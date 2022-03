Prima reacţie a grupului ungar Mol după controalele privind scumpirea nejustificată a preţurilor carburanţilor

„Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a explicat Daniel Degău, administrator şi unul din patronii firmei Desira Impex, care mai deţine şi două benzinării partenere Rompetrol.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut apel la calm pentru cetăţenii care au făcut cozi interminabile la benzinării de frică să nu sară preţul peste 10 lei/L. Virgil Popescu a precizat că nu există argumente pentru o creştere nejustificată a preţurilor combustibilului.