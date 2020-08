KFC deschide un nou restaurant şi angajează personal

Strategia de expansiune la nivel local vizează atât noi regiuni şi oraşe, cât şi dezvoltarea pe teritorii în care brand-ul activează deja, conform cererii şi evoluţiei pieţei. În luna noiembrie a anului 2019, Sphera Franchise Group a deschis prima sa unitate KFC din judeţul Dâmboviţa, un restaurant de tip Drive-Thru, respectiv KFC Cube Center, iar în prezent, odată cu noua inaugurare, clienţii se pot bucura de produsele Colonelului Sanders într-o nouă locaţie – Dâmboviţa Mall.

Restaurantul este realizat în conformitate cu standardele de siguranţă KFC, precum şi cu cele impuse de autorităţi în actualul context socio-sanitar şi pune la dispoziţia clienţilor multiple facilităţi: kiosk-uri care eficientizează preluarea comenzilor şi sistemul fusion care presupune un customer display pe care clienţii îşi pot urmări comanda. Locaţia are o suprafaţă de 175 mp şi este situată pe Bulevardul Regele Carol I nr. 51. Pentru a se alinia cu rigurozitate actualelor măsuri de siguranţă, angajaţii din restaurant vor fi dotaţi cu mănuşi şi măşti de unică folosinţă, iar suprafeţele din bucătarie şi din întreaga locaţie vor fi dezinfectate de mai multe ori pe zi. De asemenea, în incintă sunt amplasate recipiente cu dezinfectanţi, iar în zonele de plată şi preluare comenzi au fost montate ecrane de protecţie, fiind încurajată plata cu cardul. Momentan, restaurantul este deschis în regim take away, până la noi directive din partea autorităţilor.

Odată cu dezvoltarea celei de-a doua unităţi din judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, KFC România creează noi locuri de muncă şi angajează 35 de persoane în funcţii precum: Lucrător Bucătărie, Casier, Bucătar, Asistent Manager. Angajarea nu este condiţionată de experienţa anterioară de lucru, principalele calităţi ale membrilor echipei fiind atitudinea pozitivă, motivaţia şi dorinţa de dezvoltare în domeniu.

„Cu fiecare nouă deschidere, reuşim să consolidăm business-ul KFC, respectând planurile iniţiale de expansiune, şi să fim astfel mai aproape de consumatori şi încrezători faţă de acţionari. Industria HoReCa traversează în prezent o situaţie delicată, iar fiecare aport adus în vederea restabilirii unui echilibru în acest sens nu poate decât să ne bucure şi să ne ofere încrederea unui viitor mai aproape de normalitate. Investigăm constant piaţa şi alegem oraşe-cheie pentru extinderea la nivel local, aşa cum este şi cazul oraşului Târgovişte. În plus, noul restaurant este amplasat strategic, într-un centru comercial, fapt care ne permite să fim cu un pas mai aproape de consumatorii noştri fideli şi să le oferim certitudinea unor servicii şi produse de calitate, aşa cum i-am obişnuit”, a declarat Marian Gogu, Director General, KFC România.