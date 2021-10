Scandia Food România intră pe piaţa produselor congelate prin achiziţionarea unei noi fabrici

Compania este încorporată sub noua entitate Scandia Food Frozen şi a luat o finanţare de peste 6 milioane de euro de la CEC Bank pentru acest nou proiect.

Divizia de congelate nou formată de către Scandia Food aduce o extindere a portofoliului de produse prin intrarea în categoria de mâncăruri congelate pe baza de carne şi totodată susţine strategia companiei de migrare din zona de producător de conserve către o companie de food, transmite News.ro.

Reprezentanţii Scandia au anunţat achiziţionarea unei companii al cărei principal obiect de activitate este producţia şi distribuţia de produse congelate, fără a menţiona numele acesteia.

„Proiectul a fost o dorinţă comună care a avut la bază sinergiile existente, experienţa şi profesionalismul ambelor echipe, care vor ajuta la valorizarea oportunităţilor din prezent şi consolidarea business-ului existent. În susţinerea eforturilor financiare, grupul Scandia a beneficiat de sprijinul finanţatorului CEC Bank”, a declarat Andrei Ursulescu, director general şi administrator Scandia Food.

Compania produce lunar aproximativ 200 de tone de mâncare în fabrica din judeţul Ilfov, iar produsele sunt comercializate atât prin intermediul partenerilor interni cât şi externi, în ţări precum Olanda sau Israel, fabrica beneficiind de certificări pe sisteme de calitate IFS şi BRC, însă deţine de asemenea şi certificări pentru BLK, Hallal şi Kosher.

„Scandia este un business puternic care a crescut în mod constant, de la an la an, şi mă bucur că am putut să îi sprijinim cu o finanţare de peste 6 milioane de euro pentru acest nou proiect. Credem în potenţialul agriculturii şi industriei alimentare, sectoare vitale pentru creşterea economiei pe baze solide şi sustenabile şi vom continua să finanţăm antreprenorii care aduc valoare adăugată şi contribuie la creşterea economică. România are nevoie de astfel de proiecte, care confirmă potenţialul de dezvoltare al economiei româneşti”, a declarat Bogdan Neacşu, director general CEC Bank.

Potrivit sursei citate, Scandia Food va juca rolul de acţionar principal şi va fi implicat în deciziile şi procesul de management al companiei recent preluate, alături de echipa de management existentă.

„În România, Scandia Food deţine o cotă de piaţă semnificativă pentru conservele pe bază de carne şi este un furnizor de bază pentru producţia de marcă privată. Această achiziţie ne permite să ducem mai departe strategia de dezvoltare prin achiziţia unor jucători din sectorul alimentar pentru atragerea de noi volume şi de a beneficia de sinergii care derivă din acestea, alături de impulsionarea canalului de export, care a devenit unul din pilonii strategiei adoptate la nivel de grup, precum şi de intrarea pe noi categorii.

Totodată, achiziţia susţine viziunea companiei de a deveni un reputat lider în nutriţie echilibrată şi o companie de produse alimentare recunoscută la nivel internaţional, a declarat Andrei Ursulescu, director general şi administrator Scandia Food.

Scandia Food s-a extins cu două noi linii de business în anul 2010: restaurant quick service şi producţia de mezeluri.

În prezent are 3 restaurante în Bucureşti, în marile centre comerciale. Începând cu 2016 şi-a adăugat în portofoliu şi brandul Roua, care include produse din următoarele categorii: dulceaţă, mâncare vegetală, zacuscă şi sosuri.

Mărcile deţinute de companie sunt Scandia Sibiu, Bucegi, Sadu, Lotka, Năvodul Plin, Tapas, Rotina, Roua şi Sunset Nuts.