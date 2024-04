Alimente pentru micul dejun: PE adoptă noi reguli pentru a informa mai bine consumatorii

Revizuirea directivelor privind micul dejun va ajuta consumatorii să ia decizii informate și mai sănătoase cu privire la produse precum mierea, sucul de fructe, gemurile și marmeladele.

Parlamentul European a aprobat miercuri acordul politic provizoriu cu Consiliul privind normele actualizate referitoare la compoziția, denumirea comercială, etichetarea și prezentarea anumitor produse alimentare consumate în general la micul dejun . Așa-numitele „directive privind micul dejun” au fost adoptate cu 603 voturi pentru, nouă împotrivă și zece abțineri.

În special, noile norme vor combate importurile de miere contrafăcută din țări din afara UE prin etichetarea obligatorie și vizibilă a țării de origine și vor lansa un proces pentru crearea unui sistem de trasabilitate a mierii. De asemenea, va exista o etichetare mai clară a conținutului de zahăr din sucurile de fructe, precum și a conținutului minim de fructe din gemuri și marmelade.

Concret, borcanele de miere să fie etichetate clar cu ţara de origine, inclusiv în privinţa conţinutului în scopul prevenirii amestecului cu miere falsă. De asemenea, s-a convenit că ar trebui înfiinţată o platformă de experţi la nivelul UE pentru colectarea de informaţii în vederea îmbunătăţirii controalelor, detectarea falsificării mierii şi furnizarea de recomandări pentru un sistem de trasabilitate care să permită stabilirea traseului mierii de la apicultori sau de la importatori.

În ce priveşte sucurile de fructe, acestea vor avea eticheta "conţinut redus de zahăr" dacă cel puţin 30% din zahărul natural este înlocuit. Totuşi, nu trebuie folosiţi îndulcitori.

De asemenea, legislaţia stabileşte că cel puţin 450 grame de fructe trebuie folosite pentru a face un kilogram de dulceaţă.

Raportorul Alexander Bernhuber (PPE, Austria) a declarat: „Astăzi am făcut un pas important în etichetarea originii produselor alimentare și am adoptat măsuri stricte de combatere a mierii contrafăcute. Țara de origine trebuie să fie clar indicată pe eticheta amestecurilor de miere. În plus, au fost stabilite standarde de calitate mai ridicate și a fost identificată necesitatea unui sistem de trasabilitate al mierii în UE. Aceste inițiative vor informa mai bine consumatorii, iar atât apicultorii, cât și consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva mierii contrafăcute.”

Pașii următori

Legea trebuie să fie adoptată și de Consiliu, înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și a intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Țările UE vor trebui să aplice noile norme la doi ani de la intrarea în vigoare.

Revizuirea standardelor UE de comercializare pentru anumite alimente consumate în general la micul dejun a fost propusă de Comisia Europeană la 21 aprilie 2023 pentru a actualiza standardele existente care au peste 20 de ani.