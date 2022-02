Afacerile cu vacanţe în ţări exotice au crescut spectaculos în 2021, faţă de ultimul an fără pandemie

Anul 2021 a fost, cu siguranţă, încă un an de flexibilitate şi adaptare în industria turismului, inclusiv pentru Eturia. Eturia a fost nevoită să creeze rapid acel cadru de siguranţă pentru clienţii săi prin asigurări suplimentare care să acopere diverse situaţii legate de pandemie, să stabilească parteneriate cu clinici pentru testări înainte şi după călătorie, să adopte o politică de flexibilitate aparte, dar şi să informeze permanent clienţii în legătură cu orice modificare apărută în condiţiile de călătorie din statul vizitat, dar şi de acasă. Adaptarea continuă a pachetelor de vacanţă şi a serviciilor incluse în acestea, destinaţiile unice reintroduse în portofoliu, propriile chartere către destinaţiile exotice cele mai căutate au sporit încrederea şi dorinţa clienţilor de a călători în continuare cu Eturia.

Astfel, chiar dacă a fost un an plin de obstacole, entuziasmul turiştilor de a călători a depăşit aşteptările Eturia, care a avut creşteri substanţiale faţă de anul 2019.

„A fost un an plin de provocări pentru noi, an în care am lucrat sub presiunea schimbărilor de ultim moment ale condiţiilor de călătorie din fiecare ţară în care oferim vacanţe. A trebuit să ne reinventăm de mai multe ori. Dar suntem bucuroşi că am reuşit să obţinem o cifră de afaceri mai mare cu 35% faţă de anul 2019. Operaţional, cifra de afaceri este de 15 milioane euro. Pentru 2022, ne propunem o creştere la 18 milioane euro.”, declară Sorin Stocia, CEO Eturia.

În cifre, 45% dintre clienţii Eturia au ales să călătorească cu zboruri charter în 2021, respectiv 55% au preferat companiile de linie cu care Eturia a încheiat parteneriate avantajoase.

Astfel că cele mai vândute vacanţe au fost cele cu zbor charter, iar vedeta anului 2021 ca destinţie, a fost Maldive. Pe lângă Maldive, Eturia a operat chartere direct sau în parteneriat către Mauritius, Seychelles, Republica Dominicană, Kenya, Madeira, Laponia, Zanzibar şi Dubai.

Pentru anul 2022, Eturia va continua să se adapteze la cerinţele turiştilor şi va include în pachetele sale o serie de destinaţii noi, care au fost închise total sau parţial în 2021. Acestea vor fi operate atat cu charter cât şi prin parteneriate extinse cu principalele companii aeriene,. Cele mai importante destinaţii dintre acestea sunt Cuba, Jamaica şi Thailanda. Pe lângă acestea, adăugăm Sri Lanka, Mauritius, SUA, Argentina şi Bali. Vor rămâne în centrul atenţiei şi Mexic, Seychelles, Maldive, Republica Dominicană, Peru, Tanzania şi Africa de Sud. Pentru aceste destinaţii, clienţii pot alege dintr-o serie de sejururi, circuite Share a Trip şi circuite de grup cu însoţitor clasice, dar şi pachete speciale.

„Pe lângă clasicele sejururi şi circuite, vom updata colecţia noastră de circuite Share a Trip cu aceste destinaţii nou deschise. Share a trip este un concept de circuite original Eturia în care mai multe familii sau prieteni pot alege acelaşi itinerar de vacanţă, împărţind astfel costurile şi având şi posibilitatea de a cunoaşte noi parteneri de călătorie. De asemenea, ne bucurăm să putem oferi din nou clienţilor noştri din Club Eturia Traveller pachetele Eturia Signature, vacanţe personalizate marca Eturia.”, ne transmite Sorin Stoica.

La început de 2022, accentul este pe prima parte a anului. Cele mai populare vacanţe în momentul actual pentru primăvară şi vară sunt în destinaţii precum Maldive, Mauritius, Seychelles, Cuba, Mexic, Republica Dominicană, Sri Lanka, Jamaica, Tanzania, Kenya, Peru, Iordania, Ras al-Khaimah şi Maroc.

Sunt de menţionat şi vacanţele de Paşti, parte dintre acestea fiind deja sold-out. Câteva dintre cele mai populare pachete de vacanţă alese sunt:

• Circuit cu însoţitor în Costa Rica, Mexic, Argentina si Brazilia sau Cuba începând de la 2490 euro/pachet/persoană

• Vacanţă la plajă în Madeira sau Ras al-Khaimahde de la 790 euro/pachet/persoană sau în Thailanda sau Cuba de la 1090 euro/pachet/persoană

• Un sejur de o săptămână în Rio de Janeiro sau New York doar 1350 euro/pachet/persoană

• Un circuit Share a Trip cu charter în Sri Lanka sau în Uzbekistan începând de la 1650 euro/pachet/persoană

Pe parcursul anului 2022, Eturia prevede şi că tarifele pentru vacanţe vor creşte substanţial.

„Ne aşteptăm la o creştere generală a preţurilor vacanţelor chiar cu 20-25% faţă de anul 2021. Cum noi destinaţii râvnite se vor deschide, cum restricţiile se vor relaxa, toate pieţele mari ale lumii îşi vor trimite turiştii în vacanţe. Acest lucru va duce la o creştere de tarife - în special în sezoanele de vârf - şi la o lipsă de disponibilitate la hotelurile de calitate – acestea îşi vor epuiza primele locurile.”, adaugă Sorin Stoica, CEO Eturia.

Eturia a devenit, în 2007, prima agenţie de turism turoperatoare din România ce oferă servicii tailor-made celor care vor să trăiască o călătorie exotică autentică oriunde pe glob la standarde superioare în turism. Pentru clienţi, dincolo de cele peste 120 de destinaţii din portofoliu în care agenţia colaborează strâns cu parteneri locali, experienţa Eturia include consultanţi specializaţi pe fiecare zonă a globului, ce ştiu să recomande fiecărui client locuri, hoteluri, trasee şi să ofere cele mai valoroase sfaturi. Mai mult, agenţia creează şi vacanţe cu plecări predefinite create pe principiul celui mai bun tarif. Companiile aeriene prestigioase alese pentru zboruri, transferurile private, hotelurile de 4 şi 5 stele atent selecţionate în special în contextul actual, dar şi faptul că pachetele includ toate costurile (intrările la obiectivele turistice, ghizii locali şi bacşişurile acestora, serviciu de asistenţă non-stop), transformă vacanţele în experienţe la superlativ. Asigurarea medicală este inclusă în toate pachetele de tip circuit şi acoperă chiar şi îmbolnăvirea de COVID-19 înainte sau în timpul călătoriei.