Coşea, despre „naţionalizarea“ parţială a firmelor care iau împrumuturi garantate de stat: Ne întoarcem în socialism

Statul pregăteşte un fel de naţionalizare parţială. Păreri pro şi contra ale economiştilor

În cazul IMM-urilor conversia împrumuturilor în acţiuni poate fi interpretată drept socialism, o măsură autoritară, aplicată fără niciun plan sau strategie

Declaraţiile ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, potrivit cărora statul ar urma să împrumute firmele, pentru ca ulterior să se facă o conversie a acestor împrumuturi în acţiuni, a stârnit atât păreri pro, cât şi contra din partea specialiştilor.

„În primul rând vă spun că este foarte neclar ce doreşte Ministerul de Finanţe şi Guvernul să facă pentru firme. Nu are niciun plan, nicio strategie, sunt doar declaraţii care nu se pot pune în practică. În Europa, ajutoarele date firmelor s-au bazat pe infuzie de capital, nu pe împrumuturi”, a precizat profesorul Mircea Coşea.

Coşea: Se va crea o atmosferă autoritară

Sugerând că firmele vor întâmpina „mari dificultăţi birocratice”, Coşea a amintit de socialism.

„Ne aşteptăm la mari dificultăţi birocratice. Acest transfer de acţiuni de la firmele private la stat se vrea a fi un fel de parteneriat, dar în Occident, în Franţa spre exemplu, s-a făcut la marile corporaţii precum Airbus sau Renault. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii înseamnă socialism, se va crea o atmosferă autoritară. În plus, ministrul spune că vor fi stimulate ramurile care vor ieşi cu bine din criză. Ştiţi care sunt acelea? Retailul, supermarketurile şi hipermarketurile. Nu construcţiile sau alte domenii de activitate. Reluarea activităţilor trebuie făcută acolo unde există cerere. Ori după criză se va renunţa la consumatorism”, a declarat pentru „Adevărul” economistul Mircea Coşea.

Jianu: Se previne o preluare ostilă a companiilor cheie

La rândul său, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor, a spus că această conversie a împrumuturilor în acţiuni, care vor fi transferate statului, este o măsură bună, menită să prevină o posibilă preluare ostilă a companiilor româneşti de către companii din alte state cu o economie mai puternică şi care dispun de lichidităţi.

„Este un model de bună practică, văzut de altfel şi în state ca Franţa şi Germania pentru a preveni preluarea ostilă a companiilor cheie din economie. Din cauza opririi activităţii multe companii sunt decapitaşlizate şi pot fi cu uşurinţă preluate de alte companii care dispun de fonduri. Conversia împrumuturilor date de stat companiilor în acţiuni care se vor transfera ulterior statului este un lucru buna”, a declarat Jianu pentru „Adevărul”.

Acţiuni în schimbul unor împrumuturi

Statul pregăteşte un fel de naţionalizare parţială în sensul că vrea să acorde împrumuturi, garanţii sau subvenţii care pot fi convertite ulterior în acţiuni, statul devenit astfel partener în afaceri, a declarat ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, Guvernul pregăteşte un set de măsuri pentru perioada de după starea de urgenţă, menţionând că statul ar putea deveni partener în unele firme private. „Statul aduce lângă companie bonitatea statului, garanţia statului, dar nu numai printr-un instrument, faptul că intri în acţionariat", a declarat oficialul.

El a spus că după această criză economiile vor arăta altfel şi se va investi mai mult în tehnologie, aşa cum au făcut Elveţia şi SUA în 2008.

„Ce probleme au companiile în perioada de criză? Multe dintre ele nu mai sunt bancabile pentru că indicatorii se înrăutăţesc şi nicio bancă nu mai vrea să-ţi dea împrumut. Şi aici decizia este cum ajutăm aceste companii.

Poţi să le ajuţi bineînţeles cu împrumuturi, cu garanţii, cu subvenţii sau poţi să mergi ca partener o perioadă. Partener în sensul de a investi, de a da un împrumut care să poată fi convertit în acţiuni, de exemplu, în viitor (...) Este o măsură pe care am văzut-o în foarte multe ţări SUA, Anglia, care ajută companiile să treacă peste această perioadă. Statul aduce lângă companie bonitatea statului, garanţia statului, dar nu numai printr-un instrument, faptul că intri în acţionariat", a adăugat ministrul.

El a spus că "vehiculul" dintre stat şi companie încă nu este stabilit.

Cîţu: Ulterior vom reveni la politicile liberale

Şeful de la Finanţe a spus că, după ce se va depăşi această perioadă de impas pentru activităţile economice, Guvernul va reveni la politicile liberale.

„E nevoie de lichiditate în sistem, e nevoie să injectezi bani în sistem şi aici diferenţa faţă de cum am injectat acum bani în sistem o va face că în perioada de după această stare de urgenţă, după ce trece criza de sănătate, banii se vor duce către acele sectoare profitabile din economie. Acum am dat bani pentru a susţine economie şi a susţine pe toată lumea, am şi spus: Nu lăsăm pe nimeni în urmă. În acest moment când trebuia să ţinem oameni sănătoşi, companiile să-şi păstreze capacitatea de producţie. După această perioadă, trebuie să revenim la principiile liberale", a susţinut ministrul.