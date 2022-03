Ce avans va plăti Romgaz pentru acţiunile deţinute de Exxon la Marea Neagră şi când va semna contractul

Referatul priveşte „aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi incheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de vânzători, („Contractul SPA”), în forma pusă la dispoziţie acţionarilor la sediul S.N.G.N. Romgaz S.A., la data convocării prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor”.

Potrivit referatului, preţul de achiziţie care urmează a fi achitat de Romgaz pentru contravaloarea tuturor acţiunilor Exxon este de 1.060.000.000 USD (un miliard şaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată.

La semnarea Contractului SPA, ROMGAZ are obligatia de a achita vânzătorilor o sumă egală cu 106.000.000 USD (o sută sase milioane USD), reprezentând avans/depozit. La finalizarea Tranzacţiei (achiziţia de către ROMGAZ a acţiunilor EMEPRL) se plăteşte diferenţa dintre pretul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat.

Contractul SPA va fi semnat de ROMGAZ doar după aprobarea Contractului SPA de către Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor ROMGAZ (AGEA va avea loc la data de 28 aprilie 2022), în forma pusă la dispoziţia acţionarilor ROMGAZ la sediul ROMGAZ în documentaţia aferentă încheierii Contractului SPA.

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED (EMEPRL) ACORDUL PETROLIER PERIMETRUL XIX NEPTUN

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (denumită EMEPRL) este o companie care funcţionează în conformitate cu legile Commonwealth din Bahamas şi operează prin sucursala sa din Romania, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala Bucureşti.

EMEPRL detine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apa adâncă, a perimetrului Neptun.

Desfăşurarea operatiunilor petroliere în cadrul perimetrului XIX Neptun este guvernata de Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun (Acordul Petrolier), incheiat la data de 28 septembrie 2000.

Acordul Petrolier a fost aprobat de Guvernul Romaniei, prin Hotararea de Guvern nr. 1233/2000, si a intrat in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv la 8 decembrie 2000.

Potrivit Acordului Petrolier, perimetrul este impartit in doua zone:

• Zona A (avand anumite coordonate): zona de apa de mica adancime (sub 100 m) – zona vestica (Zona de Mica Adancime)

• Zona B (avand anumite coordonate): zona de apa adanca (de peste 100 m) - zona estica (Zona de Apa Adanca/Neptun Deep)

OMV Petrom S.A. si EMEPRL detin, fiecare, 50% din drepturile dobandite si din obligatiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estica (Zona de Apa Adanca) a perimetrului Neptun, in timp ce pentru zona vestica (Zona de Mica Adancime), toate drepturile dobandite si obligatiile asumate sunt detinute de OMV Petrom S.A.

Acordul Petrolier este valabil pana in noiembrie 2045.

In prezent se afla in desfasurare cea de a cincea faza de extindere optionala a perioadei de explorare, aceasta urmand a se incheia la 9 noiembrie 2023. EMEPRL este operator in cadrul Zonei de Apa Adanca.

OMV Petrom este operatorul in cadrul Zonei de Mica Adancime.