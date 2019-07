Cea mai mare firmă de turism din România se vinde către un grup german. Ce se va întâmpla cu clienţii

„Eurolines, deţinut de Dragoş Anastasiu, va ceda către DER Touristik Group, parte a Grupului german REWE, toate activităţile de turism - turoperare, retail, business travel şi incoming - care, în acest moment, se derulează pe trei companii distincte (Touring Europabus, Danubius Travel şi Nova Travel). Tranzacţia, care a fost semnată de cele două grupuri din România şi Germania şi aprobată şi de Consiliul Concurenţei, urmează să se materializeze în toamna acestui an”, a informat compania.

Activităţile de turoperare, retail, business travel şi incoming ale Eurolines vor fi transferate de pe companiile Touring Europabus, Danubius Travel şi Nova Travel pe firma Travel Brands SA, deţinută în acest moment tot de Eurolines. După acest transfer, firma Travel Brands SA va fi preluată de Exim Holding AS cu sediul în Praga, parte a Grupului DER Touristik.

Toţi angajaţii şi toate sediile vor fi păstrate şi absolut toţi clienţii actuali vor fi deserviţi în continuare de aceiaşi colaboratori cu aceleaşi date de contact şi în aceleaşi locaţii ca şi în prezent. Cum s-a întâmplat şi până acum, agenţiile companiei Travel Brands vor comercializa atât produsele Grupului DER Touristik (Dertour, ITS, Meiers Weltreisen, Jahn Reisen, ITS, Billa Reisen etc.), cât şi produsele altor 45 de turoperatori germani şi români, precum şi bilete de avion şi autocar, păstrându-şi şi în viitor caracterul de Travel Hypermarket.

Cu privire la preţul tranzacţiei, părţile au decis să păstreze confidenţialitatea.

Nu întâmplător, DER Touristik a ales Grupul Eurolines, care este liderul pieţei de turism din România cu 80 de agenţii sub brandurile TUI TravelCenter, TravelBrands şi Eurolines, având o cifră anuală de vânzări de circa 150 de milioane de euro.

DER Touristik Group este una dintre cele mai mari companii de turism din Europa. Cu sediul central în Germania, Grupul deţine 130 de companii cu peste 10.500 de angajaţi în 15 ţări, care cumulează o cifră de afaceri de 6,7 miliarde euro, generată de circa 9,9 milioane de turişti anual. În ţara noastră, DER Touristik a fost prezent din anul 2004 prin compania Dertour România.

"Ca parte integrantă a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume, firma Travel Brands, angajaţii, dar şi turiştii deserviţi vor beneficia de un număr mare de sinergii şi avantaje în viitor. Pentru a putea avea o paletă largă de produse competitive pentru turiştii români, este util să faci parte dintr-o reţea mare, care achiziţionează şi activează la nivel global. În acelaşi timp, fără investiţii majore în tehnologie şi prezenţă online, turoperarea şi vânzarea produselor turistice nu va mai fi posibilă în viitor“, explică Dragoş Anastasiu, fondatorul şi Preşedintele Grupului Eurolines. “

Pentru DER Touristik Group, achiziţia liderului de pe piaţa românească de turism reprezintă un pas important în extinderea internaţională. “Ne vom baza pe actuala echipa de management în viitor. Antreprenorul român de succes Dragoş Anastasiu ne predă un business foarte bine pus la punct, foarte bine condus şi care este recunoscut pentru serviciile sale de excelenţă“, afirmă Sören Hartmann, CEO al DER Touristik Grup şi omul care răspunde de un business de 6,7 miliarde de euro.

Pentru REWE Group (din care face parte şi reţeaua de magazine discount Penny) piaţa românească este extrem de importantă. “Sunt convins că în viitor se vor înregistra creşteri semnificative ale pieţei de turism din Europa de Est, în general, şi ale celei româneşti, în special. Cu această achiziţie creăm baza unei puternice viitoare creşteri în piaţa est-europeană, atât pe zona de turoperare, cât şi a agenţiilor de turism”, adauga Sören Hartmann.

Grupul Eurolines România a fost fondat de Dragoş Anastasiu în 1995 si astăzi este alcătuit din 20 societăţi. Are peste 650 de angajaţi şi deţine cea mai mare reţea de distribuţie a produselor turistice din ţară, 4 agenţii francizate în Germania, o flotă de 15 autocare şi aproximativ 800 de autoturisme.

Din 2011, reţeaua de agenţii a Grupului a funcţionat în regim de franciză sub brandul TUI TravelCenter, iar din 2017 Grupul Eurolines a început dezvoltarea unui al doilea brand de agenţii de turism, TravelBrands.

În 2015, Grupul Eurolines a preluat complexul Green Village din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, marcând astfel debutul într-o nouă arie a turismului, cea a hotelăriei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.eurolines-group.ro

Grupul REWE este unul dintre liderii de piaţă ai industriei de retail şi de turism din Germania şi Europa. În 2018, compania a generat venituri externe totale de aproximativ 61 de miliarde de euro. Înfiinţat în 1927, REWE Group are astăzi peste 360.000 de angajaţi şi 10.000 de magazine în 22 de ţări europene.

DER Touristik Group, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii şi a generat un venit total de 6,7 milioane de euro în 2018. Are o echipa de 10.500 de persoane în 15 ţări europene.

În fiecare an, 9,9 milioane de turişti aleg vacanţele organizate de unul dintre turoperatorii şi specialiştii Grupului: Dertour şi ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours şi Kartago Tours în Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum şi Kuoni în Marea Britanie şi Franţa.

Reţeaua numără aproximativ 2800 de agenţii de turism - incluzând liderul de piaţă din Germania DER Reisebüro - şi vânzări online. DER Touristik Group încorporează cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de călătorie, o companie aeriană şi DMC cu 61 de birouri în 26 de locaţii.

Pentru Eurolines, tranzacţia a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de Investment Banking a Grupului Financiar Banca Transilvania şi membru exclusiv al Oaklins în România, sub coordonarea lui Paul Prodan (Preşedintele Consiliului de Administraţie) şi a fost asistată juridic de Casa de Avocatură Istocescu & Vintilă, sub coordonarea Mihaelei Vintilă, a Danielei Nemoianu şi Letiţiei Silaghi. Asistenţa fiscală a fost asigurată de Soter & Partners, sub coordonarea lui Dan Manolescu.

