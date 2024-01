2024 ar putea fi cel mai bun an pentru prețurile criptoactivelor. Bitcoin a depăşit deja 45.000 de dolari

Bitcoin a urcat marţi la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima dată din aprilie 2022, pe măsură ce încrederea investitorilor într-o potenţială aprobare a unui fond tranzacţionat la bursă a continuat să crească, transmite CNBC.

Conform Coin Metrics, cea mai valoroasă criptomonedă din lume a atins marţi dimineaţa un maxim intraday de 45.913,30 dolari pe unitate. Acesta a fost cel mai înalt nivel atins din 5 aprilie 2022 şi a marcat prima dată când criptomoneda a fost tranzacţionată peste pragul de 45.000 dolari pe unitate de atunci.

Ulterior bitcoins a limitat avansul la 3%, tranzacţionându-se la 45.194,73 dolari pe unitate.

Mişcarea vine pe fondul entuziasmului crescând în rândul traderilor că SUA ar putea aproba primul ETF bitcoin.

Acest lucru le-ar permite investitorilor să cumpere un produs care urmăreşte preţul bitcoin fără a fi nevoiţi să deţină criptomoneda direct, atrăgând probabil investitorii instituţionali mai mari.

Vineri, BlackRock şi alţi potenţiali emitenţi au actualizat formularele de înregistrare pentru ETF-urile Bitcoin propuse, inclusiv numele participanţilor autorizaţi.

Investitorii citesc acest detaliu suplimentar ca o dovadă că o decizie a Comisiei pentru bursă şi valori mobiliare din SUA va veni în curând.

Mulţi experţi din industrie se aşteaptă ca fondurile să fie aprobate în ianuarie.

Alte criptomonede au crescut la rândul lor. Ether s-a tranzacţionat la aproximativ 2.387 dolari pe unitate, în creştere cu aproximativ 4%, în timp ce Solana a crescut cu 7%, la aproximativ 113 dolari.

Simon Peters, eToro: Vor exista doar 21 de milioane de bitcoin minate

„Anul 2024 are potențialul de a fi unul dintre cei mai buni ani în ce privește prețurile criptoactivelor, dacă ne luăm după ciclul de 4 ani al Bitcoin, dar și datorită unui potențial cadru de reglementare mai solid, care ar putea da încredere investitorilor să investească și ar oferi noi instrumente pentru investitorii individuali și instituționali (prin intermediul unui ETF Bitcoin Spot)”, a declarat pentru „Adevărul” analistul eToro Simon Peters.

Concentrându-ne pe ciclul de 4 ani, din punct de vedere istoric, piețele bull și bear ale cripto se învârt în jurul înjumătățirii recompensei (un eveniment integrat în designul bitcoin prin care la fiecare 210.000 de blocuri, aproximativ la fiecare patru ani, recompensa minerilor și cantitatea de bitcoin nou intrată în circulație scade la jumătate).

În ceea ce privește bitcoin, economia tokenului se bazează pe faptul că vor exista doar 21 de milioane de bitcoin minate, cu o ofertă în scădere sau cu o scădere a noilor emisiuni, iar dacă cererea crește, atunci prețul bitcoin ar trebui să crească.

Șocul ofertei va veni din cauza înjumătățirii recompensei pe blocuri (în prezent stabilită pentru sfârșitul lunii aprilie 2024), care va duce recompensa pe bloc de la 6,25 BTC la 3,125 BTC, sau rata anuală a inflației de la aproximativ 1,7% la aproximativ 0,85%. În plus, cantitatea de bitcoin deținută de "deținătorii pe termen lung" (măsurată prin valul HODL de peste 1 an) se află în prezent la maxime istorice și ar putea continua pe o traiectorie ascendentă pe măsură ce ne îndreptăm spre 2024. În prezent, 70% din oferta de bitcoin aflată în circulație nu s-a mișcat de peste 1 an, astfel încât, chiar dacă în prezent sunt 19 milioane de bitcoin în circulație, în realitate, suma care este disponibilă pentru cumpărare este potențial mult mai mică.

Șocul cererii ar putea veni de la un val de investitori individuali și instituționali care ar obține expunere la acest spațiu, cum ar fi prin intermediul unui ETF Bitcoin Spot aprobat, pentru care termenele limită de aprobare finală pentru o serie de solicitări din partea unor jucători importanți precum Blackrock, Fidelity, Wisdomtree este în primul trimestru al anului 2024. Un ETF la vedere oferă un vehicul mai accesibil pentru a investi în cripto, ocolind complexitatea tehnică de a fi custode și de a gestiona portofele și chei și ar putea deschide ușile marilor lichidități, cum ar fi fondurile de pensii, consilierii financiari, birourile de familie etc.

„În același timp, schimbarea climatului macroeconomic ar putea fi, de asemenea, un mare impuls pentru prețurile cripto. Am văzut în ultimii doi ani că, în contextul creșterii inflației, băncile centrale din întreaga lume au crescut ratele dobânzilor pentru a înăspri condițiile financiare și pentru a încerca să reducă inflația la nivelurile țintă. În general, au reușit, inflația a scăzut semnificativ de la maximele de două cifre din 2022, iar acum narațiunea pieței este că băncile centrale nu mai trebuie să mențină ratele dobânzilor la aceste maxime de mai multe decenii și că reducerile vor începe să apară în 2024 și să relaxeze condițiile financiare. Din punct de vedere istoric, condițiile financiare mai relaxate sunt de bun augur pentru prețurile activelor, nu doar pentru cripto, ci și pentru piețele de acțiuni”, a adăugat Simon Peters.