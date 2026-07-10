Cum va arăta profesia de asistent medical în viitor: Universitatea Româno-Americană lansează Facultatea de Științe Medicale

Noul program de licență ”Asistență Medicală Generală” al Facultății de Științe Medicale își propune să răspundă schimbărilor profunde din sistemul medical și să pregătească viitoarea generație de profesioniști din sănătate.

Profesia de asistent medical traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii. Îmbătrânirea populației, creșterea numărului de pacienți cu afecțiuni cronice, dezvoltarea tehnologiei și extinderea responsabilităților profesionale impun noi standarde de pregătire și noi modele educaționale.

Pornind de la aceste realități, Universitatea Româno-Americană și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) au organizat dezbaterea „Asistentul medical al viitorului: competențe, autonomie profesională, leadership și inovație în îngrijirile medicale”, eveniment care a reunit lideri ai comunității medicale, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți și experți academici.

În cadrul dezbaterii, Universitatea Româno-Americană a prezentat noua sa direcție strategică în domeniul sănătății: înființarea Facultății de Științe Medicale și lansarea programului de licență „Asistență Medicală Generală”, cu durata de 4 ani.

Noul program se adresează atât absolvenților de liceu care își doresc o carieră în domeniul sănătății, cât și asistenților medicali care au absolvit școala postliceală și urmăresc să își completeze pregătirea universitară, în acord cu standardele europene și cu noile cerințe ale profesiei.

Curriculumul, construit conform normelor ARACIS și adaptat prin consultarea specialiștilor din sistem, îmbină pregătirea teoretică cu stagii clinice consistente și include discipline precum inteligența artificială aplicată în medicină, soluții de e-sănătate și telemedicină, informatică medicală, tehnici avansate de prevenție și elemente juridice privind riscurile de malpraxis.

Totodată, Universitatea Româno-Americană oferă 20% din totalul locurilor fără taxă, iar admiterea pentru sesiunea din această vară se desfășoară exclusiv online.

Dezbaterile au fost moderate de Mariana Zazu, Șef al Departamentului Cercetare și Inovare din cadrul OAMGMAMR, care a ghidat dialogul în jurul principalelor provocări cu care se confruntă profesia: transformarea rolului asistentului medical, creșterea complexității actului de îngrijire și impactul tehnologiei asupra sistemului sanitar.

Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR, a subliniat faptul că sistemele de sănătate europene acordă deja o importanță tot mai mare competențelor avansate și practicii independente a asistenților medicali.

„Sistemul sanitar european pune astăzi un accent uriaș pe competențele avansate și pe practica independentă a asistenților medicali, aspecte transpuse deja în legislația națională. Populația îmbătrânește, iar bolile cronice pot fi îngrijite eficient la domiciliu. Înființarea acestei facultăți în cadrul Universității Româno-Americane este un demers extraordinar, capabil să echilibreze deficiențele din zona pregătirii postliceale”, a declarat acesta.

Discuțiile au pornit de la concluziile studiului național PERFORM (2026), prezentat de Dr. Teodor Cristian Blidaru. Datele arată că 86,6% dintre asistenții medicali din România provin din sistemul postliceal, în timp ce tendința europeană este integrarea deplină a profesiei în învățământul superior.

Analiza evidențiază și o provocare majoră privind retenția personalului medical. În anul 2025, peste jumătate dintre persoanele care au părăsit profesia aveau sub 40 de ani, ceea ce indică necesitatea unor politici orientate către generațiile tinere și către dezvoltarea unor trasee profesionale sustenabile.

În acest context, aproape 79% dintre asistenții medicali participanți la cercetare consideră necesară dezvoltarea unor programe noi sau actualizate de specializare, iar domeniile prioritare identificate includ, printre altele, nursingul de urgență.

Rectorul Universității Româno-Americane, Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, a explicat că noua facultate reprezintă un răspuns concret la aceste transformări. „Facultatea de Științe Medicale reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Universității Româno-Americane și reflectă angajamentul nostru de a răspunde nevoilor reale ale societății prin programe de studii relevante și orientate spre viitor. Ne propunem să formăm profesioniști competenți, responsabili și capabili să contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate din România.”

Un alt subiect major al dezbaterii a fost necesitatea formării unei noi generații de cadre didactice provenite chiar din rândul asistenților medicali, capabile să pregătească viitorii profesioniști prin programe universitare și postuniversitare specializate.

Participanții au evidențiat și importanța colaborării dintre mediul universitar și instituțiile medicale. În acest sens, Universitatea Româno-Americană dezvoltă parteneriate cu operatori importanți din sistemul privat de sănătate, precum Memorial Hospital România și Grupul Monza, care vor asigura studenților acces la infrastructură medicală modernă și mentorat clinic.

„Ca fondator al spitalelor Monza în România, am crezut întotdeauna că excelența în medicină se construiește prin oameni. Prin Monza Ares, ne asumăm cu mândrie rolul de parteneri ai Universității Româno-Americane în acest demers vizionar”, a declarat Luca Militello, Director de Dezvoltare Monza Ares.

La rândul său, Dr. Cristina Berteanu, Director Medical Memorial Hospital, a subliniat că viitorii studenți vor avea oportunitatea de a învăța direct în secțiile spitalelor partenere și de a se dezvolta într-un mediu profesional stabil.

Nevoia unei pregătiri universitare solide este confirmată inclusiv de managerii din spitalele publice. Elena Ștefan, Director de Îngrijiri la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate la recrutare și asupra importanței ridicării standardelor profesionale.

Complexitatea tot mai mare a actului medical a fost evidențiată și de Daniela Gheorghe, Director de Îngrijiri la Spitalul Clinic Colentina, care a subliniat că asistenții medicali trebuie să fie pregătiți să gestioneze situații dificile și să ia decizii rapide în contexte de urgență.

Dimensiunea juridică a profesiei a fost abordată de Constanța Tăiatu, consilier în cadrul ANMCS, care a evidențiat legătura directă dintre nivelul de competență și responsabilitatea profesională, subliniind rolul universității în certificarea unor competențe adaptate realităților sistemului medical.

Din perspectiva pacienților, Radu Gănescu, președintele COPAC, a accentuat importanța comunicării și a empatiei în relația dintre personalul medical și beneficiarii serviciilor de sănătate.

Pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă a noii facultăți și o legătură permanentă cu nevoile sistemului sanitar, Universitatea Româno-Americană și OAMGMAMR au lansat invitația de a colabora în cadrul unui Consiliu Consultativ dedicat Facultății de Științe Medicale.

Înscrierile pentru sesiunea de admitere din această vară se desfășoară exclusiv online, iar informațiile complete despre Facultatea de Științe Medicale și programul de studii „Asistență Medicală Generală” sunt disponibile pe site-ul Universității Româno-Americane.

Platforma admitere URA: admitere.rau.ro Facultatea de Științe Medicale: www.rau.ro/facultatea-de-stiinte-medicale