabile și borcane ar putea fi incluse în sistemul de garanție-returnare din 2027. Fechet: „Ducem SGR-ul și în cămară”

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat luni depunerea unei inițiative legislative prin care sistemul de garanție-returnare (SGR) ar urma să fie extins și la ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produse pe bază de cafea, dar și la borcane și ambalaje reutilizabile.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege care modifică legislația primară în ceea ce privește ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături”, a declarat Fechet la Parlament.

Potrivit deputatului, borcanele vor putea fi aduse la RVM-uri și la punctele de colectare, ceea ce va permite atingerea unui grad adecvat de colectare, relatează Agerpres.

Ambalajele reutilizabile intră în sistem

Fechet a explicat că proiectul vizează și ambalajele reutilizabile: „Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaje de unică folosință. Auziți, probabil, ori de câte ori introduceți o sticlă într-un RVM, cum este, fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unei doze sau PET. Pentru ambalajul reutilizabil, sticla se poate refolosi și de 50 de ori, și de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere și așa mai departe, să putem să ne folosim de aceeași infrastructură și pentru gestionarea ambalajului reutilizabil”.

România, mai curată cu ajutorul SGR

Deputatul liberal a subliniat că inițiativa legislativă este o continuare a proiectului pe care l-a inițiat în perioada în care a fost ministru al Mediului și va contribui la o Românie mai curată. „Sistemul este suficient de matur încât să permită extinderea lui și spun acest lucru pentru că cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice alt sistem de colectare de garanție-returnare din Uniunea Europeană și mult superior, în aprecierea mea cel puțin, față de sistemul convențional de colectare a materialelor reciclabile, unde avem un grad de colectare de 13 - 14 - 15%”, a explicat Mircea Fechet.

Capsulele de cafea nu intră în SGR

Întrebat dacă sistemul se va aplica și capsulelor reutilizabile, Fechet a clarificat: „Deocamdată, discutăm despre ambalaje reutilizabile. Capsule reutilizabile, bineînțeles, la fel cum se întâmplă cu multe alte deșeuri care ar putea fi reciclate, reprezintă o problemă de mediu ce trebuie gestionată. În niciun caz nu putem să introducem o capsulă de cafea într-un RVM pentru că RVM-ul pretinde niște dimensiuni minime și niște dimensiuni maxime. Garanția astăzi în lege este de 50 de bani, cel mai probabil această garanție se va păstra și la ambalajul reutilizabil”, a adăugat deputatul.