O nouă fabrică se va construi în România, de data aceasta şi cu bani de la stat

Grupul TeraPlast a primit acordul de finanţare pentru proiectul „Înfiinţare unitate nouă de producţie pentru TeraPlast SA” . Proiectul are o valoare totală de 10 milioane de euro, iar ajutorul de stat reprezintă 4,9 milioane de euro.

Acesta este parte din investiţiile de peste 32 milioane de euro pe care Grupul le are în curs de implementare.

„Anul acesta am anunţat rezultate record, însă am fost limitaţi de capacităţile de producţie. Faptul că lucrările de infrastructură au accelerat este un semn că în sfârşit România se mobilizează spre îndeplinirea obligaţiilor pe care le are. Mai avem mult de lucru până să ajungem la un procent de 99% din populaţie conectată la apă-canal şi gaz, precum vecinii noştri.

Avem la dispoziţie fonduri suplimentare atât pentru proiecte de apă-canal, cât şi pentru irigaţii. Ar fi păcat că acum când lucrările merg, producătorii români să nu poată răspunde eficient cererii din piaţă. Investim într-o fabrică nouă, dar odată cu asta investim în dezvoltarea producţiei româneşti, în dezvoltarea infrastructurii din România şi contribuim la echilibrarea balanţei comerciale” a declarat Alexandru Stânean, CEO TeraPlast.

Proiectul presupune construirea unei noi fabrici în Parcul Industrial TeraPlast din Sărăţel, jud. Bistriţa-Năsăud şi achiziţionarea de utilaje de ultimă generaţie. În noua fabrică vor fi produse sisteme din polietilenă pentru apă, irigaţii şi gaze naturale. Proiectul va fi finalizat în februarie 2022 şi va crea 80 de noi locuri de muncă.

Căminele şi ţevile din polietilenă fabricate în urma investiţiei vor dubla capacitatea de producţie a liniei de business Instalaţii a TeraPlast SA, pe aceste grupe de produse. Căminele TeraPlast sunt utilizate în reţelele de canalizare din domeniul industrial, rezidenţial şi chiar agricol. Ţevile din polietilenă se adresează reţelelor de transport şi distribuţie apă potabilă, apă de uz general, gaze naturale, telecomunicaţii, canalizări sub presiune şi irigaţii.

Ajutorul de stat poate fi văzut ca un împrumut fără dobândă pe care compania se angajează să îl returneze în decurs de 5 ani sub formă de contribuţii salariale, impozit pe profit şi impozite locale.

Astfel, în urma celor 3 proiecte de investiţii pentru care a primit acordurile de finanţare, Grupul TeraPlast va contribui la bugetul de stat cu 14,6 milioane de euro. Această sumă reprezintă contravaloarea ajutorului de stat acordat, suplimentară contribuţiilor structurii actuale a diviziei de mase plastice.

Pentru 2020, Grupul TeraPlast estimează o cifră de afaceri consolidată de 225 milioane de euro, cu 12% mai mult decât în 2019.

Divizia de mase plastice a Grupului va înregistra un profit net de 4 ori mai mare decât în 2019, ajungând la 9 milioane de euro în 2020.

Cu o tradiţie de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător român de materiale de construcţii. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România şi Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Recycling şi TeraPlast Ungaria. Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP. Acţiunile companiei sunt incluse în indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti – BET – şi, din septembrie 2020, în indicii TotalCap şi MicroCap ai FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relaţia cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obţinut nota maximă, 10.